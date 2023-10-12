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XBOOM360 RP4
كل المواصفات
-
منطقة المبيعات
-
عالمية
-
اسم طراز النظام
-
RP4
-
طاقة الخرج - طاقة الخرج
-
120 وات / 1.0 قناة
-
محدد الوظيفة - CD/DVD
-
-/-
-
محدد الوظيفة - مدخل AUX 1 (3.5 ملم)
-
نعم
-
محدد الوظيفة - USB1
-
نعم
-
محدد الوظيفة - Bluetooth
-
نعم
-
مدخل الصوت - USB 1
-
نعم
-
مدخل الصوت - مدخل AUX 1 (3.5 ملم)
-
نعم
-
تجريبي
-
نعم
-
معادل الصوت - تخصيص نسب المعادل
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - بوب
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - جاز
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - ارتفاع الجهير (افتراضي)
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - قياسي
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - الأماكن المفتوحة
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - كلاسيكية
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - روك
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
متطلبات الطاقة - ضيق
-
120 فولت 60 هرتز أو 200-240 فولت 50/60 هرتز
-
متطلبات الطاقة - عريض
-
110-240 فولت 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
0.5 وات↓
-
الطاقة 3.0 نجوم
-
نعم
-
البطارية - النوع
-
리튬이온
-
البطارية - السعة
-
28.86 وات (7.4 فولت/3900 مللي أمبير)
-
البطارية - مدة الشحن
-
5 ساعات
-
البطارية - مدة التشغيل
-
10 ساعات
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3
-
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA
-
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - برنامج ترميز Bluetooth AAC / SBC
-
نعم/نعم
-
الراحة - تكرار 1/الكل
-
نعم/نعم (التطبيق. فقط)
-
الراحة - خلط
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
الراحة - تخطٍ - للأمام/للعكس
-
نعم
-
الراحة - مسح - للأمام/للعكس
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
Bluetooth
-
نعم
-
تطبيق استخدام Bluetooth عن بُعد (Android/iOS)
-
نعم/نعم
-
تغيير وظيفة BluetoothAuto
-
نعم
-
تشغيل البلوتوث (الاستعداد)
-
نعم
-
اقتران متعدد بالهواتف (Android/iOS)
-
نعم/نعم
-
إضاءة مكبر صوت متعددة الألوان (RGB)
-
نعم
-
مصباح اصطرابي للحفلات (التطبيق 용)
-
نعم
-
FOTA
-
نعم
-
اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المزدوج)
-
نعم
-
تعيين التنقل - مقبض
-
نعم
-
مؤثرات DJ
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
تكرار المقاطع مثل الـ DJ
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
DJ PAD
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
تخديش الـ DJ
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
Sampler Creator
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
دي جيه تلقائي
-
نعم (للتطبيق. فقط)
-
دليل تعليمات - بسيط
-
نعم
-
بطاقة ضمان
-
نعم
-
نوع الصندوق الكرتوني (Tip on / Offset / Flexo)
-
نوع Tip on
-
كابل سلك الطاقة
-
نعم
-
وحدة مكبر الصوت
-
1 × بوق مقاس بوصة واحدة
-
وحدة المضخم
-
5.25 بوصات × 1
-
مقاومة (TW/مضخم)
-
8옴 /4 옴
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - المجموعة الرئيسية
-
247.5 × 514 × 247.5
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الصندوق الكرتوني
-
325 × 613 × 325
-
الوزن (كجم) - الصافي
-
5.8
-
الوزن (كجم) - الإجمالي
-
10.2
-
40 قدمًا HQ - حجم العبوة
-
864
-
حجم العبوة - 40 قدمًا
-
648
-
حجم العبوة - 20 قدمًا
-
270
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