تلفزيون UHD 4K

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التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
يضمن التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Brightness Control) مستوى سطوع مثالي لأي بيئة، ويتكيف مع السطوع من خلال الإضاءة المحيطة.
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
AI Sound تقنية
يعمل معالج (α5 Gen5 AI Processor) افتراضيًا على مزج الصوت ثنائي القناة لتقليد الصوت المحيطي 5.1.2 بشكل مقنع، مما يعزز الجودة للحصول على تجربة استماع أفضل. وتعمل تقنية UHD من LG على تحسين التعرف تلقائيًا على الأنواع وتحسين الأصوات.
* شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
*يتميز تلفزيون UQ80/75/70 بمزيج من الصوت المحيطي الافتراضي 5.1
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
* قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك
تفاصيل توضح شعارات alexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي تتوافق معها تقنية ThinQ AI.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
ملفي التعريفي
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
التنبيهات الرياضية
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
HDR10 Pro
مع HDR10 Pro، يتم ضبط مستوى السطوع لتحسين اللون والوضوح في كل صورة. استمتع متعة لا مثيل لها بمدى واقعية المحتوى الخاص بك.
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
استمتع بأفلامك المفضلة تمامًا بالطريقة التي تم تصويرها بها، وقدّر عناصر الأصالة من وجهة نظر المخرج.
الوصول إلى مفضلاتك
اتصل بخدمات وسائط OTT التي اشتركت فيها لمواكبة البرامج المفضلة لديك.
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في +Apple TV.
تعد * Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
Game Dashboard & Optimizer
يمكنك الآن الحصول على جميع الإعدادات التي تحتاجها لأسلوب اللعب الأمثل في مكان واحد. تتيح لك لوحة معلومات اللعبة (Game Dashboard) تغيير إعدادات نوع اللعبة الحالية بسرعة.
HGiG
تعد LG شريكًا لبعض أكبر الأسماء في صناعة الألعاب، مما يتيح لك الاستمتاع بأحدث ألعاب HDR والانغماس في طريقة اللعب الخاصة بك.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة.
*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
50Hz أساسي
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
50Hz أساسي
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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