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20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

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20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

LT22HBHWLN

20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

مساحة كبيرة بشكل عصري

تمتع بالمساحة التي تحتاجها في الثلاجة التي تتناسب مع مطبخك. مع هذه المساحة الكبيرة، تقدم هذه الثلاجة المزود بها مجمّد علوي سعة كبيرة في فئتها.
الضاغط العاكس الموفر الطاقة

الضاغط العاكس الموفر الطاقة

تزيد تكنولوجيا الضاغط الخطي العاكس من إل جي توفير الطاقة، وتقلل مستويات الضوضاء، وتحافظ على الطعام طازجًا لوقت أطول. قامت إل جي باستبدال المحرك التبادلي التقليدي بمحرك مزود بمكبس لتقليل الاحتكاك الداخلي. تعمل الثلاجة بهدوء أكثر، وتتميز بمتانة أكثر، كما تحقق توفيرًا أكبر في الطاقة. دعم ضمان 10 سنوات.

*بيانات الاختبار الداخلية من LG وفقًا لمعيار "KS C ISO15502".

Fresh 0 Zone

يتم التحكم في Fresh 0 Zone عند درجة حرارة تقترب من الصفر مئوية مما يساعد في بدء الطهي دون الحاجة إلى إذابة الثلج التي تستغرق الوقت. تمتع بتوفير الوقت والطعام!

*عندما يتم تعيين الثلاجة على 3 درجات مئوية ، تكون المنطقة الطازجة هي 2 درجة مئوية.

إضاءة LED

إضاءة LED

تتميز إضاءة LED بكونها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبمدى عمر أطول من إضاءة المصابيح التقليدية. تضاعف المساحة في الأعلى في المجمّد وفي الجزء الخلفي من الثلاجة للحصول على إضاءة أفضل حتى في ظروف الامتلاء بالطعام.

تحريك علبة الثلج

تحتوي ثلاجة إل جي المزودة بمجمّد علوي على صانع ثلجي قابل للفصل والتحريك يمكنك إزالته وتحريك علبة الثلج هذه في أي وقت تحتاج فيه إلى مساحة أكبر في المجمّد.

™Smart Diagnosis

إن ™Smart Diagnosis من إل جي هي تكنولوجيا سهلة وسريعة لاستكشاف أي مشاكل وإصلاحها. ما عليك سوى الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء إل جي ووصل الهاتف الذكي بالجهاز. وحينئذٍ يتصل الجهاز بكمبيوتر يقوم بعمل تشخيص في خلال ثوانٍ ويوفر حلاً فوريًا.

التصميم المتميز

تم الوصول إلى تصميم أكثر أناقة وتميزًا من خلال استخدام نمط Micro & Diamond في الحجرة الداخلية.
إضاءة LED

تدفق هواء متعدد

يتم توصيل الهواء البارد في كل زاوية من زوايا الثلاجة بفضل فتحات هواء التبريد المتعددة.

رف زجاج مقوى

 

تكون ألواح الزجاج المقواة قوية بالقدر الكافي لحمل أي أشياء ثقيلة يصل وزنها إلى 150 كجم.
*بناءً على اختبار صلابة الأرفف الزجاجية

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

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Table Caption
الميزات LT18CBBWLN LT19HBHWLN LT22CBBWLN
LT18CBBWLN
16.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
LT19HBHWLN
17.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تكنولوجيا ThinQ (wifi) ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
LT22CBBWLN
20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
السعة 16.9 قدمًا مكعبًا 17.9 قدمًا مكعبًا 20.9 قدمًا مكعبًا
الأبعاد 780×730×1720 780×730×1800 860×730×1840
™ThinQ لا نعم لا
الضاغط الخطي العاكس نعم نعم نعم
+Hygiene Fresh لا نعم
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الملخص

طباعة

الأبعاد

LT22HBHWLN
السعة
592 لتر
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1840x730x860
التكنولوجيا الرئيسية
™LINEAR Cooling
ميزة إضافية
تبريد الباب+™

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

860 x 1840 x 730

نوع الضاغط

كومبروسور لينير

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

فريزر علوي

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور لينير

الأبعاد والوزن

وزن التغليف (كجم)

100

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

860 x 1840 x 730

وزن المنتج (كجم)

90

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LT22HBHWLN

20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة

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