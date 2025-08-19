Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ثلاجة إل جي علوية، سعة 21.6 قدم مكعب، تدفق هواء متعدد، عاكس ذكي، تقنية، فضي

ثلاجة إل جي علوية، سعة 21.6 قدم مكعب، تدفق هواء متعدد، عاكس ذكي، تقنية، فضي

ثلاجة إل جي علوية، سعة 21.6 قدم مكعب، تدفق هواء متعدد، عاكس ذكي، تقنية، فضي

LT23CBBSIV
صورة أمامية
صورة أمامية للمنتج مفتوحًا مع ظهور الطعام المخزن
مفتوحة من الجانب الأمامي
صورة للجانب الأيسر
صورة للجانب الأيمن مفتوحًا وبه طعام مُخزَّن
صورة للجانب الأيمن من المنتج مفتوحًا
مظهر يوضح الجزء السفلي من الثلاجة مفتوحا
صورة تفصيلية للدرج القابل للسحب وبه طعام مُخزَّن
صورة تُظهِر درج يتضمن الفاكهة المخزنة
صورة تفصيلية للدرج
صورة تفصيلية لمقبض الثلاجة السفلي
المُجمِّد العلوي مفتوح
صورة جانبية
صورة جانبية للجانب الأيمن
SASO_label
الميزات الرئيسية

  • تقنية LinearCooling™
  • Multi Air Flow
  • رف قابل للسحب
  • Smart Inverter Compressor™
المزيد
يتم حفظ الفواكه والخضراوات مثل الخس والطماطم والتوت الطازج في المنتج.

تقنية LinearCooling™

تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول

تقلل تقنية LinearCooling™ من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة لمدة تصل* إلى 7 أيام1).

مطبخ عصري مع ثلاجة lg كبيرة مفتوحة مليئة بمواد طعام مختلفة تشرح كيفية عمل ميزة door cooling.

DoorCooling⁺ ™

تحفظ الطعام طازجًا بسرعة وتساوٍ

يبقى الطعام طازجًا والمشروبات باردة على أي رف مع أداء تبريد أسرع2).

صورة مقربة داخل الثلاجة توضح حجيرة تحمل ملصق hygiene fresh مع حاويتين تخزين شفافتين تحتويان على الخضروات الخضراء والفواكه أو الخضروات الحمراء. تسلط الضوء على ميزة الثلاجة للحفاظ على المحتويات طازجة.

Hygiene FreshTM

حد من البكتريا والروائح، زِد من النضارة

حافظ على نظافة ثلاجتك باستخدام تقنية Hygiene FreshTM، التي تزيل الروائح الكريهة وتزيل ما يصل إلى 99.99%3) من البكتيريا.

خاصية Fresh 0 Zone

توفير وقت إزالة الجليد

يسمح لك الدرج الخاص بحفظ الأطعمة مثل اللحوم والأسماك بشكل أفضل دون تجميدها وإزالة الجليد منها.

*تحافظ منطقة 0 الطازجة على الأطعمة في درجة حرارة أقل من الأجزاء الأخرى.

*قد تختلف درجة الحرارة باختلاف الإعدادات وحالة الطعام وظروف الاستخدام المنزلي.

صانع ثلج متنقل

مساحة أكبر في المجمد

يمكنك إخراج صينية الثلج وتحريكها بسهولة إذا احتجت إلى تفريغ مساحة داخل المجمد.

*يجب أن يكون الاتصال بالإنترنت Wi-Fi مطلوباً.

*التشغيل الذكي الأكثر مرونة يتم التحكم فيه ومراقبته فقط في تطبيق LG ThinQTM. (المرجع. فحص العرض غير مدعوم).

Smart Inverter Compressor™

Smart Inverter Compressor™

كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة

يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ من LG بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.

* ضمان لمدة 10 سنوات على جزء الضاغط فقط. قد يتم فرض تكاليف إضافية بخلاف الضاغط (العمالة، الأجزاء الأخرى، وما إلى ذلك).

* صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 

1)LinearCoolingTM  

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pakchoi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCoolingTM . 

-قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

-الطرزات المنطبقة فقط. 

 

2)DoorCooling ⁺ TM  

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت الذي تنخفض فيه درجة حرارة خزان المياه الموجود في السلة العلوية بين طراز DoorCooling⁺ ™ وغيره من الطرازات. 

-الطرزات المنطبقة فقط. 

من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.

 

3) Hygiene FreshTM

-البكتريا: البكتيريا:المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والعصيات المخاطية، والكلبسيلابنيومونيا

-مؤكدة من TÜV Rheinland على جميع العمليات والنتائج، وطريقة الاختبار التي تشير إلى بروتوكول اختبار ASTM E2149.

-تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد ساعة (1 ساعة) من التفاعل الذي تم إجراؤه عن طريق وضع أجزاء (1 جم) من المرشح في محلول بكتيري مخفف سعة 50 مل.

-أداء الإزالة البكتيرية هو نتيجة الاختبار المخبري تم ملاحظة تفاعلات مباشرة. قد تختلف النتائج خلال ظروف الاستخدام الفعلي.  

SASO_label

الملخص

طباعة

الأبعاد

LT23CBBSIV

المواصفات الرئيسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎831 x 1860 x 741 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • باب داخل باب

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    P/S3

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    نعم

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

السعة

  • سعة الفريزر (قدم مكعب)

    6.5

  • سعة الثلاجة (قدم مكعب)

    15.1

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    184

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    428

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    612

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    635

  • عمق دون مقبض (مم)

    635

  • وزن التغليف (كجم)

    94

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎831 x 1860 x 741 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    85

الميزات

  • مزيل روائح

    نعم

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • باب داخل باب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

حجيرة المجمد

  • ضوء المجمّد

    إضاءة LED العلوية

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    1

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    P/S3

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    لا

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم

  • Fresh 0 Zone

    نعم

  • Hygiene Fresh

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

