تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 ‏55 بوصة MiniLED بدقة 4K و120Hz، ريموت سحري، نظام webOS25 إصدار 2025

OLED77C56LA.55QNED
Front view
front view
Front view
الميزات الرئيسية

  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
55QNED86A6A

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 ‏55 بوصة MiniLED بدقة 4K و120Hz، ريموت سحري، نظام webOS25 إصدار 2025

صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.

OLED77C56LA

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 9 AI Processor Gen8 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 9 AI Gen8. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

كل إعادة تعريف للألوان، تبدأ تجربة جديدة

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1236 x 716 x 29.7 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎15.5 ‎

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1360 x 810 x 187 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎24.2 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1236 x 716 x 29.7 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1236 x 786/746 x 260 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎500 x 260 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎15.5 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎19.3 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 120 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1711 x 982 x 47.1 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;23.5 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1879 x 1130 x 228 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎38.5 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1711 x 982 x 47.1 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1711 x 1035 x 267 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎520 x 267 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎23.5 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎27.1 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

ترقية الذكاء الاصطناعي

α9 AI Super Upscaling 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

40 واط

نظام السماعة

2.2 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)

صوت واضح برو

نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

دائما مستعد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

Google Cast

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

