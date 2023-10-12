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تلفزيون QNED75 مقاس 55 بوصة 4K ذكي من إل جي
عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell
استمتِع بألوان أنقى وأغنى
يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.
*تلفزيون QNED85 يأتي مزودًا بميزة QNED Color Pro.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.
يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB في شكل مثلث قائم. أحدها ناحية اليسار بحجم ألوان بنسبة 70% والثاني بحجم ألوان بنسبة 100% موزع توزيعًا كاملاً. تظهر بين الرسمين البيانيين كلمتان "ساطع" و"معتم".
يوجد الشعار المعتمد لشركة Intertek.
*يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
تشير عبارة "حجم ألوان بنسبة %70" إلى أجهزة تلفزيون بدقة* UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
جودة تبهرك
تظهر الشريحة وهي قيد التفعيل.
*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED85/80.
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.
التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي
تظهر صورة لزهرة دوّار شمس عبر الجانبين الأيسر والأيمن للشاشة المنقسمة. تبدو الصورة اليمنى أكثر سطوعًا وأوضح مع تنشيط ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
تقنية AI Sound Pro
يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.
*QNED85 و80 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED85 و80 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Super Upscaling.
*QNED75 تتضمن ميزة الذكاء الاصطناعي Brightness Control.
*تشير كلمة «تقليدية» إلى أجهزة تلفاز UHD من LG بدون تقنية NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تتم محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تضم طرازات QNED85/80/75 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.2.
إعدادات متنوعة
تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طرازات التلفزيون لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
البطاقات السريعة
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
صورة مخصصة من أجلك
*تتوفر وظيفة AI Picture Wizard (معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي) في طرازات QNED85/80.
ميزات Amazon Alexa وAirPlay وHomeKit
"شعار hey google شعار alexa built-in شعار ""works with Apple AirPlay"" (يعمل بميزة Apple AirPlay"" شعار ""works with Apple Home"" (يعمل بميزة Apple Home"""
*تعد Google علامة تجارية مملوكة ومسجلة لصالح Google LLC.
*مساعد Google Assistant غير متوفرة بلغات معينة وفي دول محددة.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
*يختلف الدعم لميزة Amazon Alexa حسب اللغة والبلد.
أداة تخصيص المحتوى المفضل
يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
صورة مُحسَّنة باحترافية
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
وضع FILMMAKER
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.
* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
تعقد شركة LG شراكة مع مجموعة من أكبر الشركات في صناعة الألعاب للاستمتاع بأحدث ألعاب HDR بواقعية بالغة وإحساس مذهل يغمر جميع الحواس.
4K 120 هرتز وALLM وeARC
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1) 4 وحدات
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1360 x 810 x 152
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
21.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1233 x 716 x 44.2
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1233 x 781 x 257
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1058 x 257
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
16.3
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
16.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
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55QNED756RB
تلفزيون QNED75 مقاس 55 بوصة 4K ذكي من إل جي