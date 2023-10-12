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تلفزيون إل جي QNED81 مقاس 86 بدقة 4K لعام 2023
عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell
استمتِع بألوان أنقى وأغنى
يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.
*تلفزيون QNED81/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.
ألوان مذهلة تخطف الأبصار
توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. تعرض كل شاشة تلفزيون الصور ذاتها لقطع كريستال ملونة. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية. توجد صورة لشريحة معالج أسفل يسار التلفزيون في الصورة اليمنى.
*تتوفر ميزة التعتيم الاحترافي (Dimming pro) في طرازات QNED81/75.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
جودة تبهرك
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.
تقنية AI Picture Pro
تظهر صورة لزهرة عباد الشمس ناحيتي اليسار واليمين على الشاشة المقسومة. تبدو الصور اليمنى المعززة بتقنية AI Picture Pro أكثر سطوعًا وأعلى وضوحًا.
*تتوفر ميزة QNED85/80 في طرازات QNED85/81.
* تتوفر ميزة رفع مستوى الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي في طرازات QNED85/81.
*لن تعمل تقنية AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر عبر خدمات OTT.
تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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تقنية AI Sound Pro
يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.
إعدادات متنوعة
تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
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البطاقات السريعة
صورة مخصصة من أجلك
أداة تخصيص المحتوى المفضل
يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
ميزات Amazon Alexa وAirPlay وHomeKit
"شعار hey google شعار alexa built-in شعار ""works with Apple AirPlay"" (يعمل بميزة Apple AirPlay"" شعار ""works with Apple Home"" (يعمل بميزة Apple Home"""
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi.
*تعد Google علامة تجارية مملوكة ومسجلة لصالح Google LLC.
*مساعد Google Assistant غير متوفرة بلغات معينة وفي دول محددة.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
*يختلف الدعم لميزة Amazon Alexa حسب اللغة والبلد.
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حان الوقت لتغيير طريقة مشاهدتك
يتم التبديل بين عرض ثلاثة وظائف للعرض المتعددة. طريقة العرض المتجاور مزودة بصورة توضيحية للكاميرا في الأسفل، وتبين شاشتين لإجراء مكالمة فيديو. تظهر صورة توضيحية للكاميرا أسفل طريقة عرض صورة داخل صورة، ويمكن رؤية إجراء نسخ مقطع فيديو لتمرين رياضي. وأخيرًا، تظهر طريقة عرض الشاشة المزدوجة مع صورة توضيحية للكاميرا، إلى جانب شاشتين لعرض المستندات متصلتين بالكمبيوتر.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
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صورة مُحسَّنة باحترافية
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
وضع FILMMAKER
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.
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* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".
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4K 120 هرتز وALLM وeARC
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*تتوفر تقنية AMD FreeSync™ Premium في طرازات QNED85/81.
*تضم طرازات QNED85/81 ميزة معدل التحديث المتغير (VRR).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
HGiG
صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم دقيق
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
40 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.2 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
2116x1217x285
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
73.4
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1925x1105x46.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1925x1177x452
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1196x452
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
55.3
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
59.1
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
600x400
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
المعرض الفني
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
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86QNED816RA
تلفزيون إل جي QNED81 مقاس 86 بدقة 4K لعام 2023