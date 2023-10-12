مكبر الصوت SN5R من LG

تحلل تقنية AI Sound Pro المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت فورًا وفق المحتوى المعروض. استمتع بكافة التفاصيل مع حوارات نقية وصافية أو حركات قوية ومثيرة حسب المشاهد.