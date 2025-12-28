About Cookies on This Site

تلفزيون LG OLED evo AI CS5 الذكي مقاس 65 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

OLED65CS5VA.43LXG
Bundle
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED AI CS5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED AI 2025 على الشاشة.
Bundle
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED AI CS5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED AI 2025 على الشاشة.
الميزات الرئيسية

  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة فائقة بالكامل
  • معالج رباعي النواة
  • تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
  • صوت قوي ومتين من جهاز صغير
المزيد
3 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED AI CS5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED AI 2025 على الشاشة.

OLED65CS5VA

تلفزيون LG OLED evo AI CS5 الذكي مقاس 65 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

43LM6370PVA

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
front view

XG2TBK

مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
على شاشة تلفزيون LG OLED AI TV توجد صورة تجريدية بتفاصيل ولون وتباين مثير للإعجاب. توجد نسخة مكبرة من معالج alpha 9 AI Processor Gen8 خلف التلفزيون. تتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الشرائح الصغيرة حولها. يشير العنوان إلى LG OLED AI. النص مرئي أيضًا، مدعوم بمعالج LG alpha 9 AI Gen8. شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية يقول: "تلفزيون OLED TV رقم واحد في العالم لمدة 12 عامًا."

شاهد تفاصيل الضوء والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

Full HD

مستوى جديد من Full HD

تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.

هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.

عزّز مغامراتك اليومية

رفيقك على الطريق. اغمر حواسك بصوت قوي مع سماعتنا المدمجة.

طباعة

المواصفات الرئيسية

صورة (عرض) - نوع العرض

4K OLED

صورة (عرض) - معدل التحديث

120Hz أساسي

صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة) - معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

صوتي - Dolby Atmos

نعم

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α9 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

وزن العبوة (من الخارج)

‎32.7 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎25.0 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 120 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

طباعة

كل المواصفات

طباعة

كل المواصفات

