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LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي
جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.
صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده
يقوم AI Sound Pro بتحليل المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت لما يتم تشغيله على الفور. التقط كل التفاصيل من خلال الحوار الواضح تمامًا أو العمل الأكثر قوة وفقًا للنوع.
مكبر الصوت على الرف الأبيض، ويوجد مضخم صوت فرعي على الجانب الأيسر. يبدو مضخم الصوت الفرعي أكبر لأنه أكثر انتشارًا.
أضف المزيد من الطاقة بسهولة
تمتع بالإيقاع مع مكبر الصوت اللاسلكي القوي Sound Bar SN4 من LG. ضخ 200 وات إضافية، يبدو جيدًا وملائمًا للتثبيت.
صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.
اتصال أكثر ملاءمة
أضف اتصال البلوتوث® إلى إعدادات الصوت لديك، أو تمتع بسهولة التوصيل والتشغيل عبر الكابلات البصرية أو HDMI.
قريب من الجانب الأيمن لمكبر الصوت من LG بجوار الهاتف الذكي. يوجد جهازان على الرف الأبيض.
البث الذكي لصوت عالي الجودة
دفق الموسيقى مباشرة من هاتفك الذكي إلى Sound Bar SN4 من LG عبر ®Bluetooth. صوت استثنائي لكل الموسيقى المفضلة لديك أصبح الآن في متناول يديك.
التلفزيون متصل بالجدار وشريط الصوت على رف أبيض. عرض تلفزيوني لرجل يعزف على الجيتار.
التزامن بسلاسة
ببساطة يمكن توصيل LG Sound Bar SL4Y بجهاز تلفزيون LG عن طريق ®Bluetooth وجهاز إرسال بصري تجربتك الصوتية التليفزيونية الكاملة جاهزة في وقت قصير.
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SN4
LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي