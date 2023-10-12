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ساوند بار من إل جي QP5
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
3.1.2
-
مخرج الطاقة
-
320 W
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
DTS: X
-
نعم
-
رئيسي
-
296.0 x 59.9 x 126.0 mm
-
مضخم صوت
-
388 x 291 x 185 mm
كل المواصفات
-
التمرير (4K)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (e-ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
دولبي فيجن
-
نعم
-
اتش دي ار 10
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
سينما
-
نعم
-
لعب
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
36 W
-
استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)
-
38 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)
-
0.5 W ↓
-
كابل اتش دي ام اي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
AAC+
-
نعم
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS: X
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفزيون
-
نعم
-
رئيسي
-
296.0 x 59.9 x 126.0 mm
-
مضخم صوت
-
388 x 291 x 185 mm
-
عدد القنوات
-
3.1.2
-
عدد السماعات
-
7 EA
-
مخرج الطاقة
-
320 W
-
الوزن الإجمالي
-
12.0 kg
-
رئيسي
-
1.6 kg
-
مضخم صوت
-
7.6 kg
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