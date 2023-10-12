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LG Sound Bar S40Q

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LG Sound Bar S40Q

S40Q

LG Sound Bar S40Q

صورة أمامية لمضخم الصوت

LG sound bar S40Q و تلفزيون LG موضوعان معًا في غرفة معيشة. التلفزيون يعمل ويعرض صورة هندسية.


أفضل خيار يتناسب مع تلفزيونات LG

قم بتوصيل LG Sound Bar مع تلفزيون LG TV للاستمتاع بتجربة صوتية غامرة.

مكبرات الصوت التي صدرت عام 2022 ستحتوي على تحديث برنامج جديد. هناك رسم للتردد الصوت خلف النص.

*هذا التحديث مخصص لمجموعة مكبرات الصوت من إصدار عام 2022.
**سيتم تحديث S95QR / S90QY / S80QR / S80QY تلقائيًا عبر Wi-Fi، ويمكن تحديث S75Q / S75QR / S75QC /‏ SH7Q / S65Q / S60Q / S40Q من خلال تطبيق LG Sound Bar.

مساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تلفزيون LG

تم تصميم مكبرات الصوت LG Sound Bars لتعزيز أداء تلفزيون LG بسلاسة وهي مصممة لتتناسب مع تلفزيون LG. معًا، يصنع الاثنان أفضل تجربة صوتية.

سهولة التحكم مع واجهة WOW

الآن، الراحة بين يديك. تحكم في مكبر الصوت LG Sound Bar وتلفزيون LG بجهاز تحكم واحد عن بعد. بنقرة واحدة على جهاز التحكم عن بعد، يمكنك رؤية قائمة مكبر الصوت Sound Bar وإعداداته على شاشة التلفزيون. ومن أمثلة ذلك التحكم في مستوى الصوت، والتحقق من حالة الاتصال، وحتى اختيار وضع الصوت.

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف الطرازات.
**استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG يقتصر على ميزات معينة فقط.
***التلفزيونات المتوافقة: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/75، وUHD UR/UQ، وFHD 63.
****تدعم هذه الميزة التحقق من حالة مكبر الصوت وتغيير الإعدادات عبر شاشة التلفزيون، ومطابقة مستوى الصوت (40- 100)، والتحكم في وضع مكبر الصوت.
*****يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديث.

مصمم لتتوافق

تتوافق مكبرات الصوت LG Sound Bar بسلاسة مع أجهزة تلفزيون LG لتعزيز الترفيه والديكور الداخلي لديك. ما عليك سوى ضبط LG Sound Bars مع تلفزيون LG لتجعل مساحتك تبدو عصرية.

صوت مرتفع مع معالج الذكاء الاصطناعي لتلفزيون LG

يتناغم مكبر الصوت LG Sound Bar بشكل مثالي مع تلفزيون LG، حيث يحتوي على ميزة TV Sound Mode Share (وضع مشاركة صوت التلفزيون)، والذي يستخدم معالج الصوت الخاص بتلفزيون LG لتحليل المحتوى الذي تحبه وتقديم صوت أفضل وأكثر وضوحًا. من مشاهدة الأخبار إلى ممارسة الألعاب، يمكنك تجربة تلفزيون LG في أفضل حالاته.

*قد تختلف ميزة TV Sound Mode Share حسب موديلات التلفزيون.
**يختلف إصدار معالج الذكاء الاصطناعي للتلفزيون حسب الطراز.

صوت قوي يخرج من مكبران صوت على اليمين واليسار بالإضافة إلى مضخم صوت واحد

LG Sound Bar S40Q يسمح لك بالاستمتاع بموادك الترفيهية المنزلية المفضلة نظرًا لاحتوائه على قناة صوتية تشمل مكبرين صوت على اليمين واليسار بالإضافة إلى مضخم صوت واحد، وقوة 300 واط، ومضخم صوت لاسلكي.

في غرفة المعيشة، يوجد تلفزيون LG على الحائط. يتم عرض فيلم على شاشة التلفزيون. يقع مكبر الصوت LG Sound bar أسفل التلفزيون مباشرة على رف لونه بيج، وفي الخلف يوجود مكبر صوت على اليسار.

من اليسار، صورة لمكبر الصوت الخلفي، صورة مقربة لتلفزيون LG تعرض شاشته جبل ومكبر صوت LG Sound Bar بالأسفل. على اليمين في اتجاه عقارب الساعة من أعلى إلى أسفل: لقطة مقربة لمكبر الصوت LG Sound Bar. تلفزيون LG يعرض شاطئًا وقت غروب الشمس ومكبر الصوت LG Sound Bar، ومضخم الصوت موضوع في غرفة المعيشة.

تجربة الترفيه المنزلي الكاملة

ما عليك سوى توصيل مكبر الصوت LG Sound Bar بتلفزيون LG والاستمتاع بصوت مذهل ومرئيات تخطف الأنفاس وتجربة ترفيهية فريدة من نوعها.

يوجد LG Sound Bar على الرف الأبيض. ثمة رسم لشكل الصوت خارجًا من مكبر الصوت. يظهر شعار LG في الزاوية اليسرى من مكبر الصوت.

الموسيقى

تقنية Dolby Audio مع مضخم الصوت لاسلكي

استمتع ببث الموسيقى المتصلة عبر Bluetooth من خلال تقنية Dolby Audio.

صوت مصمم ليناسب ما تستمتع به

مع AI Sound Pro، تقوم الخوارزمية الذكية الخاصة بمكبر الصوت LG Sound Bar بتحليل المحتوى الخاص بك لتقديم الصوت الأمثل سواء كنت تشاهد الأفلام، أو تتابع الأخبار، أو تستمع إلى الموسيقى.

صديق للبيئة من بداية الرحلة إلى نهايتها

ممارساتنا مُعتمدة بداية من الإنتاج إلى الشحن.

يتم عرض عبارة “مُعتمد من UL (شعار)”.

معاد تدويره كليًا

الأجزاء الداخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره

لقد قامت UL باعتماد أجهزة Sound Bar‏ LG باعتبارها منتجات ECV (مُصادقة للمطالبات البيئية) لأن الأجزاء العلوية والسفلية من هيكل مكبر الصوت تستخدم البلاستيك المعاد تدويره. وهو دليل على أننا نتبع نهجًا أكثر مراعاة للبيئة في إنتاج مكبرات الصوت.

يوجد صورة أمامية لمكبر الصوت الموجود في الخلف وصورة إطار معدني لمكبر الصوت في الأمام.

*الصورة المعروضة أعلاه لأغراض تمثيلية، وقد تختلف الصورة الفعلية للمنتج.

معاد تدويره كليًا

نسيج جيرسي مصنوع من الزجاجات البلاستيكية

يتم دراسة تصميمات مكبرات الصوت الخاصة بنا بعناية ونتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن منتجاتنا تستخدم المزيد من المواد المستصلحة. المعيار العالمي لإعادة التدوير يُقر بأن القماش الذي نستخدمه هو جيرسي بوليستر مصنوع من الزجاجات البلاستيكية.

يوجد رسم تخطيطي للزجاجات البلاستيكية وسهم على الجانب الأيمن وعلامة إعادة التدوير وسهم على الجانب الأيمن والجزء الأيسر من مكبر الصوت.

*S75Q، وSH7Q لا يحتويان على مواد معاد تدويرها.

قلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تمت إعادة تصميم الصناديق لتقليل ثاني أكسيد الكربون

لقد قمنا بإعادة التفكير في صندوق لمكبر الصوت من خلال إعادة تصميم ذكي يُغيّر الشكل ويُقليل الحجم. تمت إعادة ترتيب مكبر الصوت ومُضخم الصوت داخل الصندوق الجديد على شكل حرف L، مما يسمح بشحن المزيد من المنتجات في وقت واحد. وهذا يعني عددًا أقل من الشاحنات على الطريق، وبالتالي انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يوجد على الجانب الأيسر رسم تخطيطي لصندوق عادي مستطيل الشكل وشاحنة بها العديد من الصناديق المستطيلة. يوجد أيضًا رمز ثاني أكسيد الكربون. على الجانب الأيمن يوجد صندوق على شكل حرف L وشاحنة بها العديد من الصناديق على شكل حرف L. يوجد أيضًا رمز تقليل ثاني أكسيد الكربون.

*S75Q، وS65Q، وS60Q، وS40Q فقط هي التي تحتوي على صندوق على شكل حرف L.

تغليف بعجين الورق صديق للبيئة

التغليف باستخدام عجين الورق المعاد تدويره

حصلت مكبرات الصوت LG Sound Bar على اعتماد SGS كمنتج صديق للبيئة لأنه تم تغيير التغليف الداخلي من فوم EPS (الستايروفوم) والأكياس البلاستيكية إلى العجينة الورقي المصبوب المعاد تدويره - وهو بديل يحمي المنتج ولكنه صديق للبيئة.

ثمة شعار “منتج SGS صديق للبيئة” في الزاوية اليسرى العليا. توجد علامة رمادية محظورة على صورة الستايروفوم على اليسار وصورة صندوق التغليف على اليمين.

*SGS هي شركة سويسرية متعددة الجنسيات تقدم خدمات الفحص والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات.

*الصورة المعروضة أعلاه لأغراض تمثيلية، وقد تختلف الصورة الفعلية للمنتج.

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صورة أمامية لمضخم الصوت

S40Q

LG Sound Bar S40Q