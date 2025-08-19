Skip to ContentSkip to Accessibility Help
8.8 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، لون أبيض، تدفق هواء متعدد، ضاغط عاكس ذكي.

NEOM1
تصميم مدمج أنيق
تصميم مدمج أنيق
الميزات الرئيسية

  • تصميم مدمج
  • درج لحفظ الخضروات برطوبة متحكم بها
  • تجميد أقل
  • تصميم مدمج بسيط
  • جهاز التحكم في الرطوبة
  • تكوين أقل للثلج
المزيد

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

تصميم مدمج بسيط

خطوط أنيقة وإعدادات قابلة للتخصيص.

جهاز التحكم في الرطوبة

مكونات أكثر نضارة.

تكوين أقل للثلج

حرية من إذابة الثلج يدويًا.

تصميم رائع

جمالية مطبخ خالية من العيوب

تضيف الألواح المنزلقة بموادها المتطابقة لمسة نهائية أنيقة لمطبخك العصري.

لقطات لفتح وإغلاق باب الثلاجة.

باب مرن ليناسب مساحتك

يمنحك الباب القابل للعكس حرية ضبط الاتجاه الذي يفتح فيه الباب ليناسب تفضيلات التخطيط لديك.

شاشة تعمل باللمس لسهولة التحكم.

شاشة LED باللمس وواجهة سهلة الاستخدام تمنحك تجربة تشغيل مريحة.

أيقونة التحكم في الرطوبة في أعلى اليسار وخضروات الفواكه الطازجة.

وحدة التحكم في الرطوبة (الثلاجة)

مكونات أكثر انتعاشًا ونضارة.

درج تحكم في الرطوبة يحفظ الفاكهة والخضروات طازجة، مع إمكانية ضبط الرطوبة حسب الحاجة—لتستمتع بوجباتك بمكونات طازجة دائمًا.

درج Fresh Zone ممتلئ بالفواكه الطازجة.

منطقة الطازجة (ثلاجة)

منتجات تدوم طويلاً.

يحافظ درج المنطقة الطازجة على نضارة ومذاق الفواكه والخضروات.

مقارنة حاويات الفاكهة المجمدة في وجود التجميد وبدونه.

ثلج أقل (المُجمِّد)

هواء بارد منتشر بالتساوي.

استمتع بالانتعاش والراحة مع تقنية تقليل التجمد - ودِّع التجميد اليدوي.

صورة مقربة لإزالة الآيس كريم بسهولة من صينية منزلقة باليد.

صينية منزلقة (المُجمِّد)

سهولة الوصول مع الصينية المنزلقة.

تخزن الصينية المنزلقة طعام المجمد المفضل لديك للوصول السريع والسهل.

دليل تركيب المجمد السفلي المدمج.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية ملاءمة الثلاجة السفلية المدمجة في مساحتك، بما في ذلك دليل للقياس ومعايير أخرى يجب مراعاتها.

1. احتياطات التركيب

يجب أن تفتح أبواب الثلاجة والمقصورة بزاوية 90 درجة. تأكد من وجود فجوة 40 ملم للتهوية بين الجدار وخزانة التركيب.

صورة لاحتياطات تركيب الثلاجة.

2. التثبيت الآمن

لتثبيت الثلاجة في مكانها، تأكد من تركيبها بإحكام باستخدام حشوة الغطاء الجانبي، والحامل العلوي البلاستيكي، ومسامير التثبيت الخاصة بالأثاث، ومسامير الحامل البلاستيكي.

صورة لتثبيت الثلاجة والأجزاء ذات الصلة

3. تثبيت باب الثلاجة بلوحة الخزانة

ثبّت باب الثلاجة على لوحة الخزانة من أربع نقاط. استخدم مسمارًا لتثبيت دليل الباب مؤقتًا، ثم ثبت سكة الباب بمسمارين للأثاث، أزل الدليل، وركّب المسمار الثالث. أخيرًا، غطِّ فتحات التثبيت بغطاء سكة الباب.

صورة لباب الثلاجة إلى وصلة لوحة الخزانة وصورة الأجزاء ذات الصلة

*هذا الفيديو مخصص لحجم المنتج وتركيبه، وقد يختلف التصميم عن المنتج الفعلي.

قطع الغيار والملحقات

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.

صورة لتركيب الثلاجة والأجزاء التي سيتم توفيرها

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

دليل المستخدم

الملخص

طباعة

الأبعاد

NEOM1

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    مُدمَّج

السعة

  • سعة الفريزر (قدم مكعب)

    1.8

  • سعة الثلاجة (قدم مكعب)

    7.0

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    52

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    198

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    250

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    523

  • عمق دون مقبض (مم)

    565

  • وزن التغليف (كجم)

    69

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎554 x 1775 x 565 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    62

الميزات

  • InstaView

    لا

  • مزيل روائح

    لا

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    لا

  • باب قابل للعكس

    نعم

حجيرة المجمد

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    لوحة جاهزة

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    LED علوي ناعم (في الواجهة)

  • رف الزجاجات

    لا

  • حامل البيض/سلة البيض

    لا

  • Fresh 0 Zone

    لا

  • الرف_قابل للطي

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    4

  • صندوق خضراوات

    نعم (1)

  • علبة الخضراوات (Fresh Converter)

    لا

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

