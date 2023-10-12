إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 55 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

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*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
تم تحسين تفاصيل الصورة المقربة لجناح الببغاء الملون باستخدام معالج α5 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K.
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
يضبط سطوع شاشتك تلقائيًا لتلائم مستويات الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة مثالية في أي مكان.
شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.
AI Sound Pro
استمتع بصوت غامر مع خاصية (AI Sound Pro). تقوم خوارزميات التعلم العميق بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحويل قناتين من الصوت إلى صوت محيط افتراضي 5.1.2، مما يسمح بتزويد أي محتوى بصوت غني ومحسّن. كما تعمل خاصية (AI Sound Pro) أيضًا على ضبط إعدادات الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تستمتع به للحصول على تجربة صوتية ومرئية استثنائية بغض النظر عن أي شيء.
ينفذ التلفزيون الأوامر المنطوقة أثناء الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد ، مثل "رفع مستوى الصوت (Turn volume up)".
المساعد الذكي والاتصال
ترتقي LG NanoCell بالراحة إلى مستوى جديد مع دعم Amazon Alexa وApple AirPlay وHomekit. راقب الأجهزة المتصلة بسهولة، وتحقق من المعلومات على الفور تقريبًا بصوتك فقط.
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
ملفي التعريفي
قم بتعيين ملف تعريف شخصي لكل فرد من أفراد الأسرة للعثور بسرعة على المحتوى الذي تريده وتحديد التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر بسهولة.
التنبيهات الرياضية
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
مشاهد من فيلم الرسوم المتحركة "Encanto" من إنتاج شركة ديزني تعرض ألوانًا مشرقة ونابضة بالحياة على تلفزيون LG NanoCell.
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
استمتع بالأفلام كما أرادها المخرج، بدون تعديلات على البنية أو الإعدادات المرئية الأخرى للفيلم.
مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.
HDR 10 Pro
من خلال تطبيق تعيين نغمة ديناميكية على أساس لقطة بعد لقطة، يتم عرض جميع أنواع المحتوى بتباين أكبر للحصول على تجربة مشاهدة غامرة وأكثر تأثيرًا.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
*يلزم الاشتراك للوصول إلى Disney+.
ابق على اتصال مع بطلك
صورة تعرض شعار GeForce Now على خلفية داكنة. صورة الغلاف وعناوين العديد من الألعاب الشعبية معروضة.
ميزة Game Optimizer & Dashboard
استمتع بتبسيط تجربة اللعب الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الإعدادات المختلفة في قائمة واحدة لتشغيل أسرع وأكثر سهولة.
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
مواصفات تغير قواعد اللعبة
استمتع بألعاب HDR عالية السرعة على تلفزيون NanoCell مع أحدث مواصفات الألعاب، بما في ذلك ALLM و eARC و HGiG. يساعدك نظام الصوت المحسن على الانغماس أكثر في اللعبة.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات العاملة في مجال صناعة الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات وإتاحتها للجمهور من أجل تحسين تجارب الألعاب الاستهلاكية في HDR.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix. تعد
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في +Apple TV.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K NanoCell
-
معدل التحديث
-
50Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
معالج الصور
-
Quad Core معالج 4K
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
Quad Core معالج 4K
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K NanoCell
-
معدل التحديث
-
50Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
صوت واضح
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
نعم
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-
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55NANO796QA
إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 55 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.