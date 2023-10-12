LG Sound Bar S40Q

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف الطرازات.

**استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG يقتصر على ميزات معينة فقط.

***التلفزيونات المتوافقة: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/75، وUHD UR/UQ، وFHD 63.

****تدعم هذه الميزة التحقق من حالة مكبر الصوت وتغيير الإعدادات عبر شاشة التلفزيون، ومطابقة مستوى الصوت (40- 100)، والتحكم في وضع مكبر الصوت.

*****يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديث.