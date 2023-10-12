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تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 75 بوصة من السلسلة 75، معالج رباعي النواة، HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط، الريموت السحري والذكاء الاصطناعي بالعربية

المواصفات

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تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 75 بوصة من السلسلة 75، معالج رباعي النواة، HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط، الريموت السحري والذكاء الاصطناعي بالعربية

75UP7550PVC

تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 75 بوصة من السلسلة 75، معالج رباعي النواة، HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط، الريموت السحري والذكاء الاصطناعي بالعربية

رؤية أمامية مع صورة بينية
طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

معالج الصور

Quad Core معالج 4K

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

Quad Core معالج 4K

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1823 x 1116 x 231

وزن التغليف

45.7

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1693 x 978 x 88.8

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1693 x 1048 x 345

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1533 x 345

وزن التلفزيون بدون حامل

34.6

وزن التلفزيون مع حامل

35.4

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

600 x 400

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم

وضع HGIG

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم

صوت واضح برو

صوت واضح

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

تلفزيون ذكي

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

webOS 6.0

ThinQ

نعم

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