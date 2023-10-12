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مكبر الصوت SN5R من LG
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
4.1
-
مخرج الطاقة
-
520 W
-
رئيسي
-
890 x 57 x 85 mm
-
السماعة الخلفية
-
97 x 140 x 80 mm
-
مضخم صوت
-
180 x 394 x 290 mm
كل المواصفات
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
-
رقمنة الصوت
-
24 بت / 96 كيلو هرتز
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
38 W
-
استهلاك الطاقة (السماعة الخلفية)
-
50 W
-
استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)
-
33 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (السماعة الخلفية)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)
-
0.5 W ↓
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / -
-
رئيسي
-
890 x 57 x 85 mm
-
السماعة الخلفية
-
97 x 140 x 80 mm
-
مضخم صوت
-
180 x 394 x 290 mm
-
صندوق لاسلكي
-
60 x 220 x 175 mm
-
عدد القنوات
-
4.1
-
عدد السماعات
-
7 EA
-
مخرج الطاقة
-
520 W
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
الوزن الإجمالي
-
12.9 kg
-
رئيسي
-
2.35 kg
-
السماعة الخلفية (2EA)
-
0.89 kg
-
مضخم صوت
-
5.8 kg
-
صندوق لاسلكي
-
0.98 kg
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
حامل جداري
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS الظاهري: X
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
-
لاسلكي خلفي جاهز
-
نعم
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