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مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
تجربة استماع تحبس الأنفاس بحق
يتم وضع مكبر صوت LG أسفل حامل رخامي أبيض مع وضع مضخم صوت بالجانب الأيمن بسبب تثبيت التلفزيون على الجدار. برنامج تلفزيوني يظهر زوجين داخل السيارة.
استمتع بالفرق بفضل الصوت الغامر ثلاثي الأبعاد
يلتقي مكبر صوت SNH5 من إل جي مع DTS Virtual: X لتحويل منزلك إلى مسرح، للاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة لجميع أفلامك المفضلة.
لتجربة سينمائية كاملة
يدعم مكبر صوت SNH5 من إل جي مخرج 4.1 قناة حتى تتمكن دائمًا من مشاهدة التلفزيون بصوت أكثر انغماراً.
تلفزيون معلق على الجدار. مكبر صوت إل جي أسفل التلفزيون. يظهر شعار ThinQ من إل جي ورموز الأجهزة بين التلفزيون ومكبر صوت إل جي.
حول التلفزيون ومكبر الصوت إلى مركز للتحكم لديك
يمكن أن يعمل مكبر الصوت الآن كمدير للمنزل. تمتع بمراقبة مريحة لأجهزة ThinQ المنزلية المتصلة من إل جي وتحكم فيها بسهولة من غرفة المعيشة الخاصة بك. تحقق من حالة الثلاجة والغسالة وأجهزة تنقية الهواء وشغل المكنسة الكهربائية أو أوقف تشغيلها.
جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.
صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده
يقوم AI Sound Pro بتحليل المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت لما يتم تشغيله على الفور. التقط كل التفاصيل من خلال الحوار الواضح تمامًا أو العمل الأكثر قوة وفقًا للنوع.
تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت إل جي على حامل رمادي أسفل منه. قرص بلو راي أسفل الحامل.
صوت جيد لتجربة ترفيهية رائعة
استمتع بكل المحتويات بمجرد توصيل تلفزيون إل جي الخاص بك عبر تقنية البلوتوث® أو الاتصال البصري. صوت أقوى ليتناسب مع جميع احتياجاتك الترفيهية.
قابلية الاتصال
اتصال أكثر ملاءمة
أضف اتصال البلوتوث® إلى إعدادات الصوت لديك، أو تمتع بسهولة التوصيل والتشغيل عبر الكابلات البصرية أو HDMI.
صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
4.1
-
مخرج الطاقة
-
600 W
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
كل المواصفات
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
90 W
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
-
عدد القنوات
-
4.1
-
عدد السماعات
-
5 EA
-
مخرج الطاقة
-
600 W
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
الوزن الإجمالي
-
14.7 kg
-
رئيسي
-
6.6 kg
-
مضخم صوت
-
5.3 kg
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS الظاهري: X
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / -
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SNH5
مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X