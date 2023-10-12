About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

LT22CBBSLN

20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
نضارة تدوم طويلاً
™LinearCooling

نضارة تدوم طويلاً

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام

*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.

LT22CBBSLN
تدفق هواء متعدد

التبريد السريع والمتساوي

يتم توصيل الهواء البارد في كل زاوية من زوايا الثلاجة بفضل فتحات هواء التبريد المتعددة.
LT22CBBSLN
الضاغط الخطي العاكس

التوفير الذكي في الطاقة

بفضل الضاغط الخطي العاكس من إل جي، يمكن تحقيق الكفاءة الرائدة في السوق باستخدام مكونات أقل أكثر من الضواغط التقليدية. ومن ثم يتميز الضاغط الخطي العاكس باحتوائه على نقاط احتكاك أقل، مما يجعله أقل إصدارًا للضوضاء.
LT22CBBSLN
إضاءة لوحة LED

مدى عمر أطول وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة

تتميز إضاءة لوحة LED بكونها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبمدى عمر أطول من إضاءة المصابيح التقليدية.
LT22CBBSLN
علبة الثلج المتحركة

سهولة التخزين

يمكنك إخراج علبة الثلج وتحريكها بسهولة في أي وقت تحتاج فيه إلى مساحة أكبر في المجمّد.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

المنتجات الموصى بها

Table Caption
الميزات LT19CBBSLN LT22HBHSLN LT24CBBVLN
LT19CBBSLN
18 قدم، ثلاجة بفريزر علوي، أبيض، تدفق هواء متعدد، موفر للطاقة، ضاغط خطي عاكس
LT22HBHSLN
20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، Smart ThinQ (wifi) ، تقنية ™+Hygiene Fresh ،DoorCooling، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
LT24CBBVLN
23.2 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس
السعة 18 قدمًا مكعبًا 20.9 قدمًا مكعبًا 23.2 قدمًا مكعبًا
الأبعاد 780×730×1800 860×730×1840 832×848×1740
™ThinQ لا نعم لا
الضاغط الخطي العاكس نعم نعم نعم
+Hygiene Fresh لا نعم لا
من أين أشتري من أين أشتري من أين أشتري

الملخص

طباعة
السعة
592 لتر
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1840x730x860
التكنولوجيا الرئيسية
™LINEAR Cooling
ميزة إضافية
تبريد الباب+™

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

860 x 1840 x 730

نوع الضاغط

كومبروسور لينير

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

فريزر علوي

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور لينير

الأبعاد والوزن

وزن التغليف (كجم)

100

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

860 x 1840 x 730

وزن المنتج (كجم)

90

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

اشترِ مباشرةً

LT22CBBSLN

20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

بحث عبر الإنترنت