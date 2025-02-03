LG XBOOM Go XG5QBK

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اشعر بقوة الصوت
مع LG XBOOM Go PDP
مكبَر صوت ترددات منخفضة جديد على شكل مضمار
يقدّم صوتًا قويًا
تنبض الموسيقى بالحياة بصوت بقدرة 20 واط
استمتٍع بالصوت العميق والخفيض حتى مع مستوى الصوت المنخفض
احصل على مزيد من المرح مع صوت أقوى
امنح كل نوع من الموسيقى لونًا مختلفًا
XG5QBK
طابِق حالتك المزاجية مع Light Studio
تم تشغيل إضاءة LG XBOOM Go XG5 الأرجوانية ووضعه على الأرضية. أعلى مكبّر الصوت تظهر أوضاع Light studio الثلاثة، وهي Ambient، Party، Nature.
فقط استمتع بالموسيقى في أي وقت،
وفي أي مكان
يحب المغامرات في الهواء الطلق
تم وضع جهازَي LG XBOOM Go XG7 في مساحة لا نهائية. يُظهِر أحدهما أنّه مقاوم للماء والآخر مقاوم للغبار.
*معيار IP67 هو مزيج من معيارَي IP6X و IPX7. IP6X يعني حماية قوية ضد دخول الغبار وحماية كاملة ضد التلامس.
*معيار IPX7 هو معيار الحماية من تأثيرات الغمر في الماء، بناءً على ظروف اختبار الغمر في ماء يصل عمقه إلى متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو المسبح.
*يعتمد عمر البطارية التي تدوم 18 ساعة على جعل مستوى الصوت %50 وعدم استخدام الإضاءة.
*بناءً على تقييمنا الخاص لمصدر الصوت. قد يختلف الصوت حسب بيئة استخدام المستخدم.
مصنوع من بلاستيك معاد تدويره
منظر قطري لمكبّر الصوت يعرض الأجزاء المعاد تدويرها.
كل المواصفات
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