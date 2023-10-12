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ساوند بار من إل جي QP5

المواصفات

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ساوند بار من إل جي QP5

QP5

ساوند بار من إل جي QP5

عرض أمامي مع مضخم الصوت
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المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

3.1.2

مخرج الطاقة

320 W

دولبي أتموس

نعم

DTS: X

نعم

رئيسي

296.0 x 59.9 x 126.0 mm

مضخم صوت

388 x 291 x 185 mm

كل المواصفات

دعم HDMI

التمرير (4K)

نعم

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

قناة إرجاع الصوت (e-ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

دولبي فيجن

نعم

اتش دي ار 10

نعم

التمرير

نعم

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

سينما

نعم

لعب

نعم

أساسي

نعم

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

36 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

38 W

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

إكسسوار

كابل اتش دي ام اي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

AAC+

نعم

دولبي أتموس

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم

مشاركة وضع صوت التلفزيون

نعم

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

296.0 x 59.9 x 126.0 mm

مضخم صوت

388 x 291 x 185 mm

عام

عدد القنوات

3.1.2

عدد السماعات

7 EA

مخرج الطاقة

320 W

الوزن

الوزن الإجمالي

12.0 kg

رئيسي

1.6 kg

مضخم صوت

7.6 kg

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