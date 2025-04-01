Skip to Content Skip to Accessibility Help
تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 55 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

OLED55C56.SC9
الميزات الرئيسية

  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
  • حامل WOW لتلفزيون من LG OLED C Series
  • WOW Orchestra
  • واجهة WOW
2 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.

OLED55C56LA

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 55 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
SC9S

SC9S

مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 9 AI Processor Gen8 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 9 AI Gen8. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

عرض مائل لتلفزيون LG من OLED C Series ومكبر الصوت SC9S. يُبرز المشهد مكبّر الصوت SC9S لتسليط الضوء على حامل WOW لمكبّر الصوت. في الجزء السفلي الأيسر، تظهر صور حامل WOW بحجم كبير.




يتناسب WOW Bracket بشكل مثالي مع تلفزيون LG OLED evo C Series ومكبر الصوت soundbar

استمتع بتلفزيون LG OLED evo C Series وهو مُثبَّت على الحائط أو موضوع على حامل باستخدام WOW Bracket.

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1222 x 703 x 45.1 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;14.1 &lrm;

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α9 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1360 x 810 x 187 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎21.3 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1222 x 703 x 45.1 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1222 x 757 x 230 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎470 x 230 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎14.1 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎16.0 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دردشة ذكية

نعم

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

3.1.3

مخرج الطاقة

400 W

دولبي أتموس

نعم

DTS: X

نعم

آيماكس المحسن

نعم

أوركسترا واو

نعم

رئيسي

975 x 63 x 125 mm

مضخم صوت

221 x 390 x 313 mm

إكسسوار

كابل اتش دي ام اي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

TV Synergy Bracket

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

AAC+

نعم

دولبي أتموس

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS: X

نعم

آيماكس المحسن

نعم

MQA

نعم

الاتصال

AirPlay 2

نعم

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

5.0

كروم كاست

نعم

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

اتصال سبوتيفاي

نعم

USB

1

لاسلكي خلفي جاهز

نعم

واي-فاي

نعم

يعمل مع جوجل هوم

نعم

الراحة

معايرة الغرفة عن طريق الذكاء الاصطناعي

نعم

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم

التحكم في وضع مكبر الصوت

نعم

مشاركة وضع صوت التلفزيون

نعم

أوركسترا واو

نعم

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

975 x 63 x 125 mm

مضخم صوت

221 x 390 x 313 mm

عام

عدد القنوات

3.1.3

عدد السماعات

9 EA

مخرج الطاقة

400 W

دعم HDMI

التمرير (4K)

نعم

120 هرتز

نعم

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

قناة إرجاع الصوت (e-ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

دولبي فيجن

نعم

اتش دي ار 10

نعم

التمرير

نعم

معدل تحديث متغير/ وضع التأخر المنخفض التلقائي

نعم

صوت عالي الدقة

رقمنة الصوت

24 بت / 96 كيلو هرتز

Upbit / Upsampling

24 بت / 96 كيلو هرتز

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

37 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

38 W

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

سينما

نعم

صوت واضح برو

نعم

لعب

نعم

موسيقى

نعم

رياضي

نعم

أساسي

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

22.7 kg

رئيسي

4.1 kg

مضخم صوت

7.8 kg

