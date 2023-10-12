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ال جي منقي هواء ، مساحة التغطية 61 مترًا مربعًا ، تنقية للهواء في 6 خطوات ، مستشعرH13, PM 1.0 ، مروحة Clean Boost، لون أبيض

المواصفات

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ال جي منقي هواء ، مساحة التغطية 61 مترًا مربعًا ، تنقية للهواء في 6 خطوات ، مستشعرH13, PM 1.0 ، مروحة Clean Boost، لون أبيض

AS65GDWH0

ال جي منقي هواء ، مساحة التغطية 61 مترًا مربعًا ، تنقية للهواء في 6 خطوات ، مستشعرH13, PM 1.0 ، مروحة Clean Boost، لون أبيض

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
58 مترًا مكعبًا
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)
360x360x597
التكنولوجيا الرئيسية
تنقية 360 درجة
ميزة إضافية
وظيفة العناية بالأطفال

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

اللون

أبيض

المنطقة الموصى بها (متر مربع)

58

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

360 × 360 × 597

الميزات

360˚ نظيفة

نعم

وضع التنقية/داعم التنظيف

نعم

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