تلفاز UR80 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 65 بوصة بدقة 4K لعام 2023

*يلزم وجود عضوية في Netflix.

*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.

*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.

*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.

*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.