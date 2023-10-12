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XBOOM360 RP4

المواصفات

مراجعات

الدعم

XBOOM360 RP4

RP4

XBOOM360 RP4

الزاوية الأمامية مع إضاءة صفراء
طباعة

كل المواصفات

عام

منطقة المبيعات

عالمية

اسم طراز النظام

RP4

مكبر

طاقة الخرج - طاقة الخرج

120 وات / 1.0 قناة

محدد الوظيفة - CD/DVD

-/-

محدد الوظيفة - مدخل AUX 1 (3.5 ملم)

نعم

محدد الوظيفة - USB1

نعم

محدد الوظيفة - Bluetooth

نعم

الواجهة

مدخل الصوت - USB 1

نعم

مدخل الصوت - مدخل AUX 1 (3.5 ملم)

نعم

شاشة العرض

تجريبي

نعم

الصوت

معادل الصوت - تخصيص نسب المعادل

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - بوب

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - جاز

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - ارتفاع الجهير (افتراضي)

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - قياسي

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - الأماكن المفتوحة

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - كلاسيكية

نعم (للتطبيق. فقط)

معادل الصوت - روك

نعم (للتطبيق. فقط)

الطاقة

متطلبات الطاقة - ضيق

120 فولت 60 هرتز أو 200-240 فولت 50/60 هرتز

متطلبات الطاقة - عريض

110-240 فولت 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.5 وات↓

الطاقة 3.0 نجوم

نعم

البطارية

البطارية - النوع

리튬이온

البطارية - السعة

28.86 وات (7.4 فولت/3900 مللي أمبير)

البطارية - مدة الشحن

5 ساعات

البطارية - مدة التشغيل

10 ساعات

قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/ملاءمة

تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3

نعم

تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA

نعم

تنسيق ملف قابل للتشغيل - برنامج ترميز Bluetooth AAC / SBC

نعم/نعم

الراحة - تكرار 1/الكل

نعم/نعم (التطبيق. فقط)

الراحة - خلط

نعم (للتطبيق. فقط)

الراحة - تخطٍ - للأمام/للعكس

نعم

الراحة - مسح - للأمام/للعكس

نعم (للتطبيق. فقط)

Bluetooth

نعم

تطبيق استخدام Bluetooth عن بُعد (Android/iOS)

نعم/نعم

تغيير وظيفة BluetoothAuto

نعم

تشغيل البلوتوث (الاستعداد)

نعم

اقتران متعدد بالهواتف (Android/iOS)

نعم/نعم

إضاءة مكبر صوت متعددة الألوان (RGB)

نعم

مصباح اصطرابي للحفلات (التطبيق 용)

نعم

FOTA

نعم

اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المزدوج)

نعم

تعيين التنقل - مقبض

نعم

وظيفة منسق الموسيقى(DJ)

مؤثرات DJ

نعم (للتطبيق. فقط)

تكرار المقاطع مثل الـ DJ

نعم (للتطبيق. فقط)

DJ PAD

نعم (للتطبيق. فقط)

تخديش الـ DJ

نعم (للتطبيق. فقط)

Sampler Creator

نعم (للتطبيق. فقط)

دي جيه تلقائي

نعم (للتطبيق. فقط)

ملحق وأداة أوامر عن بُعد

دليل تعليمات - بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

نوع الصندوق الكرتوني (Tip on / Offset / Flexo)

نوع Tip on

كابل سلك الطاقة

نعم

مكبر الصوت

وحدة مكبر الصوت

1 × بوق مقاس بوصة واحدة

وحدة المضخم

5.25 بوصات × 1

مقاومة (TW/مضخم)

8옴 /4 옴

التصميم المادي

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - المجموعة الرئيسية

247.5 × 514 × 247.5

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الصندوق الكرتوني

325 × 613 × 325

الوزن (كجم) - الصافي

5.8

الوزن (كجم) - الإجمالي

10.2

40 قدمًا HQ - حجم العبوة

864

حجم العبوة - 40 قدمًا

648

حجم العبوة - 20 قدمًا

270

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