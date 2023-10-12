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مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

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مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

SNH5

مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

مكبر الصوت SNH5 من إل جي
مكبر الصوت SNH5 من إل جي

تجربة استماع تحبس الأنفاس بحق

تقنية DTS Virtual:X

أجواء ترفيهية قوية وأكثر واقعية

نظام محيطي 4.1 قناة

للحصول على جو مثالي للمسرح المنزلي

صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت مثالي يتناسب مع كافة أنواع الترفيه

مزامنة صوت التلفاز

جودة صوت رائعة للحصول على أكبر قدر من الترفيه

صورة مقرّبة لمكبر صوت إل جي من الزاوية اليمنى. يظهر بالصورة أيضًا الجانب الأيسر السفلي من التلفزيون.
مكبر الصوت SNH5 من إل جي

صوت مثالي من أجل تجربة سينمائية

يتم وضع مكبر صوت LG أسفل حامل رخامي أبيض مع وضع مضخم صوت بالجانب الأيمن بسبب تثبيت التلفزيون على الجدار. برنامج تلفزيوني يظهر زوجين داخل السيارة.

تقنية DTS Virtual:X

استمتع بالفرق بفضل الصوت الغامر ثلاثي الأبعاد

 

يلتقي مكبر صوت SNH5 من إل جي مع DTS Virtual: X لتحويل منزلك إلى مسرح، للاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة لجميع أفلامك المفضلة.

صوت 4.1 قناة

لتجربة سينمائية كاملة

 

يدعم مكبر صوت SNH5 من إل جي مخرج 4.1 قناة حتى تتمكن دائمًا من مشاهدة التلفزيون بصوت أكثر انغماراً.

تلفزيون معلق على الجدار. مكبر صوت إل جي أسفل التلفزيون. يظهر شعار ThinQ من إل جي ورموز الأجهزة بين التلفزيون ومكبر صوت إل جي.

ThinQ من إل جي

حول التلفزيون ومكبر الصوت إلى مركز للتحكم لديك

 

يمكن أن يعمل مكبر الصوت الآن كمدير للمنزل. تمتع بمراقبة مريحة لأجهزة ThinQ المنزلية المتصلة من إل جي وتحكم فيها بسهولة من غرفة المعيشة الخاصة بك. تحقق من حالة الثلاجة والغسالة وأجهزة تنقية الهواء وشغل المكنسة الكهربائية أو أوقف تشغيلها.

جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.

صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده

 

يقوم AI Sound Pro بتحليل المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت لما يتم تشغيله على الفور. التقط كل التفاصيل من خلال الحوار الواضح تمامًا أو العمل الأكثر قوة وفقًا للنوع.

تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت إل جي على حامل رمادي أسفل منه. قرص بلو راي أسفل الحامل.

مزامنة صوت التلفاز

صوت جيد لتجربة ترفيهية رائعة

 

استمتع بكل المحتويات بمجرد توصيل تلفزيون إل جي الخاص بك عبر تقنية البلوتوث® أو الاتصال البصري. صوت أقوى ليتناسب مع جميع احتياجاتك الترفيهية.

قابلية الاتصال

اتصال أكثر ملاءمة

أضف اتصال البلوتوث® إلى إعدادات الصوت لديك، أو تمتع بسهولة التوصيل والتشغيل عبر الكابلات البصرية أو HDMI.

صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.

يخضع التصميم والميزات والمواصفات للتغيير دون إشعار. صور الشاشة مقدمة بقصد التوضيح وقد تخضع للمحاكاة و/أو التضخيم. قد لا تتوفر بعض الوظائف الموضحة بمقاطع الفيديو في جميع الطرازات. يرجى الرجوع إلى علامة تبويب المواصفات الفنية للحصول على قائمة كاملة بالميزات حسب الطراز، فقد تختلف التفاصيل الموضحة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز.
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المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

4.1

مخرج الطاقة

600 W

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

كل المواصفات

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

أساسي

نعم

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

90 W

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

عام

عدد القنوات

4.1

عدد السماعات

5 EA

مخرج الطاقة

600 W

دعم HDMI

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

التمرير

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

14.7 kg

رئيسي

6.6 kg

مضخم صوت

5.3 kg

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS الظاهري: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / -

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مكبر الصوت SNH5 من إل جي

SNH5

مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

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