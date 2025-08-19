مجمد LG الجديد المزود بـ Smart Inverter™ وبتقنية LINEAR Cooling™

* صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
1)LinearCoolingTM
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pakchoi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCoolingTM .
-قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
-الطرزات المنطبقة فقط.
2)DoorCooling ⁺ TM
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت الذي تنخفض فيه درجة حرارة خزان المياه الموجود في السلة العلوية بين طراز DoorCooling⁺ ™ وغيره من الطرازات.
-الطرزات المنطبقة فقط.
من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.
3) Hygiene FreshTM
-البكتريا: البكتيريا:المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والعصيات المخاطية، والكلبسيلابنيومونيا
-مؤكدة من TÜV Rheinland على جميع العمليات والنتائج، وطريقة الاختبار التي تشير إلى بروتوكول اختبار ASTM E2149.
-تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد ساعة (1 ساعة) من التفاعل الذي تم إجراؤه عن طريق وضع أجزاء (1 جم) من المرشح في محلول بكتيري مخفف سعة 50 مل.
-أداء الإزالة البكتيرية هو نتيجة الاختبار المخبري تم ملاحظة تفاعلات مباشرة. قد تختلف النتائج خلال ظروف الاستخدام الفعلي.