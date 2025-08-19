We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
8.8 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، لون أبيض، تدفق هواء متعدد، ضاغط عاكس ذكي.
جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟
تصميم رائع
جمالية مطبخ خالية من العيوب
تضيف الألواح المنزلقة بموادها المتطابقة لمسة نهائية أنيقة لمطبخك العصري.
دليل تركيب المجمد السفلي المدمج.
انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية ملاءمة الثلاجة السفلية المدمجة في مساحتك، بما في ذلك دليل للقياس ومعايير أخرى يجب مراعاتها.
1. احتياطات التركيب
يجب أن تفتح أبواب الثلاجة والمقصورة بزاوية 90 درجة. تأكد من وجود فجوة 40 ملم للتهوية بين الجدار وخزانة التركيب.
صورة لاحتياطات تركيب الثلاجة.
2. التثبيت الآمن
لتثبيت الثلاجة في مكانها، تأكد من تركيبها بإحكام باستخدام حشوة الغطاء الجانبي، والحامل العلوي البلاستيكي، ومسامير التثبيت الخاصة بالأثاث، ومسامير الحامل البلاستيكي.
صورة لتثبيت الثلاجة والأجزاء ذات الصلة
3. تثبيت باب الثلاجة بلوحة الخزانة
ثبّت باب الثلاجة على لوحة الخزانة من أربع نقاط. استخدم مسمارًا لتثبيت دليل الباب مؤقتًا، ثم ثبت سكة الباب بمسمارين للأثاث، أزل الدليل، وركّب المسمار الثالث. أخيرًا، غطِّ فتحات التثبيت بغطاء سكة الباب.
صورة لباب الثلاجة إلى وصلة لوحة الخزانة وصورة الأجزاء ذات الصلة
*هذا الفيديو مخصص لحجم المنتج وتركيبه، وقد يختلف التصميم عن المنتج الفعلي.
قطع الغيار والملحقات
عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.
صورة لتركيب الثلاجة والأجزاء التي سيتم توفيرها
قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
مُدمَّج
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
1.8
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
7.0
فريزر حجم التخزين (لتر)
52
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
198
إجمالي حجم التخزين (لتر)
250
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
523
عمق دون مقبض (مم)
565
وزن التغليف (كجم)
69
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
554 x 1775 x 565
وزن المنتج (كجم)
62
الميزات
InstaView
لا
مزيل روائح
لا
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
باب قابل للعكس
نعم
حجيرة المجمد
تدفق هواء متعدد
نعم
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
لوحة جاهزة
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
LED علوي ناعم (في الواجهة)
رف الزجاجات
لا
حامل البيض/سلة البيض
لا
Fresh 0 Zone
لا
الرف_قابل للطي
لا
الرف_زجاج مقوى
4
صندوق خضراوات
نعم (1)
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
لا
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
لا
