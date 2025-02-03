شروط وأحكام البيع عبر متجر ال جي الالكتروني

آخر تحديث: 01 / 01 / 2025

في شروط وأحكام البيع هذه (الشروط)، يقصد بكلمة "نحن" أو "لنا" شركة إل جي الكترونيكس العربية السعودية ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، وتحمل رقم التسجيل: 4030226380 ويقع مكتبها المسجل في مبنى حي الأمير محمد بن عبد العزيز الأندلس: 2091 الرمز البريدي: 23326 الرقم الثانوي: 8909 جدة، المملكة العربية السعودية، و"أنت" تعني الشخص أو المؤسسة أو الكيان الذي يشتري منتجات إل جي منا.

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية لأنها تشكل الاتفاقية الملزمة التي بموجبها سنوفر لك المنتجات. تنطبق هذه الشروط على جميع مبيعات المنتجات التي نقدمها للمستهلكين حيث يتم شراء المنتجات منا عبر الإنترنت على https://www.lg.com/sa (متجر إل جي الإلكتروني) وأنت في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم طلب لشراء المنتجات معنا في متجر ال جي الإلكتروني، فإنك توافق على هذه الشروط. لا تغطي هذه الشروط بيع منتجاتنا من أطراف ثالثة لك.

باستخدام متجر إل جي عبر الإنترنت، فإنك تؤكد أنك أو أنت نيابة عن الطرف أو الأطراف التي تستخدم متجر إل جي عبر الإنترنت نيابة عنها، تقبل وتوافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فيجب عليك عدم استخدام متجر إل جي عبر الإنترنت. يعتبر استمرارك في استخدام متجر ال جي الالكتروني بمثابة موافقتك وفهمك لشروط البيع وجميع السياسات الأخرى المرتبطة بمتجر ال جي عبر الإنترنت.

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. عندما ترغب في شراء منتجات منا من متجر إل جي عبر الإنترنت، يرجى التحقق من هذه الشروط للتأكد من فهمك لهذه الشروط التي ستطبق في ذلك الوقت. سيتم إبرام عقدك معنا باللغة الإنجليزية أو العربية فقط.

حسابات المستخدمين

１- إذا قمت بإنشاء حساب "عضو ال جي" على متجر ال جي عبر الإنترنت، فإنك توافق على أن معلومات الحساب التي تقدمها دقيقة وكاملة. أنت توافق أيضا على عدم:

أ‌. تحديد، أو تسجيل، أو محاولة تسجيل، أو استخدام اسم، أو أي معلومات تعريف أخرى لشخص آخر بقصد انتحال شخصية ذلك الشخص.

ب‌. استخدم اسم أي شخص آخر دون إذن.

ت‌. استخدام اسم ينتهك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص.

ث‌. استخدم اسما نعتبره مسيئا. نحتفظ بالحق في رفض أو إنهاء حساب أي شخص لا يمتثل لهذه الشروط.

ج‌. أنت وحدك المسؤول عن الحفاظ على سرية حساب عضو ال جي الخاص بك وتوافق على إخطارنا على الفور بأي استخدام غير مصرح به معروف أو مشتبه به لحساب عضو ال جي الخاص بك. علاوة على ذلك، فإنك توافق على أنك مسؤول عن جميع البيانات والأفعال أو الإغفالات التي تحدث على حساب عضو ال جي الخاص بك أثناء استخدام كلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت تعتقد أن شخصا ما قد استخدم كلمة المرور أو حساب عضو ال جي الخاص بك دون إذن منك، فيجب عليك إخطارنا على الفور. نحتفظ بالحق في الوصول إلى أي معلومات والكشف عنها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أسماء مستخدمي الحسابات وغيرها من المعلومات للامتثال للقوانين المعمول بها والطلبات الحكومية القانونية.

طلبات المنتجات

１- يمكنك تقديم طلب معنا عن طريق إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت وإرساله إلينا في متجر ال جي عبر الإنترنت. يجوز لنا وفقا لتقديرنا قبول أو رفض الطلب اعتمادا على مجموعة متنوعة من العوامل:

أ‌. توفر المنتجات المطلوبة.

ب‌. قدرتنا على التحقق من صحة الدفع مقابل المنتجات.

ت‌. إذا كان هناك خطأ في التسعير و/أو وصف المنتجات

ث‌. إذا اعتقدنا أن طلبك قد يكون احتياليا بأي شكل من الأشكال؛ و / أو إذا كنت لا تستوفي معايير الأهلية الموضحة أدناه في البند 2.

２- من خلال تقديم طلب معنا على متجر ال جي الالكتروني، فإنك تضمن ما يلي.

أ‌. أنك تشتري منتجات لعنوان داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ب‌. أنك مستهلك وتشتري المنتجات بصفتك على هذا النحو.

ت‌. أنك تدخل إلى منصة المملكة العربية السعودية.

ث‌. أنك قادر قانونا على إبرام شروط المبيعات والعقود الملزمة هذه.

ج‌. أنك مقيم في المملكة العربية السعودية.

ح‌. أنك ضمن السن المعمول به بموجب القوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.

３- يشكل طلبك عرضا منك لشراء منتجاتنا وفقا لهذه الشروط. تعتبر أنك قد قدمت طلبا معنا عن طريق الطلب عبر عملية الدفع عبر الإنترنت في متجر ال جي الالكتروني.

４- يرجى اختيار منتجاتك بعناية. يمكن أن تتغير الأسعار وأي رسوم توصيل سارية وأي رسوم أخرى دون إشعار ، لذا يجب عليك التحقق من أحدث الأسعار وأي رسوم توصيل مطبقة وأي رسوم أخرى على موقعنا الإلكتروني قبل تقديم طلبك. تقع على عاتقك مسؤولية التحقق من الطلب (بما في ذلك جميع الأسعار ومعلومات المنتج) قبل إكمال عملية الدفع عبر الإنترنت.

５- سنقدم لك "الرقم المرجعي للطلب" عبر رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني بمجرد اكتمال عملية الدفع (تأكيد الطلب). يرجى ملاحظة أن تأكيد الطلب لا يعني قبول إل جي لطلبك، بل يؤكد ببساطة أننا تلقينا طلبك. ومع ذلك، نظرا لأن جميع المدفوعات تتم إما عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو أي خيار تمويل "اشتر الآن وادفع لاحقا" من طرف ثالث نوفره على متجر إل جي عبر الإنترنت، فلن نعالج طلبك حتى تجتاز عملية الدفع الخاصة بنا إجراءات التحقق الداخلية الخاصة بنا. بمجرد معالجة طلبك وإعداده للشحن، سنرسل لك بريدا إلكترونيا يفيد بأننا قبلنا طلبك، والذي سيتضمن أيضا تفاصيل الشحن.

６- نحتفظ بالحق، وفقا لتقديرنا المطلق، في رفض توريد المنتجات التي طلبتها أو إنهاء عقدنا معك أو إنهاء حسابك معنا أو إلغاء طلبك حتى بعد تأكيد الطلب أو معالجة الدفع، دون تحمل أي مسؤولية تجاهك، إذا لم يجتاز طلبك لأي سبب من الأسباب إجراءات التحقق الداخلية الخاصة بنا. أو إذا اعتقدنا أن طلبك قد يكون احتياليا، أو إذا كان المنتج غير متوفر لأي سبب من الأسباب. أثناء عملية الطلب، أنت وحدك المسؤول عن دفع أي رسوم يفرضها البنك الذي تتعامل معه أو شركة إصدار البطاقة أو أي مزود آخر لخيار الدفع الذي اخترته. بمجرد التحقق من صحة دفعتك، سنقوم بمعالجة طلبك وفقا لهذه الشروط. يرجى الاحتفاظ بالرقم المرجعي لطلبك بأمان.

７- تشكل هذه الشروط العقد الكامل بيننا وبينك لتوريد المنتجات في طلبك. أطراف العقد هما أنت وشركة إل جي الكترونيكس العربية السعودية ذ.م.م. تنطبق هذه الشروط فقط فيما يتعلق بتوريد المنتجات المطلوبة من متجر إل جي عبر الإنترنت. نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر.

８- الصور أو الصور الفوتوغرافية للمنتجات في متجر ال جي الالكتروني هي لأغراض التوضيح فقط. قد تختلف المنتجات الفعلية المتاحة للشراء في المملكة العربية السعودية عن تلك المعروضة على الموقع الالكتروني. نحن نبذل مساعي معقولة للتأكد من عرض الألوان والأحجام والتفاصيل بدقة، ولكن قد تحدث أخطاء. لا يمكننا ضمان أن الطريقة التي يصور بها جهاز الحاسوب الدقة او الالوان أو التفاصيل تعكس بدقة المنتجات التي نوفرها للشراء. لذلك قد تختلف المنتجات التي تتلقاها قليلا عن تلك المعلن عنها. قد تختلف العبوات التي نستخدمها لتوفير المنتجات لك عن أي عبوة موضحة في متجر ال جي الالكتروني.

９- لا تضمن إل جي أن المنتجات الموجودة في متجر علامة إل جي التجارية ستكون متاحة عند العرض. لا تضمن ال جي أن محتوى متجر ال جي عبر الإنترنت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أوصاف المنتج أو الأسعار أو الصور الفوتوغرافية دقيق و / أو كامل.

１０- تحتفظ إل جي بالحق في سحب أي عرض على متجر إل جي عبر الإنترنت، لتصحيح أي خطأ، بما في ذلك بعد تقديم طلب الشراء، بغض النظر عما إذا كان الطلب قد تم تأكيده من قبلنا و/أو تمت معالجة دفعتك، على النحو الذي تسمح به القوانين المعمول بها.

１１- يمكنك إلغاء الطلب في أي وقت قبل أن يتم اختياره للشحن في مستودعاتنا. لإلغاء طلبك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على متجر إل جي عبر الإنترنت، والعثور على طلبك، وإذا ظهر زر "إلغاء الطلب"، فانقر فوق الزر "إلغاء الطلب" واتبع أي مطالبات أخرى مطلوبة لتأكيد الإلغاء. بمجرد انتقاء طلبك في مستودعاتنا ، لا يمكن إلغاء الطلب ، ولن يظهر الزر "إلغاء الطلب".

１２- لا تقبل إل جي العروض من عناوين خارج المملكة العربية السعودية ولا تقبل إل جي طلبات التسليم إلى عناوين خارج المملكة العربية السعودية.

توافر المنتج

１- توافر المخزون كما هو منشور على موقعنا الإلكتروني أو على متجر ال جي الالكتروني دقيق وفقا لمستويات مخزوننا الحالية في وقت النشر، ومع ذلك، فإن مستويات المخزون هذه عرضة للتغيير دون إشعار.

２- تخضع جميع المنتجات للتوافر. إذا كانت أي من المنتجات التي تطلبها أو جميعها غير متوفرة لأي سبب من الأسباب (حتى بعد قبولنا لطلبك)، فسنبذل جهودا معقولة لإخطارك بذلك في أقرب وقت ممكن بعد علمك به وإبلاغك بأي تواريخ تسليم معدلة. في مثل هذه الحالات، إذا كنت قد دفعت بالفعل مقابل المنتجات، فسنخطرك بموعد تسليم المنتجات أو نرد لك المبلغ المدفوع في أقرب وقت ممكن عمليا.

３- يجوز لشركة إل جي تعيين مقاولين من الباطن لتوريد المنتجات أو تسليمها وتنفيذ أي عمل من أعمال إل جي بموجب هذه الشروط.

４- يجب عليك الاحتفاظ بنسخة من جميع سجلات المعاملات والسياسات والقواعد المقدمة و / أو المتاحة لك من قبلنا.

سياسة التوصيل:

يجب على العميل التأكد من سلامة المنتج وسلامة عبوته قبل تزويد مندوب شركة الشحن بالرمز السري (OTP) المرسل إلى هاتف العميل المحمول.

يعتبر تقديم الرمز السري (OTP) لموظف شركة الشحن توقيعا إلكترونيا يؤكد استلام الشحنة بحالة جيدة وخالي من أي تلف أو خدوش.

سياسة التثبيت:

توفر ال جي خدمة التوصيل والتركيب المجاني إلى مناطق معينة في المملكة العربية السعودية.

تلتزم عملية تركيب منتجات ال جي بالإرشادات التالية:

أ‌. ستتم إزالة عبوة الجهاز.

ب‌. سيتم توصيل الجهاز بالماء و / أو الكهرباء، اعتمادا على طبيعة الجهاز، ويتم تشغيله فقط (التركيب والإعداد).

ت‌. لن يتم توفير أعمال السباكة أو الكهرباء، والعميل مسؤول عن توفيرها.

ث‌. لن يتم تثبيت الجهاز إذا لم يكن الموقع جاهزا للتركيب، مثل السباكة أو التجهيزات الكهربائية.

ج‌. لن يتم تفكيك أي جهاز قديم أو نقله لتثبيت الجهاز الجديد.

ح‌. يجب على العميل تجهيز الموقع لتلقي خدمة التركيب المجانية.

خ‌. إذا رغب العميل في تأجيل عملية التثبيت، سيتم تطبيق رسوم إضافية.

د‌. في حالة حدوث أي ضرر لمبنى او منزل العميل أثناء عملية التثبيت، تتحمل شركة الشحن المسؤولية.

السعر ورسوم التوصيل والدفع

１- ستكون أسعار المنتجات كما هو معروض في متجر ال جي من وقت لآخر، باستثناء حالات الخطأ الواضحة. تهدف جميع الأسعار والمعلومات الموجودة في متجر ال جي التجارية إلى أن تكون دقيقة وكاملة. ومع ذلك ، في بعض الحالات قد تحدث أخطاء في التسعير وأخطاء أخرى. لا يحق لك الاعتماد على سعر أقل بشكل واضح من سعر التجزئة السائد للمنتجات أو الخدمة.

２- في حالة قيام إل جي بنشر سعر لمنتج أو خدمة أقل بشكل واضح أو مادي من سعر التجزئة السائد بسبب خطأ في التسعير، والذي كان من الممكن أن تعترف به بشكل معقول على أنه خطأ، فنحن لسنا ملزمين بالبيع بهذا السعر ويحق لنا إلغاء العقد المبرم معك قبل الشحن والتسليم. ما لم ينص على خلاف ذلك في متجر علامة إل جي التجارية وفي عملية الطلب، يتم تضمين رسوم التوصيل والإدارة في السعر النهائي المستحق للمنتجات. ستكون أي رسوم أو رسوم ستتم إضافتها إلى سعر المنتجات مرئية لك أثناء عملية الطلب وقبل تقديم الطلب.

３- تخضع أسعار المنتجات ورسوم التوصيل للتغيير في أي وقت، ولكن التغييرات التي لن تؤثر على تلك الطلبات التي أرسلنا لها تأكيد الطلب / الإرسال.

４- أسعار المنتجات والتسليم المطبق والرسوم الأخرى عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار، ولكن التغييرات لن تؤثر على الطلبات التي تلقينا بشأنها بالفعل مدفوعات مقاصة.

５- نحن نقبل الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم المباشر وخيارات تمويل الأقساط المقدمة من "تمارا" المتوفرة في متجر إل جي عبر الإنترنت. يمكن العثور على شروط وأحكام تمارا هنا

[https://tamara.co/ar-SA/terms-and-conditions].

６- يرجى ملاحظة أن خيارات تمويل "التقسيط" من طرف ثالث ليست خدمة نقدمها. وهي تسهيلات تقدمها تمارا وتخضع لشروطها وأحكامها بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.

التسليم

１- لا يمكن تسليم المنتجات إلا إلى العناوين داخل المملكة العربية السعودية التي تقوم ال جي أو وكيل التوصيل التابع لجهة خارجية من ال جي بالتوصيل إليها. لن يتم تسليم المنتجات إلى المناطق النائية والمحظورة.

２- سنقوم بتسليم المنتجات إلى عنوان التسليم الذي تحدده في طلبك. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من تقديم تفاصيل الاتصال والعنوان الصحيحة. سيتم تسليم المنتجات إلى عنوان التسليم الخاص بك الذي قدمته، وإذا كان هناك شخص ما لقبولها والتوقيع عليها، فإنها تعتبر كما لوانك كنت قد استلمت المنتجات.

３- سيتم منحك ثلاث محاولات للتوصيل. في حال فشل جميع المحاولات الثلاث، بسبب عدم توفرك، أو عدم استجابتك، أو عدم إمكانية الوصول إليك، و/أو وجود خلاف حول موعد التسليم، قد يتم إلغاء طلبك من قبلنا وسيتم استرداد المبلغ الكامل إليك عبر نفس طريقة الدفع التي استخدمتها لدفع ثمن المنتجات.

４- إذا طلبت التسليم بدون تركيب واحتفظت بالمنتجات في عبواتها، فستكون المنتجات مسؤوليتك ولن تكون أي شكاوى خدش أو عيب صالحة ولا تنظر فيها إل جي.

５- باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الشروط، فإنك تقبل جميع مخاطر الخسارة والسرقة والأضرار التي تلحق بالمنتجات التي اشتريتها.

６- إذا لم تستلم المنتجات التي طلبتها خلال فترة التسليم المقدرة في تأكيد الطلب / الشحن، فيمكنك الاتصال بنا على [https://www.lg.com/sa/support/telephone].

المخاطر والملكية

1- على الرغم من تسليم المنتجات لك، لن تنتقل ملكية المنتجات إليك إلا بعد استلامنا للدفعة. إذا تم رفض دفعتك لأي سبب، نحتفظ بالحق في استعادة المنتجات من حيازتك أو وصايتك أو سيطرتك، حتى لو تم تسليمها إليك أو نقلت من عنوان التسليم ونحتفظ بالحق في الاحتفاظ بهذه المنتجات أو بيعها. المخاطر الناتجة عن الفقدان أو التلف أو التدهور لأي من المنتجات ستنتقل إليك عند التسليم.

حقوق المستهلك ودعم الضمان

1- تحكم سياسة الإرجاع الخاصة ب ال جي إرجاع واستبدال وإصلاح المنتجات المباعة في متجر ال جي عبر الإنترنت. بإمكانك مراجعة (سياسة الإرجاع، وإرجاع الصندوق المفتوح) للمزيد من المعلومات، في حالة وجود أي تعارض مع سياسة الإرجاع هذه تكون الأولوية سياسة الإرجاع، وإرجاع الصندوق المفتوح.

2- يجب عليك التحقق من المنتجات بمجرد تسليمها إليك للتأكد من أنها ما طلبته، وأنها غير تالفة أو معيبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك الاتصال بفريق خدمة عملاء إل جي على [9999 126 800 966+] في أقرب وقت ممكن.

3- قد لا يحق لك استرداد أي أموال أو استبدال إذا كانت العبوة فقط تالفة أثناء النقل. العبوة لحماية المنتجات نفسها.

4- إذا اشتريت المنتجات من متجر علامة ال جي التجارية وكانت المنتجات معيبة أو خاطئة، تطبق حقوق المستهلك القانونية الخاصة بك. قد يأتي منتجك مع ضمان الشركة المصنعة من ال جي. ضمان الشركة المصنعة لشركة إل جي بالإضافة إلى أي حقوق وتعويضات قد تكون لديك بموجب القوانين المحلية المعمول بها، ولكنه قد يتداخل معها. يمكن العثور على سياسة ضمان ال جي هنا [https://www.lg.com/sa/support/warranty].

5- مع مراعاة هذا البند 4 وإلى الحد الذي يسمح به القانون:

a. يتم استبعاد جميع الشروط، أو الضمانات، أو الضمانات، أو الإقرارات، أو الشروط التي لم يتم ذكرها صراحة في هذه الشروط.

b. لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر خاص أو غير مباشر أو تبعي أو خسارة في الأرباح أو الفرص أو الضرر الذي يلحق بالشهرة أو فقدان البيانات (بما في ذلك فقدان البيانات المخزنة على أي وسائط موجودة في المنتجات الإلكترونية أو الحوسبة) ، والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق بالمنتجات أو هذه الشروط (بما في ذلك نتيجة عدم القدرة على استخدام المنتجات أو التأخر في توريد المنتجات) ، أو الحاجة إلى استرداد أو إعادة برمجة أو إعادة إنتاج أي برنامج أو بيانات مخزنة في المنتجات المشتراة منا أو مستخدمة معها، سواء بموجب القانون العام أو بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو وفقا للقانون أو غير ذلك.

c. لن تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية الناشئة عن أو فيما يتعلق بالمنتجات أو هذه الشروط، مهما كانت ناشئة، بما في ذلك بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال)، بموجب القوانين ذات الصلة أو غير ذلك، السعر الإجمالي الذي دفعته لشراء المنتجات بموجب هذه الشروط (باستثناء أي رسوم توصيل ورسوم أخرى سارية).

6- حيث لا يمكننا بموجب القانون استبعاد الشروط، أو الضمانات، أو الضمانات، أو الإقرارات، أو الشروط، ولكننا قادرون على تقييدها، إلى الحد الذي يسمح به القانون، فإننا نقصر مسؤوليتنا عن أي خرق، حسب اختيارنا، على إصلاح أو استبدال المنتجات، أو دفع تكلفة إصلاح المنتجات أو استبدالها.

7- إلى الحد الذي يسمح به القانون، فإن أي خطأ، أو إغفال مطبعي، أو كتابي، أو أي خطأ، أو إغفال آخر في أدبيات المبيعات، أو عروض الأسعار، أو قائمة الأسعار، أو التسليم المطبق والرسوم الأخرى، أو القبول، أو العرض، أو الفاتورة، أو المستندات، أو المعلومات الأخرى الصادرة من قبلنا سيخضع للتصحيح دون أي مسؤولية من جانبنا.

سياسة الإرجاع

１- بالإضافة إلى حقوقك بموجب ضمانات إل جي، يمكنك إرجاع المنتجات غير التالفة في أي وقت في غضون سبعة (7) أيام، من تاريخ الشراء أو تاريخ التسليم - لمنتجات التوصيل للمنازل - فقط إذا كانت غير مستخدمة وفي الصندوق المختوم ومرفقة بالفاتورة الأصلية / الإلكترونية ووفقا لهذه الشروط. تبدأ الفترة السابقة بعد اليوم الذي تستلم فيه منتجاتك، وتبدأ الفترة اللاحقة بعد موافقة إل جي على طلب الإرجاع الخاص بك.

２- بعد الاطلاع على طلب الاسترجاع والموافقة عليه من قبل ال جي، سوف يتم ارسال الطلب الى شركة الشحن لاستعادة المنتج من موقع التسليم وسيتم التواصل معك من قبل شركة الشحن.

３- يجب أن تكون جميع المنتجات التي يتم إرجاعها في العبوة الأصلية (مختومة) ويجب إرجاعها مع جميع الملحقات وأي عناصر ترويجية مجمعة مقدمة مع المنتجات. يتم توفير هذه الملحقات والعناصر الترويجية المجمعة فقط بشرط الاحتفاظ بالمنتجات. لاسترداد أموالك، يجب إرجاع أي و/أو جميع الملحقات والعناصر الترويجية المجمعة بالكامل إلينا. إذا لم تكن قادرا على القيام بذلك، فقد تضطر إلى دفع تعويض متناسب لنا.

４- وفقا للقانون المعمول به، لن يتم قبول طلبات الإرجاع التي يتم تقديمها بعد سبعة (7) أيام من خلال أي قناة. ينطبق هذا الحكم على الرغم من أي شروط وأحكام في هذه الشروط.

５- تحتفظ إل جي بالحق في إرجاع المنتجات إليك إذا كانت المنتجات التي تم إرجاعها لا تفي بأي من إرشاداتنا أو شروطنا. لن يحق لك استرداد أي أموال إذا كانت المنتجات غير مؤهلة للإرجاع. إذا تم رفض طلب إرجاع المنتجات في أي مرحلة، فسنقوم بمحاولتين (2) لتسليم المنتجات إليك مرة أخرى. في حالة فشل كلتا محاولتي التسليم، سنحتفظ بالمنتجات لمدة ثلاثة (3) أيام عمل فقط في مركز التسليم الخاص بنا. يمكنك تقديم طلب لمحاولة أخرى مع فريق خدمة العملاء لدينا في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإبلاغ عنها. إذا تلقينا طلبا منك لمحاولة أخرى في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإخطار بها، فيمكننا ترتيب آخر محاولة للتسليم في غضون يومي عمل (2) وإلا سيتم إرسال المنتجات للتصفية، ولن تتمكن من طلب تسليم المنتجات مرة أخرى.

６- يجب أن تكون المنتجات التي ترغب في إرجاعها خالية من أي ضرر؛ القيمة المتناقصة الناجمة عن الفحص الضروري ليست عيبا. إذا لم تتمكن من إعادة المنتجات إلى ال جي بالكامل، أو فقط في حالة متدهورة، فيجب عليك تعويض ال جي عن قيمتها، إذا لزم الأمر.

７- يمكنك إلغاء الطلب الذي تشتريه قبل تعبئته. إذا قمت بذلك، فسنقوم برد مدفوعاتك في غضون أربعة عشر (14) يوم عمل بعد استلامنا لطلب الإلغاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن الوقت المحدد حتى استلام المبلغ المسترد يعتمد أيضا على بنك الدفع الخاص بك.

８- إذا كنت ترغب في إرجاع منتجاتك بعد استلامها، فسنقوم برد جميع المدفوعات التي تلقيناها منك، بما في ذلك رسوم التوصيل (باستثناء أي تكاليف إضافية تنشأ عن اختيارك لطريقة توصيل مختلفة أغلى من التوصيل القياسي الذي نقدمه) في موعد لا يتجاوز أربعة عشر (14) يوما من استلام طلب الإرجاع الخاص بك. ومع ذلك، قد نؤخر رد أموالك إذا لم نتلق المنتجات أو الدليل على إرجاعها.

９- لاسترداد أموالك، سنستخدم نفس طريقة الدفع التي استخدمتها لطلبك. بمجرد استلامنا لمنتجاتك واجتياز الفحص، سيتم بدء استرداد الأموال في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن الوقت المحدد حتى استلام المبلغ المسترد يعتمد أيضا على بنك الدفع الخاص بك. إذا تم استخدام خطة خيار التقسيط التابعة لجهة خارجية (مثل تمارا)، فستحتاج إلى المراسلة مع المزود المعني وفقا لمتطلباته.

１０- في حالة تلف المنتج، أو العبوة، أو عدم إغلاقها، أو عدم استخدامها، أو استخدام المنتجات، أو لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه الشروط بطريقة أخرى، فلا يمكننا استرداد أموالك، لذا يرجى الاختيار بعناية عند اختيار منتجك، وعند اتخاذ قرار بفتح العبوة بعد التسليم.

إرجاع الصندوق المفتوح

تخضع عمليات الإرجاع أو الاستبدال للصندوق المفتوح للشروط التالية:

１- (رفض الاستلام) إذا كانت عملية الإرجاع ناتجة عن عطل في المنتج أو عيب في التصنيع أو تلف عند التسليم أو تسليم منتج خاطئ، فلن يتم تحصيل أي رسوم شحن أو تحويل مصرفي من العميل.

２- (تكلفة الإرجاع) لأسباب أخرى، مثل الاستبدال أو تغيير الرأي، سيتم فرض رسوم الشحن والتحويل المصرفي على العميل بناء على الأسعار التالية:

أ‌. طرد يصل إلى 20 كجم: 23 ريال سعودي.

ب‌. طرود الثقيلة والضخمة

‌أ. الدمام، الظهران، جدة، الخبر، الرياض: 55 ريال سعودي.

‌ب. المدن الأخرى: 50 ريال سعودي

３- عند تحضير الإرجاع، تأكد من أن المنتج في عبوته الأصلية مع تضمين جميع الملحقات والكتيبات. لا نقبل إرجاع المنتجات التي تحتوي على خدوش أو تلف بسبب سوء الاستخدام أو عطل بسبب اتصال الجهد غير الصحيح. يجوز لنا، وفقا لتقديرنا، النظر في المرتجعات التي لا تفي بهذه المعايير.

４- نرحب بك دائما للاتصال بنا عند إرجاع / استبدال منتجاتك يمكن العثور على تفاصيل الاتصال على [https://www.lg.com/sa/support/telephone].

５- عند استلام منتجاتك، يرجى التأكد من فحص حالتها بعناية في غضون (7) أيام. إذا تبين لك أن جزءا من المنتجات مفقود، فيرجى الاتصال ب ال جي على [https://www.lg.com/sa/support/telephone] في غضون 7 أيام. إذا أظهر أي من العبوات الخارجية للمنتجات أي مؤشر على التلف و / أو العبث، فيرجى رفض الشحن / الطلب والاتصال ب ال جي على الفور. لن تكون إل جي مسؤولة في أي ظرف من الظروف عن أي ضرر و / أو تلاعب مزعوم بمجرد قبول المنتجات.

６- إذا ظهرت منتجاتك "معطلة عند الوصول" أو معيبة أو تالفة، فيرجى الاتصال ب ال جي على [https://www.lg.com/sa/support/telephone] في غضون 7 أيام وقد يتم تحديد موعد لفني متخصص يحتاج إلى فحص المنتجات من أجل التحقق من حالتها.

７- ستتلقى استردادا كاملا للسعر الذي دفعته مقابل المنتجات الخاضعة لامتثالك بالكامل لهذه الشروط والقوانين المحلية المعمول بها.

８- كما ذكرنا أعلاه، إذا اشتريت المنتجات من متجر علامة ال جي التجارية وكانت المنتجات معيبة أو معيبة، تطبيق حقوق المستهلك القانونية الخاصة بك. قد يأتي منتجك مع ضمان الشركة المصنعة من ال جي. بالإضافة إلى ضمان الشركة المصنعة لشركة ال جي، ولكن قد يتداخل مع أي حقوق وتعويضات قد تكون لديك بموجب القانون المعمول به. يمكن العثور على سياسة ضمان ال جي هنا [https://www.lg.com/sa/support/warranty].

９- عندما تكون المنتجات التي تشتريها في حالة تالفة أو بها عيب في التصنيع، يمكنك طلب الإرجاع / الاستبدال في غضون 7 أيام تقويمية من تاريخ التسليم.

１０- إذا تم الإبلاغ عن أي مشكلة بعد 7 أيام، فسيكون الإصلاح ضمن فترة الضمان وفقا لسياسة الضمان الخاصة بنا.

１１- يرجى الاتصال بنا وسنقوم بترتيب إعادة المنتجات المعيبة إلينا للتقييم. إذا أظهرت نتائج الاختبار أن المنتجات معيبة أو معيبة بعد فحصنا، فقد نقوم إما بإصلاحها أو استبدالها. بدلا من ذلك، قد يحق لك استرداد الأموال بالكامل (بما في ذلك أي رسوم مطبقة: الضرائب ورسوم التثبيت) وفقا للقوانين المحلية المعمول بها. إذا لم يتم العثور على خطأ، إرجاع المنتجات إليك، ويحق لنا تحميل تكلفة الشحن ذات الصلة عليك. لن تكون ال جي مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي فقدان للبيانات أثناء هذا الفحص.

１２- لن تشكل المشكلات / المشكلات التالية "عيوبا في التصنيع" ولن تؤهلك لأي إصلاح أو استبدال ويتم إلغاء الضمان:

أ‌- العيوب التي تنشأ من التلف العادي.

ب‌- العيوب الناتجة عن أي تغيير أو إصلاح غير مصرح به للمنتجات.

ت‌- الأضرار التي تلحق بالمنتجات بسبب سوء الاستخدام أو إساءة الاستخدام.

ث‌- الضرر الناجم عن عدم تشغيل المنتجات وفقا لتعليمات إل جي.

ج‌- الضرر الناجم عن تشغيل المنتجات بملحقات غير أصلية غير مدعومة من قبل ال جي.

سياسة إرجاع لمدة سبعة أيام.

１- لمساعدتك في حل المشكلات المتعلقة بمنتجك، قد نستكشف أخطاء منتجك وإصلاحها إما من خلال الأدوات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف و / أو من خلال زيارة فنية شخصية.

２- إذا تم تحديد عيب خلال نافذة الإرجاع لمدة 7 أيام، فإن توفير بديل لنفس الطراز يكون دون أي تكلفة إضافية. إذا لم يتم تأكيد أي عيب أو لم يتم تشخيص المشكلة في غضون 7 أيام من التسليم، يرجى التواصل مع مركز الخدمة لحل أي مشكلة.

３- يرجى الحفاظ على المنتج سليما مع الملحقات الأصلية ودليل المستخدم وبطاقات الضمان في العبوة الأصلية في وقت إرجاع المنتج.

４- إذا لم نتمكن من توفير بديل لأسباب مختلفة، فسنبدأ في استرداد الأموال بالكامل. إذا كان سيتم استرداد أي منتج، معالجة المبلغ المسترد بمجرد استلام المنتج المرتجع في المستودع.

５- في حالة استرداد الأموال، سيتم إرجاع المبلغ من خلال نفس طريقة الدفع التي تم تقديم الطلب بها، وقد يستغرق الأمر من 7 إلى 14 يوم عمل حتى تتم معالجة الاسترداد.

６- سيتم توفير الاستبدال المجاني (فقط للحالات المبلغ عنها في غضون 7 أيام من تاريخ التسليم).

عملية الإرجاع

１- يحق لك إرجاع المنتج في غضون 7 أيام إذا كان الصندوق مختوم وغير مفتوح.

２- إذا قمت بشراء منتجاتك باستخدام حساب ال جي، فيمكنك استخدام العملية التالية لإرسال طلب الإرجاع الخاص بك:

أ‌. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

ب‌. انقر فوق الطلبات.

ت‌. اختر الطلب الذي تريد إرجاعه.

ث‌. انقر فوق زر الرجوع.

ج‌. اختر سبب الإرجاع الخاص بك.

ح‌. املأ المعلومات اللازمة لإرجاعك.

خ‌. أرسل طلب الإرجاع الخاص بك.

３- إذا قمت بالشراء كضيف، فيرجى الاتصال بنا على الرقم المجاني [9999 126 800 966+] لطلب الإرجاع. سنبلغك بعد ذلك بالترتيبات اللازمة لإعادة المنتج إلينا. سيطلب منك بعد ذلك إرسال دليل على عملية الشراء الأصلية وأي وثائق تسليم إلينا عبر البريد الإلكتروني.

４- يجب عليك إرجاع المنتجات:

أ‌. مع جميع المكونات والملحقات الأصلية (بما في ذلك الكتيبات والوثائق وما إلى ذلك)؛ وفي علب الكرتون الأصلية والتعبئة والتغليف.

ب‌. يجب عليك الاحتفاظ بإثبات الاستلام أو الإرسال (حسب الحالة)، لتقديمه إلى ال جي عند الطلب.

５- سنقوم عادة بمعالجة استرداد الأموال المستحقة لك في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال، خلال الفترة الزمنية المعمول بها المنصوص عليها في أي قوانين محلية ذات صلة. إذا كنا ملزمين برد أموال المنتج / المنتجات التي تشكل جزءا فقط من الطلب، فسنقوم فقط برد المكون أو جزء من أي رسوم توصيل معمول بها أو رسوم أخرى ربما تكون دفعتها والتي تتعلق بالمنتج / المنتجات التي تخضع لاسترداد الأموال.

６- سنقوم عادة باسترداد أي أموال باستخدام نفس الطريقة التي استخدمتها في الأصل لدفع ثمن الشراء. إذا كنت تدفع باستخدام أي خيار تمويل "اشتر الآن وادفع لاحقا" من طرف ثالث نوفره على متجر إل جي عبر الإنترنت، فقد يتم استرداد الأموال وفقا لأي شروط وأحكام وعمليات ممول الطرف الثالث.

７- نحن لا نغطي الأخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الإهمال، أو الضرر المادي، أو العبث، أو التعديل غير الصحيح، أو البلى العادي. المنتجات المباعة في متجر ال جي عبر الإنترنت مخصصة للاستخدام المنزلي فقط وليست للاستخدام التجاري أو إعادة البيع. كما أننا لا نغطي الأخطاء بسبب التثبيت غير الصحيح في منزلك. الرجاء عدم إزالة الرقم التسلسلي.

الخصوصية

１- سياستنا بشأن جمع المعلومات الشخصية للعملاء واستخدامها والإفصاح عنها منصوص عليها في سياسة خصوصية إل جي [https://www.lg.com/sa/privacy]، والتي تشكل جزءا من هذه الشروط.

الشروط والأحكام الإضافية

１- يخضع استخدامك لمتجر علامة إل جي التجارية لشروط استخدام موقعنا الإلكتروني على [https://www.lg.com/sa/privacy]. إذا كنت صاحب حساب عضو في ال جي، فإن شروط الاستخدام المعمول بها موجودة على [https://www.lg.com/sa/privacy].

عام

１- تشكل هذه الشروط الاتفاقية الكاملة بينك وبيننا فيما يتعلق بشرائك للمنتجات من متجر ال جي التجارية، وما لم نتفق صراحة على ذلك كتابيا من قبلنا، لن تكون أي شروط أو أحكام خاصة بك، بما في ذلك أي شروط أو أحكام مطبوعة أو مشار إليها في عرضك للشراء أو الطلب (إن وجدت) ملزمة لنا أو يكون لها أي تأثير قانوني.

２- لن نكون مسؤولين عن أي تأخير أو فشل في أداء التزاماتنا بموجب هذه الشروط إذا كان هذا التأخير ناتجا عن أي ظرف خارج عن سيطرتنا المعقولة. إذا تأخرنا عن أداء التزاماتنا بسبب مثل هذا الظرف لمدة لا تقل عن 3 أشهر، فقد ننهي اتفاقيتنا معك من خلال إعطائك إشعارا كتابيا مدته خمسة (5) أيام عمل.

３- نحتفظ بالحق في رفض توريد المنتجات التي طلبتها، أو إنهاء عقدنا معك أو إنهاء حسابك معنا، وإزالة أو تعديل المحتوى على متجر علامة إل جي التجارية وفقا لتقديرنا الخاص ودون تحمل أي مسؤولية تجاهك.

４- يجب ألا تتنازل عن أي حقوق والتزامات بموجب هذه الشروط سواء كليا أو جزئيا دون موافقتنا الخطية المسبقة، والتي قد نحتجبها وفقا لتقديرنا.

５- أي إخفاق في إنفاذ أو تأخير في إنفاذ أي من حقوقنا بموجب هذه الشروط لا يشكل تنازلا عن هذه الحقوق. وأي ممارسة جزئية لحق ما لا تحول دون أي ممارسة أخرى لذلك الحق أو لأي حق آخر.

６- إذا تم اعتبار أي حكم من هذه الشروط محظورا أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ في أي ولاية قضائية:

أ‌. هذا الحكم غير فعال إلى حد الحظر أو البطلان أو عدم قابلية التنفيذ في تلك الولاية القضائية.

ب‌. لا تتأثر صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا الحكم في أي ولاية قضائية أخرى.

ت‌. لا تتأثر الأحكام المتبقية من هذه الشروط.

７- تخضع هذه الشروط للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية ويخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية أو التي تمارس الاختصاص القضائي فيها.

８- يجوز لنا مراجعة هذه الشروط وتعديلها من وقت لآخر بأي وسيلة معقولة أو نشرها على متجر إل جي عبر الإنترنت. ستخضع للسياسات والشروط المعمول بها في الوقت الذي تطلب فيه منتجات منا، ما لم يكن أي تغيير على هذه السياسات أو هذه الشروط مطلوبا بموجب القانون أو السلطة الحكومية (وفي هذه الحالة سيتم تطبيقه على الطلبات التي قدمتها مسبقا)، أو إذا أخطرناك بالتغيير في تلك السياسات أو هذه الشروط قبل أن نرسل لك تأكيدا للطلب.

سياسة أكواد الخصم

１- يتم استبعاد مكيفات الهواء السكنية ومكيفات الهواء التجارية ومنتجات B2B من أكواد الخصم.

２- ينطبق الضمان الممتد فقط على طرازات مختارة من أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية.

３- خصم الـ 5٪ للاشتراك الأول مؤهل فقط عندما تكون قيمة الطلب أعلى من 499 ريال سعودي.

سياسة استخدام تمارا

１- ستخضع المنتجات التي تقل عن 7500 ريال سعودي فقط لبرنامج التقسيط من تمارا.

２- يمكن العثور على شروط وأحكام تمارا على [https://tamara.co/en/terms-and-conditions.html]

مسئولية قانونية

１- إن وصولك إلى المنصة واستخدامها على مسؤوليتك الخاصة. يتم توفير المنصة والمحتوى على أساس "كما هي" و "كما هو متاح" دون أي إقرارات أو ضمانات أو شروط من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإقرارات الضمنية، أو الضمانات، أو الشروط المتعلقة بالدقة، أو الملاءمة للغرض، وكلها يتم إخلاء مسؤوليتها من قبل إل جي إلى الحد الذي يسمح به القانون.

２- لا تقر إل جي بأن النظام الأساسي أو المحتوى الموجود على المنصة سيكون خاليا من الأخطاء، أو أنه سيتم تصحيح العيوب، أو أن النظام الأساسي خال من الفيروسات أو العناصر الضارة الأخرى.

المعلومات الشخصية

１- سيتم استخدام المعلومات الشخصية التي تقدمها إلى ال جي عند تقديم طلبك وتقديم العرض ومعالجتها وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا والتي يمكن العثور عليها هنا [https://www.lg.com/sa/privacy]. بقبول هذه الشروط والأحكام، فإنك توافق على استخدام معلوماتك الشخصية على النحو المنصوص عليه في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

أحكام مهمة أخرى

１- لا تحل هذه الشروط والأحكام محل أي اتفاقية أخرى قد تكون مبرمة مع ال جي وهي بالإضافة إليها.

２- أنت تقر وتوافق على أن المنتجات والسلع والخدمات التي تم شراؤها أو الحصول عليها من خلال المنصة تخضع لشروط وأحكام إضافية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشروط والأحكام المتعلقة بدفع المبالغ المستحقة وسعر الشراء والرسوم والضرائب وتوافق على الالتزام بجميع هذه الشروط والأحكام.

３- لا يؤثر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من هذه الشروط على صلاحية أو قابلية تنفيذ أي حكم آخر. إذا تبين أن أي حكم غير صالح أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني، فستظل هذه الشروط سارية المفعول وتفسر وفقا لشروطها كما لو لم يكن الحكم غير الصالح أو غير القانوني واردا في هذه الوثيقة.

４- من خلال استخدام متجر ال جي عبر الإنترنت، فإنك تؤكد وتضمن ما يلي:

أ‌. إن مجمل المعلومات التي تقدمها عبر متجر علامة ال جي التجارية حقيقية ودقيقة وشاملة.

ب‌. أنت تقر بالمساءلة الكاملة عن أي نفقات، أو التزامات، أو رسوم، أو ضرائب، أو التزامات مالية أخرى تنشأ عن استخدامك لمتجر علامة ال جي التجارية أو حساب عضو ال جي الخاص بك.

ت‌. أنت تمنح موافقتك على جمع المعلومات الشخصية التي تقدمها من خلال متجر علامة إل جي التجارية واستخدامها والإفصاح عنها وفقا للشروط الموضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

ث‌. أنت تقر وتوافق على أن العروض الترويجية المعروضة في متجر علامة إل جي التجارية وفي الإعلانات هي عروض محدودة زمنيا، وعرضة للتعديل في أي لحظة، وتخضع لأي شروط وأحكام إضافية قد يتم الإعلان عنها من وقت لآخر.

ج‌. جميع حقوق الملكية الفكرية في متجر ال جي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مواده ومحتواه، إما مملوكة لنا أو مرخصة لنا. يسمح لك باستخدام متجر ال جي التجاري ومواده ومحتوياته لأغراض شخصية غير تجارية فقط. يمنع منعا باتا أي استخدام أو استنساخ آخر لمتجر ال جي أو المواد أو المحتوى عبر الإنترنت.

ح‌. يتم توفير متجر علامة إل جي التجارية على أساس "كما هو" و "كما هو متاح"، ولا نقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بمتجر إل جي عبر الإنترنت. نحن لا نضمن أن متجر علامة ال جي التجارية سيلبي متطلباتك، أو أن يكون دون انقطاع أو في الوقت المناسب أو خال من الأخطاء، أو أن متجر علامة ال جي التجارية أو خادمه خال من الفيروسات أو العناصر الضارة الأخرى.

خ‌. لن نتحمل المسؤولية إذا أصبح متجر علامة إل جي التجارية غير متاح في أي وقت أو لأي مدة. قد يحدث التعليق المؤقت للوصول إلى متجر علامة إل جي التجارية دون إشعار بسبب تعطل النظام، أو الصيانة، أو الإصلاح، أو ظروف خارجة عن إرادتنا كما هو مذكور أعلاه.

تحتفظ ال جي بالحق في:

１- تصحيح أي أخطاء أو عدم دقة أو سهو في محتوى متجر علامة إل جي التجارية دون إشعار مسبق أو مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر.

２- قم بإجراء تغييرات، دون إشعار أو مسؤولية، على المنتجات والخدمات المعلن عنها أو المتاحة للبيع على متجر إل جي عبر الإنترنت، بما في ذلك أسعارها ورسومها ورسومها ومواصفاتها وعروضها الترويجية ومحتويات متجر ال جي التجارية الأخرى.

３- الحد من الكميات المتاحة للبيع أو البيع.

４- رفض أو تصحيح أو إلغاء أو إنهاء أي طلب، بما في ذلك الطلبات المقبولة، لأسباب مختلفة، مثل عدم توفر المنتجات أو الخدمة، أو عدم وجود تأكيد الدفع من شركة معالجة الدفع ذات الصلة، أو أخطاء التسعير أو الوصف، أو إذا فشلت في استيفاء معايير الأهلية المنصوص عليها في هذه الشروط.

５- أنت مسؤول عن ضمان دقة واكتمال وحداثة جميع المعلومات التي تقدمها عبر متجر إل جي عبر الإنترنت. يتضمن ذلك المعلومات اللازمة لفتح حساب عضو في ال جي وتفاصيل الدفع (بطاقة الائتمان / الخصم) ومعلومات الاتصال وتفاصيل المعاملة. أي خسارة، أو ضرر، أو تكلفة، أو نفقات تتكبدها أنت أو أي فرد آخر بسبب تقديم معلومات خاطئة، أو غير صحيحة، أو مضللة، أو غير كاملة هي مسؤوليتك ومسؤوليتك وحدك.

６- تعد المنتجات والخدمات المعروضة أو المذكورة أو الموضحة على الموقع الإلكتروني بمثابة دعوات لك لاقتراح عروض على ال جي لشراء تلك المنتجات والخدمات. لا تشكل عروضا من ال جي لبيع المنتجات أو الخدمات لك. عند تقديم طلب من خلال عملية الدفع عبر الإنترنت، يعتبر عرضك لشركة إل جي لشراء المنتجات أو الخدمات المحددة المذكورة في طلبك.

７- لا يمنحك المحتوى المعروض في متجر إل جي الإلكتروني، بما في ذلك هذه الشروط، تفويضا لاستخدام الأسماء، أو التصاميم، أو العلامات التجارية، أو الشعارات (العلامات التجارية) المعروضة في متجر إل جي عبر الإنترنت. العلامات التجارية هي إما علامات تجارية مسجلة، أو غير مسجلة، أو علامات خدمة، أو أسماء تجارية، أو شعارات مملوكة، أو مرخصة من قبل إل جي. يمنع منعا باتا أي استخدام، أو استنساخ، أو نشر، أو تعديل، أو توزيع للعلامات التجارية من قبلك.

تفاصيل الاتصال

１- للطلبات المقدمة على [www.lg.com/sa_en] فقط

أ‌. للأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي:

‌أ. إل جي إلكترونيكس السعودية

‌ب. الرقم المجاني: 9999 126 800 966+

‌ج. ال WhatsApp +966 53 008 4411

２- لمكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء:

أ‌. مجموعة شاكر

‌أ. الرقم المجاني: 5454 244 800 966+

３- إل جي إلكترونيات السعودية ش.م.م

أ‌. حي الأمير محمد بن عبد العزيز الأندلس، جدة، المملكة العربية السعودية

ب‌. رقم المبنى: 2091

ت‌. الرمز البريدي :23326

ث‌. الرقم الثانوي: 8909

ج‌. رقم التسجيل: 4030226380

ح‌. رقم ضريبة القيمة المضافة: 300571157800003

* يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل تقديم طلب في متجر ال جي عبر الإنترنت.

*من خلال تقديم طلب من متجر إل جي عبر الإنترنت، فإنك تشير إلى موافقتك على الالتزام بهذه الشروط.