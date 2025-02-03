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LG XBOOM Go XG5QBK

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

LG XBOOM Go XG5QBK

XG5QBK

LG XBOOM Go XG5QBK

()
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
  • LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK
LG XBOOM Go XG5QBK, XG5QBK

الميزات الرئيسية

  • مكبَر صوت ترددات منخفضة على شكل مضمار
  • أفضل صوت بقدرة 20 واط
  • تعزيز الصوت
  • Light Studio لتجربة صوت غامرة
  • IP67
  • بطارية تدوم حتى 18 ساعة
المزيد
تم وضع LG XBOOM Go XG5 على طاولة معدنية مع تشغيل الإضاءة البرتقالية. وخلف الطاولة، هناك أشخاص يستمتعون بالموسيقى.

تشغيل الموسيقى والإضاءة وتعزيز الصوت.

يمكنك تشغيل الموسيقى وإضفاء جو من المرح والشعور بالصوت القوي مع LG XBOOM Go.

اشعر بقوة الصوت
مع LG XBOOM Go PDP

استمتِع بصوت LG XBOOM Go الرائع الذي يقدّم صوتًا عميقًا وخفيضًا قويًا من خلال أحدث تقنيات الصوت من LG.

مكبَر صوت ترددات منخفضة جديد على شكل مضمار
يقدّم صوتًا قويًا

استمتِع بمقاطعك الصوتية المفضَّلة مع مكبّر صوت الترددات المنخفضة من نوع المضمار. ينتج صوتًا عاليًا بشكل مذهل.

تنبض الموسيقى بالحياة بصوت بقدرة 20 واط

مع المخرجات الصوتية القوية بقدرة 20 واط، يمكنك الاستمتاع بإيقاع الموسيقى والتجربة الصوتية المحسنة في كل مرة، بدايةً من التأمل إلى الاحتفال مع الأصدقاء.

استمتٍع بالصوت العميق والخفيض حتى مع مستوى الصوت المنخفض

تتيح لك خوارزمية تحسين الصوت العميق والخفيض سماع كل نغمة مميّزة من نغمات هذا الصوت والإحساس بها، حتى عند خفض مستوى صوت الموسيقى.
تعزيز الصوت

احصل على مزيد من المرح مع صوت أقوى

يمكنك بضغطة واحدة على Sound Boost توسيع مجال الصوت والاستمتاع بالموسيقى بصوت عالٍ.

امنح كل نوع من الموسيقى لونًا مختلفًا

مع مجموعة متنوعة من 16 مليون لون، يمكنك تشغيل كل أغنية مع كل لون من ألوان قوس قزح للحصول على تجربة موسيقية ثرية.

XG5QBK

طابِق حالتك المزاجية مع Light Studio

لكل لحظة لونها وصوتها الفريد. جرِّب الإضاءة والموسيقى التي تناسب مزاجك اليومي على تطبيق XBOOM.

تم تشغيل إضاءة LG XBOOM Go XG5 الأرجوانية ووضعه على الأرضية. أعلى مكبّر الصوت تظهر أوضاع Light studio الثلاثة، وهي Ambient، ‏Party، ‏Nature.

مجموعة. من اليسار، منظر عن قرب لمكبّر الصوت LG XBOOM Go XG5. بعد ذلك، صورة لأشخاص يستمتعون بالموسيقى. على اليمين من أعلى إلى أسفل: منظر عن قرب لمكبّر الصوت مع إضاءة وردية وكأسين من المشروبات.
XG5QBK

فقط استمتع بالموسيقى في أي وقت،
وفي أي مكان

IP67

يحب المغامرات في الهواء الطلق

LG XBOOM Go جاهز للانطلاق في الهواء الطلق. مع معيار IP67، يمكن لمكبّر الصوت تحمُّل الماء والغبار لذلك لا داعي للقلق بشأن استمرار تشغيل الموسيقى.

تم وضع جهازَي LG XBOOM Go XG7 في مساحة لا نهائية. يُظهِر أحدهما أنّه مقاوم للماء والآخر مقاوم للغبار.

*معيار IP67 هو مزيج من معيارَي IP6X و IPX7. IP6X يعني حماية قوية ضد دخول الغبار وحماية كاملة ضد التلامس.
*معيار IPX7 هو معيار الحماية من تأثيرات الغمر في الماء، بناءً على ظروف اختبار الغمر في ماء يصل عمقه إلى متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو المسبح.

تم وضع مكبّر الصوت على منشفة الشاطئ. يظهر أمام مكبّر الصوت غروب الشمس على الشاطئ لتوضيح أنّه يمكن تشغيل مكبّر الصوت هذا لمدة تصل إلى 18 ساعة.

بطارية تدوم لمدة 18 ساعة

شحن يكفي لمواصلة تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 18 ساعة

يمكنك مواصلة تشغيل الموسيقى من الصباح حتى المساء مع بطارية LG XBOOM Go XG5 التي تدوم 18 ساعة.

*يعتمد عمر البطارية التي تدوم 18 ساعة على جعل مستوى الصوت %50 وعدم استخدام الإضاءة.
*بناءً على تقييمنا الخاص لمصدر الصوت. قد يختلف الصوت حسب بيئة استخدام المستخدم.

تم وضع LG XBOOM GO XG7 بجانب المسبح. ثلاثة أشخاص يتحدثون من خلال مكبّر الصوت في المسبح.

سماعة هاتف

الرد على المكالمات
بدون لمس الجهاز

يحرص LG XBOOM Go على أن تستقبل المكالمة الواردة أثناء تشغيل الموسيقى، حيث يتم التبديل إلى المكالمة لتتمكن من الدردشة بدون لمس الجهاز.

مصنوع من بلاستيك معاد تدويره

منظر قطري لمكبّر الصوت يعرض الأجزاء المعاد تدويرها.

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