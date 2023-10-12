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18 قدم، ثلاجة بفريزر علوي، فضي بلاتيني، تدفق هواء متعدد، موفر للطاقة، ضاغط خطي عاكس

المواصفات

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18 قدم، ثلاجة بفريزر علوي، فضي بلاتيني، تدفق هواء متعدد، موفر للطاقة، ضاغط خطي عاكس

LT19CBBSLN

18 قدم، ثلاجة بفريزر علوي، فضي بلاتيني، تدفق هواء متعدد، موفر للطاقة، ضاغط خطي عاكس

الملخص

طباعة

الأبعاد

LT19CBBSLN
السعة
18 قدمًا مكعبًا
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1800x730x780
التكنولوجيا الرئيسية
تبريد باب+
ميزة إضافية
مزيل الروائح

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

780 x 1800 x 730

نوع الضاغط

كومبروسور لينير

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

فريزر علوي

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور لينير

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

780 x 1800 x 730

وزن المنتج (كجم)

93.4

الميزات

مزيل روائح

لا

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

حجيرة المجمد

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

نعم

حجيرة الثلاجة

الرف_زجاج مقوى

نعم

صندوق خضراوات

نعم

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