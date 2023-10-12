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تلفاز NANO77 الذكي بتقنية خلايا النانو من LG بقياس 86 بوصة ودقة 4K، 2023

مميزات

المعرض

المواصفات

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أماكن الشراء

تلفاز NANO77 الذكي بتقنية خلايا النانو من LG بقياس 86 بوصة ودقة 4K، 2023

86NANO776RA

تلفاز NANO77 الذكي بتقنية خلايا النانو من LG بقياس 86 بوصة ودقة 4K، 2023

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منظر أمامي لتلفاز LG بتقنية خلايا النانو

الصور المستخدمة في صفحة نظرة عامة على المنتج أدناه لأغراض توضيحية فقط.
راجع معرض الصور أعلى الصفحة للحصول صورة دقيقة.

تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.

شاهد كل شيء بألوان صافية

حقق الارتقاء بحواسك مع لون مذهل بشكل نقي بدقة 4K على التلفاز بتقنية خلايا النانو.
تقنية خلايا النانو

تقنية الألوان الأساسية

تقنية خلايا النانو من LG تستخدم جسيمات النانو لتصفية الألوان غير النقية من الأطوال الموجية للألوان الأحمر والأخضر والأزرق.
معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس

لون نقي تم ضبطه بدقة
بمعالجة متقدمة

المعالج α7 AI القوي بدقة 4K من الجيل السادس يستخدم التعلم العميق لتحسين كل محتواك.
*يضم التلفاز NANO77 بقياس 86 بوصة معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس.

تقنية AI Picture Pro

يساعد العمق المحسن للتقنية الميدانية على أن تتميز الأشياء في مقدمة الشاشة لتوفير صورة أكثر ديناميكية.

رجل يرص حلوى الماكرون. تم تظليل حلوى الماكرون لتكون في المقدمة ويصبح التركيز عليها أكثر حدة.

تقنية AI Sound Pro

غمر بصوت ثري. تعمل خوارزميات التعلم العميق في AI Sound Pro على تحسين الصوت عن طريق تحويل قناتين للصوت إلى صوت 5.1.2 افتراضي لكي تستطيع أن تستمتع بالصوت الكامل لكل المحتوى الذي تحبه. يجري تعديل إعدادات الصوت تلقائيًا بناءً على ما تشاهده لتقديم تجربة صوتية-بصرية استثنائية.

تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.

التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

يعمل على تعديل سطوع شاشتك تلقائيًا ليطابق مستويات الإضاءة العامة المحيطة، ما يضمن المشاهدة المثالية في أي مكان.

شاشة نصفها مظلم ونصفها مضيء تعرض صورة لحلوى الماكرون الملونة. يجري تعديل السطوع على كل جانب.

الملاءمة المثالية للصوت الكامل

اقرن كل ما تحب مشاهدته مع صوت بنقاء تام - كما هو مقصود أن يُسمع.

تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.

تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفاز.

واجهة WOW

ينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى الوضع الصوتي لمكبر الصوت عند توصيله بتلفاز LG. كما يمكنك الاستمتاع بثلاثة أوضاع إضافية لتنعم بتجربة صوتية ساحرة.

*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.

تقنية ThinQ AI ونظام التشغيل webOS

مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك

تُعد الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23 مركزًا شاملاً يجمع كل ما تحتاج إليه لتشغيل التلفاز بدءًا من المحتوى المفضل حتى طريقة العرض المفضلة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.

ملفي التعريفي

احصل على ترشيحات أفلام مخصصة، ونظرة عامة على الألعاب التالية لفريقك، واستلام إشعاراتك الخاصة من مكان واحد مخصص من أجل راحتك.
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.

البطاقات السريعة

أنشئ بطاقات مخصصة للوصول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على نحو سريع. رتِّب البطاقات حسب رغبتك، وغير مواضعها، وانتقل مباشرة إلى المحتوى الذي تفضله.

ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترشيحات لأنواع المحتوى الجديدة لمشاهدتها استنادًا إلى سجل البحث بالصوت.

يظهر وجه شخص على شاشة التلفاز، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.

*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية

معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي

اختر صورك المفضلة، وسيتولى معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي تحليل 85 مليون حالة من 27 فئة لتعيين درجة الوضوح والتباين وكثافة اللون.
*يضم التلفاز NANO77 بقياس 86 بوصة معالج الصور بالذكاء الاصطناعي.

العرض المتعدد

حقق أقصى استفادة من تلفاز LG بوضع المشاهدة المتعددة. استكشف طرقًا جديدة للمشاهدة، كوضع المشاهدة المتجاور وصورة داخل صورة والشاشة المزدوجة. بالإضافة إلى أن المشاهدة المتعددة تقترن مع الكاميرا الذكية من LG لتقديم احتمالات لا نهاية لها.
*قد يختلف توفر مجموعة التطبيق/الإدخال حسب الخدمة المتاحة.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.

الكاميرا الذكية من LG

بفضل سهولة تركيب التلفاز والتصميم النحيف، تجعل وظيفة الكاميرا الذكية من LG إجراء الاجتماعات الافتراضية عن بُعد غاية في السهولة على الشاشة الكبيرة.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.

تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.

المساعِدات الذكية والاتصال

يرتقي تلفاز خلايا النانو من LG بالراحة إلى مستوى جديد بدعم من Apple AirPlay وHomeKit وMatter. راقب الأجهزة المتصلة بشكل مريح واطلع على المعلومات بشكل فوري باستخدام صوتك فقط.

شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"

*قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.

سينما خلايا النانو

اجلب الفانتازيا إلى منزلك

استمتع بأفلامك المفضلة بلون نقي مذهل على الشاشة فائقة الضخامة لتلفاز خلايا النانو من LG.

HDR10 Pro

عن طريق فرض التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان على أساس كل إطار، يظهر كل أنواع المحتوى بتباين رائع لتحقيق تجربة عرض مؤثرة وغامرة.

رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.

™FILMMAKER MODE

استمتع بالأفلام كما أراد المخرج لها، بدون تعديلات في القوام أو الإعدادات البصرية الأخرى في الفيلم.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER MODE™ حسب البلد.

هذه هي شعارات منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مع مشاهد مصورة مطابقة ناحية اليمين إلى كل شعار. توجد ملصقات لمسلسل Wednesday من Netflix وTED LASSO من Apple TV وThe rings of power من PRIME VIDEO.

الترفيه

قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب

استمتع بمشاهدة المحتوى الذي تفضله بسهولة عبر أكبر منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مباشرة على جهاز تلفاز خلايا النانو من LG.
قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب تعرف على المزيد

* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.

فيديو يتابع سيارة من الخلف في لعبة فيديو وهي تتحرك عبر شارع بأضواء براقة في المدينة وقت الغسق.
ألعاب خلايا النانو

الألعاب من الفئة الأولى تبدأ هنا

اجعل تجربتك مختلفة مع ممارسة ألعاب سريعة وسلسة واشعر كأنك منغمس فعليًا في اللعبة.

مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم

استمتِع بتجربة ألعاب سلسة. تعامل مع مجموعة من الإعدادات في قائمة واحدة من أجل تشغيل سهل سريع.

صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.

مواصفات تؤدي إلى تغيير اللعبة

استمتع بالألعاب عالية السرعة بتقنية HDR على تلفاز خلايا النانو مع بأحدث مواصفات ممارسة الألعاب، بما في ذلك ALLM وeARC وHGiG. الصوت المحسن يغمسك بعمق في إصداراتك المفضلة.

صورة ثابتة من لعبة سباق تبين جودة الصورة المحسنة التي تقدمها HGiG وALLM بالمقارنة مع الصورة بدونهما.

*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.

*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفاز تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.

حافظ على التواصل مع بطلك

تدعم أجهزة تلفاز خلايا النانو من LG خدمة NVIDIA GeForce NOW، هي منصة للألعاب السحابية تتيح تشغيل أحدث ألعاب الكمبيوتر على جهاز التلفاز لديك مباشرةً. يمكنك أيضًا المواصلة من حيث توقفت بفضل إمكانية الاتصال باستخدام أجهزة مختلفة.

تضيء ومضات حول التلفاز، ويمكنك رؤية لعبة Cyberpunk على الشاشة. يظهر شعار Geforce NOW أعلى التلفاز.

*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.

صندوق تلفاز خلايا النانو من LG القابل لإعادة التدوير بأزهار ونباتات تتبرعم من أعلاه.

الاستدامة

هناك شيء آخر
سيعجبك في تلفاز خلايا النانو

يأتي تلفاز خلايا النانو من LG في عبوة تغليف ذات تصميم جديد باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.

تلفاز QNED من LG في غرفة مظلمة. مساحيق مصبوغة تصنع انفجارًا من ألوان قوس قزح على التلفاز.

عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell

تستطيع الارتقاء بمشاهدتك باستخدام لون QNED

تستطيع الارتقاء بمشاهدتك باستخدام لون QNED تعرف على المزيد
طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي سوبر 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

أربعة منافذ (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2115 x 1215 x 228 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎58.4 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1927 x 1104 x 59.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1927 x 1164 x 362 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1532 x 362 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎45.2 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎45.9 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100 ~ 240V 50-60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

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منظر أمامي لتلفاز LG بتقنية خلايا النانو

86NANO776RA

تلفاز NANO77 الذكي بتقنية خلايا النانو من LG بقياس 86 بوصة ودقة 4K، 2023