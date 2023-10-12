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مكبر الصوت SN5R من LG

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مكبر الصوت SN5R من LG

SN5R

مكبر الصوت SN5R من LG

مكبر الصوت SN5R من LG

تجربة صوت في غاية الإثارة

DTS Virtual:X

ترفيه صوتي قوي وأكثر واقعية

نظام الصوت المحيطي 2.1 قناة

للحصول على تجربة المسرح المنزلي المتميزة

صوت عالي الوضوح

للحصول على صوت نقي بأعلى جودة

AI Sound Pro

صوت محسن لجميع وسائل الترفيه الخاصة بك

لقطة مقرّبة للزاوية اليسرى لمكبر الصوت من إل جي. يظهر أيضًا الجانب الأيسر السفلي للتلفاز.
مكبر الصوت SN5R من LG

أفضل صوت للاستمتاع بتجربة المشاهدة السينمائية

تلفاز على الحائط، ومكبر صوت LG تحته على رف رخامي أبيض وعلى اليمين مضخم صوت. يعرض التلفاز زوجين في سيارة.

DTS Virtual:X

اسمع الفرق مع صوت غامر ثلاثي الأبعاد

يتوافق مكبر الصوت SN5R من LG مع تقنية DTS Virtual:X لتحويل منزلك إلى مسرح، للاستمتاع بمشاهدة غامرة لجميع أفلامك المفضلة.

4.1 قناة (مجهز لسماعة خلفية)

املأ الغرفة بالصوت المحيطي السينمائي الأروع والأقوى

يدعم مكبر الصوت LG SN5R قوة الخرج 4.1 قناة مع مكبر الصوت المضمن اللاسلكي الخلفي الذي يُطلق الصوت لأعلى. استمتع دومًا بمشاهدة التلفاز مع أقوى صوت يغمرك بروعته.

*توصيل السماعات الخلفية بسلك بجهاز الاستقبال اللاسلكي المرفق، ولكن هذا غير موضح في الصورة.

صورة مُقرّبة للجانب الأيمن من مكبر الصوت LG مع ظهور شعار LG على أسفل الجانب الأيمن. يظهر شعار Hi-Res تحت المنتج.

صوت عالي الدقة

استمتع بصوت لا مثيل له

يوفر الصوت عالي الدقة معدلات أخذ عينات تبلغ 96 كيلو هرتز وعمق 24 بت، للحصول على صوت أكثر دقة وتجربة استماع أكثر متعة.

يظهر تلفاز على حائط رمادي ومكبر صوت LG تحته على رف رمادي. تلفاز يعرض مايسترو يقود أوركسترا.

AI Sound Pro

صوت يتكيف مع كل شيء تشاهده

تحلل تقنية AI Sound Pro المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت فورًا وفق المحتوى المعروض. استمتع بكافة التفاصيل مع حوارات نقية وصافية أو حركات قوية ومثيرة حسب المشاهد.

إمكانية الاتصال

سهولة أكبر في التوصيل

أضف إمكانية الاتصال عبر تقنية Bluetooth®‎ إلى النظام الصوتي لديك، أو يمكنك التوصيل والتشغيل بكل سهولة باستخدام كابلات الألياف الضوئية أو HDMI.

صورة مُقرّبة للجانب الأيمن لمكبر الصوت LG مع شعار LG أسفل الجانب الأيمن. تظهر أيقونات الاتصال فوق المنتج.

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SN5R

مكبر الصوت SN5R من LG