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LG Sound Bar S40Q
مكبرات الصوت التي صدرت عام 2022 ستحتوي على تحديث برنامج جديد. هناك رسم للتردد الصوت خلف النص.
*هذا التحديث مخصص لمجموعة مكبرات الصوت من إصدار عام 2022.
**سيتم تحديث S95QR / S90QY / S80QR / S80QY تلقائيًا عبر Wi-Fi، ويمكن تحديث S75Q / S75QR / S75QC / SH7Q / S65Q / S60Q / S40Q من خلال تطبيق LG Sound Bar.
مساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تلفزيون LG
سهولة التحكم مع واجهة WOW
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف الطرازات.
**استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG يقتصر على ميزات معينة فقط.
***التلفزيونات المتوافقة: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/75، وUHD UR/UQ، وFHD 63.
****تدعم هذه الميزة التحقق من حالة مكبر الصوت وتغيير الإعدادات عبر شاشة التلفزيون، ومطابقة مستوى الصوت (40- 100)، والتحكم في وضع مكبر الصوت.
*****يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديث.
صوت مرتفع مع معالج الذكاء الاصطناعي لتلفزيون LG
*قد تختلف ميزة TV Sound Mode Share حسب موديلات التلفزيون.
**يختلف إصدار معالج الذكاء الاصطناعي للتلفزيون حسب الطراز.
صوت قوي يخرج من مكبران صوت على اليمين واليسار بالإضافة إلى مضخم صوت واحد
تجربة الترفيه المنزلي الكاملة
صوت مصمم ليناسب ما تستمتع به
صديق للبيئة من بداية الرحلة إلى نهايتها
الأجزاء الداخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره
يوجد صورة أمامية لمكبر الصوت الموجود في الخلف وصورة إطار معدني لمكبر الصوت في الأمام.
*الصورة المعروضة أعلاه لأغراض تمثيلية، وقد تختلف الصورة الفعلية للمنتج.
نسيج جيرسي مصنوع من الزجاجات البلاستيكية
يوجد رسم تخطيطي للزجاجات البلاستيكية وسهم على الجانب الأيمن وعلامة إعادة التدوير وسهم على الجانب الأيمن والجزء الأيسر من مكبر الصوت.
*S75Q، وSH7Q لا يحتويان على مواد معاد تدويرها.
تمت إعادة تصميم الصناديق لتقليل ثاني أكسيد الكربون
يوجد على الجانب الأيسر رسم تخطيطي لصندوق عادي مستطيل الشكل وشاحنة بها العديد من الصناديق المستطيلة. يوجد أيضًا رمز ثاني أكسيد الكربون. على الجانب الأيمن يوجد صندوق على شكل حرف L وشاحنة بها العديد من الصناديق على شكل حرف L. يوجد أيضًا رمز تقليل ثاني أكسيد الكربون.
*S75Q، وS65Q، وS60Q، وS40Q فقط هي التي تحتوي على صندوق على شكل حرف L.
التغليف باستخدام عجين الورق المعاد تدويره
ثمة شعار “منتج SGS صديق للبيئة” في الزاوية اليسرى العليا. توجد علامة رمادية محظورة على صورة الستايروفوم على اليسار وصورة صندوق التغليف على اليمين.
*SGS هي شركة سويسرية متعددة الجنسيات تقدم خدمات الفحص والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات.
*الصورة المعروضة أعلاه لأغراض تمثيلية، وقد تختلف الصورة الفعلية للمنتج.
كل المواصفات
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S40Q
LG Sound Bar S40Q