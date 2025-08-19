ثلاجة إل جي علوية، سعة 21.6 قدم مكعب، تدفق هواء متعدد، عاكس ذكي، تقنية، تبريد سرع، أسود مطفي

* صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

1)LinearCoolingTM

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pakchoi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCoolingTM .

-قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

-الطرزات المنطبقة فقط.

2)DoorCooling ⁺ TM

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت الذي تنخفض فيه درجة حرارة خزان المياه الموجود في السلة العلوية بين طراز DoorCooling⁺ ™ وغيره من الطرازات.

-الطرزات المنطبقة فقط.

من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.

3) Hygiene FreshTM

-البكتريا: البكتيريا:المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والعصيات المخاطية، والكلبسيلابنيومونيا

-مؤكدة من TÜV Rheinland على جميع العمليات والنتائج، وطريقة الاختبار التي تشير إلى بروتوكول اختبار ASTM E2149.

-تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد ساعة (1 ساعة) من التفاعل الذي تم إجراؤه عن طريق وضع أجزاء (1 جم) من المرشح في محلول بكتيري مخفف سعة 50 مل.

-أداء الإزالة البكتيرية هو نتيجة الاختبار المخبري تم ملاحظة تفاعلات مباشرة. قد تختلف النتائج خلال ظروف الاستخدام الفعلي.