We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة بفريزر علوي سعة 506 لتر مع ThinQ + 14 مكان |ThinQ | EasyRack Plus | QuadWash
*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.
- ثلاجة بفريزر علوي سعة 506 لتر مع ThinQ
- 14 مكان |ThinQ | EasyRack Plus | QuadWash
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎780 x 1800 x 730 ‎
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - باب داخل باب
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
نعم
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
تثبيت علوي
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
4.2
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
13.3
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
10
فريزر حجم التخزين (لتر)
120
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
376
إجمالي حجم التخزين (لتر)
506
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
599
عمق دون مقبض (مم)
700
وزن التغليف (كجم)
87
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
780 x 1800 x 730
وزن المنتج (كجم)
78
الميزات
مزيل روائح
لا
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
باب داخل باب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
حجيرة المجمد
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
تدفق هواء متعدد
نعم
الرف_زجاج مقوى
1
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
نعم
Fresh 0 Zone
نعم
Hygiene Fresh
لا
الرف_زجاج مقوى
2
صندوق خضراوات
نعم (1)
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
الشكل
الألوان
أبيض
مؤشرات الحالة
لا
مؤشر الوقت المتبقي
LED
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
إجمالي إعدادات المكان
14
نوع شاشة العرض
LED
نوع التركيب
حامل حر
نوع اللوحة
التحكم الأمامي
دورة / خيار
تلقائي
نعم
إلغاء
نعم
قفل التحكم
نعم
تأجيل البدء
نعم
رقيق
نعم
تنزيل الدورة
نعم
منطقة مزدوجة
نعم
البيئة
نعم
موفر الطاقة
نعم
سريع
نعم
جفاف أكثر
نعم
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
نعم
مكثف
نعم
تنظيف الآلة
تنظيف آلة (بالبخار)
عادي
لا
عدد الخيارات
8
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
10
فرد الملابس
نعم
شطف
نعم
بخار
نعم
تيربو
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
ساق قابلة للتعديل (مم)
30
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
680 x 890 x 665
وزن التغليف (كجم)
55
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
600 x 850 x 600
وزن المنتج (كجم)
51
أداء الطاقة/المياه
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
43
وقت الدورة
233
اكسبرس وقت الدورة
38
فئة انبعاث الضوضاء
B
وقت دورة توربو
59
استهلاك المياه (L)
9.5
المزايا الرئيسية
باب يفتح أوتوماتيكيًا
نعم
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
أكوا ستوب
نعم
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
DirectDrive Motor™
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
عدد أذرع الرش
3
QuadWash™
نعم
نظام الغسيل SenseClean
نعم
Smart Rack+™
نعم (الرف العلوي_قابل للطي جزئيًا / الرف السفلي_قابل للطي بالكامل)
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
TrueSteam™
نعم
نظام الغسيل Vario
نعم
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
التكرار (هرتز)
50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (واط)
1600-1800 واط
مزوّد الطاقة (فولط)
220-240 فولت~
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
سلال أدوات المائدة
لا
التقنية الذكية
NFC
لا
رعاية العملاء الاستباقية
لا
جهاز التحكم عن بعد
لا
مراقبة عن بُعد
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.