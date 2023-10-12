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20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة
*بيانات الاختبار الداخلية من LG وفقًا لمعيار "KS C ISO15502".
*عندما يتم تعيين الثلاجة على 3 درجات مئوية ، تكون المنطقة الطازجة هي 2 درجة مئوية.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
860 x 1840 x 730
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور لينير
كل المواصفات
-
نوع المنتج
-
فريزر علوي
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور لينير
-
وزن التغليف (كجم)
-
100
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
860 x 1840 x 730
-
وزن المنتج (كجم)
-
90
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LT22HBHWLN
20.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تقنية ThinQ (wifi) ، تبريد بالباب ، تقنية ™+Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس موفر للطاقة