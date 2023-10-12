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LG SP11RA، 770 واط، قناة 7.1.4 مع مكبر صوت Meridian وDolby Atmos
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
7.1.4
-
مخرج الطاقة
-
770 W
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
DTS: X
-
نعم
-
رئيسي
-
1443 x 63 x 146 mm
-
السماعة الخلفية
-
130.0 x 211.5 x 191.2 mm
-
مضخم صوت
-
221.0 x 390.0 x 312.8 mm
كل المواصفات
-
باركود
-
8806091277992
-
التمرير (4K)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (e-ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
دولبي فيجن
-
نعم
-
اتش دي ار 10
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
سينما
-
نعم
-
صوت واضح
-
نعم
-
لعب
-
نعم
-
موسيقى
-
نعم
-
رياضي
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
-
رقمنة الصوت
-
24 بت / 192 كيلو هرتز / 24 بت / 96 كيلو هرتز
-
Upbit / Upsampling
-
24 بت / 192 كيلو هرتز
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
75 W
-
استهلاك الطاقة (السماعة الخلفية)
-
40 W
-
استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)
-
38 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (السماعة الخلفية)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)
-
0.5 W ↓
-
الوزن الإجمالي
-
29.4 kg
-
رئيسي
-
7.2 kg
-
السماعة الخلفية (2EA)
-
5.2 kg
-
مضخم صوت
-
7.8 kg
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
حامل جداري
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
AAC+
-
نعم
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS: X
-
نعم
-
AirPlay 2
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
5
-
كروم كاست
-
نعم
-
مدخل اتش دي ام اي
-
2
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
اتصال سبوتيفاي
-
نعم
-
USB
-
1
-
لاسلكي خلفي جاهز
-
نعم
-
واي-فاي
-
نعم
-
يعمل مع اليكسا
-
نعم
-
Works with the Google Assistant
-
نعم
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم
-
التحكم في وضع مكبر الصوت
-
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفزيون
-
نعم
-
رئيسي
-
1443 x 63 x 146 mm
-
السماعة الخلفية
-
130.0 x 211.5 x 191.2 mm
-
مضخم صوت
-
221.0 x 390.0 x 312.8 mm
-
عدد القنوات
-
7.1.4
-
عدد السماعات
-
15 EA
-
مخرج الطاقة
-
770 W
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