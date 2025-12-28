About Cookies on This Site

ثلاجة بفريزر علوي سعة ‎506‎ لتر مع ThinQ + 14 مكان |ThinQ | EasyRack Plus | QuadWash

ثلاجة بفريزر علوي سعة ‎506‎ لتر مع ThinQ + 14 مكان |ThinQ | EasyRack Plus | QuadWash

LT19HBHWIN.DFC4001
Bundle Images
first model front view
second model front view
Bundle Images
first model front view
second model front view

الميزات الرئيسية

  • ضاغط عاكس ذكي لكفاءة الطاقة والمتانة
  • ™LINEARCooling: الحد الأدنى من تقلبات درجات الحرارة
  • تنقية الهواء الداخلي مع 5 خطوات تصفية ™+Hygiene FRESH
  • غسالة صحون 14
  • مكان
  • اللون أبيض
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
ثلاجة بفريزر علوي إل جي - LT19HBHWIN

LT19HBHWIN

ثلاجة بفريزر علوي سعة ‎506‎ لتر مع ThinQ
غسالة صحون إل جي - DFC435FW

DFC435FW

14 مكان |ThinQ | EasyRack Plus | QuadWash
ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

يُعد الضاغط المزود بعاكس ذكي من LG خبيرًا في الطاقة، حيث يضبط قوة التبريد بناءً على كميات الطعام المحفوظ ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة. يقوم الضاغط المزود بعاكس ذكي أيضًا بتوليد ضوضاء أقل، مما يجعل مطبخك هادئًا ومكان للاسترخاء والاستمتاع. مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات!

*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

طباعة

المواصفات الرئيسية

الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

&lrm;780 x 1800 x 730 &lrm;

الأداء - نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

الميزات - باب داخل باب

لا

التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

سوبر وايت

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

لا

محضر الثلج_يدوي (متحرك)

نعم

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

تثبيت علوي

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

4.2

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

13.3

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

10

فريزر حجم التخزين (لتر)

120

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

376

إجمالي حجم التخزين (لتر)

506

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

599

عمق دون مقبض (مم)

700

وزن التغليف (كجم)

87

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎780 x 1800 x 730 ‎

وزن المنتج (كجم)

78

الميزات

مزيل روائح

لا

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

1

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

سوبر وايت

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

نعم

Fresh 0 Zone

نعم

Hygiene Fresh

لا

الرف_زجاج مقوى

2

صندوق خضراوات

نعم (1)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

كل المواصفات

الشكل

الألوان

أبيض

مؤشرات الحالة

لا

مؤشر الوقت المتبقي

LED

مادة الأنبوب

فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات الأساسية

إجمالي إعدادات المكان

14

نوع شاشة العرض

LED

نوع التركيب

حامل حر

نوع اللوحة

التحكم الأمامي

دورة / خيار

تلقائي

نعم

إلغاء

نعم

قفل التحكم

نعم

تأجيل البدء

نعم

رقيق

نعم

تنزيل الدورة

نعم

منطقة مزدوجة

نعم

البيئة

نعم

موفر الطاقة

نعم

سريع

نعم

جفاف أكثر

نعم

نصف حمولة

نعم

ثقيل

لا

درجة حرارة مرتفعة

نعم

مكثف

نعم

تنظيف الآلة

تنظيف آلة (بالبخار)

عادي

لا

عدد الخيارات

8

عدد دورات الغسيل (البرنامج)

10

فرد الملابس

نعم

شطف

نعم

بخار

نعم

تيربو

نعم

الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

ساق قابلة للتعديل (مم)

30

أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

‎680 x 890 x 665 ‎

وزن التغليف (كجم)

55

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

‎600 x 850 x 600 ‎

وزن المنتج (كجم)

51

أداء الطاقة/المياه

مستوى الضوضاء (ديسيبل)

43

وقت الدورة

233

اكسبرس وقت الدورة

38

فئة انبعاث الضوضاء

B

وقت دورة توربو

59

استهلاك المياه (L)

9.5

المزايا الرئيسية

باب يفتح أوتوماتيكيًا

نعم

علاج مضاد للبكتيريا

نعم

أكوا ستوب

نعم

موزع المنظفات ومساعد الشطف

نعم

DirectDrive Motor™

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

عدد أذرع الرش

3

QuadWash™

نعم

نظام الغسيل SenseClean

نعم

Smart Rack+™

نعم (الرف العلوي_قابل للطي جزئيًا / الرف السفلي_قابل للطي بالكامل)

مستشعر التربة (التعكر)

نعم

TrueSteam™‎

نعم

نظام الغسيل Vario

نعم

مطهر المياه

نعم

الطاقة/التقديرات

التكرار (هرتز)

50/60 هرتز

استهلاك الطاقة (واط)

1600-1800 واط

مزوّد الطاقة (فولط)

220-240 فولت~

ميزات الرف

رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

نعم (قابل للتعديل)

سلال أدوات المائدة

لا

التقنية الذكية

NFC

لا

رعاية العملاء الاستباقية

لا

جهاز التحكم عن بعد

لا

مراقبة عن بُعد

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

