8.8 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، لون أبيض، تدفق هواء متعدد، ضاغط عاكس ذكي.

ثبّت باب الثلاجة على لوحة الخزانة من أربع نقاط. استخدم مسمارًا لتثبيت دليل الباب مؤقتًا، ثم ثبت سكة الباب بمسمارين للأثاث، أزل الدليل، وركّب المسمار الثالث. أخيرًا، غطِّ فتحات التثبيت بغطاء سكة الباب.