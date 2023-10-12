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تلفزيون ذكي LG QNED Mini LED مقاس 85 و75 بدقة 4K، لعام 2023
عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell
استمتِع بألوان أنقى وأغنى
يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.
حجم الألوان بنسبة %100
تظهر صورة رقمية غنية بالألوان مقسمة إلى قسمين؛ يبدو الجزء الأيسر من الصورة أقل إشراقًا، في حين يزداد إشراق الصورة في الجزء الأيمن منها. يظهر أسفل يسار الشاشة عبارة "حجم الألوان بنسبة 70%"، في حين يظهر على اليمين عبارة "حجم الألوان بنسبة 100%".
يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB في شكل مثلث قائم. أحدها ناحية اليسار بحجم ألوان بنسبة 70% والثاني بحجم ألوان بنسبة 100% موزع توزيعًا كاملاً. تظهر بين الرسمين البيانيين كلمتان "ساطع" و"معتم".
يوجد الشعار المعتمد لشركة Intertek.
صور مذهلة بأعلى جودة مع تقنية Mini LED
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
ألوان مذهلة تخطف الأبصار
توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. تعرض كل شاشة تلفزيون الصور ذاتها لقطع كريستال ملونة. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية. توجد صورة لشريحة معالج أسفل يسار التلفزيون في الصورة اليمنى.
*تتوفر ميزة التعتيم الاحترافي (Dimming pro) في طرازات QNED80/75.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
تفاصيل نابضة بالحياة
يظهر في الشاشة المنقسمة رجل ينظر إلى الشاشة في غرفة معتمة. تُعقَد مقارنة لتوضيح الفارق في جودة الصورة بين الجانبين الأيسر والأيمن.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
جودة تبهرك
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.
تقنية AI Picture Pro
تظهر صورة لزهرة عباد الشمس ناحيتي اليسار واليمين على الشاشة المقسومة. تبدو الصور اليمنى المعززة بتقنية AI Picture Pro أكثر سطوعًا وأعلى وضوحًا.
* تتوفر ميزة رفع مستوى الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي في طرازات QNED85/80.
*لن تعمل تقنية AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر عبر خدمات OTT.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي
تظهر صورة لزهرة دوّار شمس عبر الجانبين الأيسر والأيمن للشاشة المنقسمة. تبدو الصورة اليمنى أكثر سطوعًا وأوضح مع تنشيط ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
إعدادات متنوعة
تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
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البطاقات السريعة
صورة مخصصة من أجلك
أداة تخصيص المحتوى المفضل
يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
ميزات AirPlay وHomeKit
شعار hey google شعار شعار ""works with Apple AirPlay"" (يعمل بميزة Apple AirPlay"" شعار ""works with Apple Home"" (يعمل بميزة Apple Home""
*تعد Google علامة تجارية مملوكة ومسجلة لصالح Google LLC.
*مساعد Google Assistant غير متوفرة بلغات معينة وفي دول محددة.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
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العرض المتعدد
جنباألى جنب
صورة داخل صور
الشاشة المزدوجة
*قد يختلف توفر مجموعة التطبيق/الإدخال حسب الخدمة المتاحة.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
وضع FILMMAKER
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
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* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل في منصة Disney+. حقوق النشر 2022 محفوظة لشركة Disney والكيانات التابعة لها.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
4K 120 هرتز وALLM وeARC
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*تتوفر تقنية AMD FreeSync™ Premium في طرازات QNED85/80.
*تضم طرازات QNED85/80 ميزة معدل التحديث المتغير (VRR).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
HGiG
صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
dis-1.jpg
*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
كل المواصفات
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820x1115x200
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
51.0
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1673x963x44.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1673x1027x359
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1348x359
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
39.1
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
40.1
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400x400
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
ما يقوله الناس
-
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-
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75QNED856RA
تلفزيون ذكي LG QNED Mini LED مقاس 85 و75 بدقة 4K، لعام 2023