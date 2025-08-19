Skip to ContentSkip to Accessibility Help
تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

OLED77G56LA.OLED55
Bundle front view
oled77g56la -front view
oled55 front view
Bundle front view
oled77g56la -front view
oled55 front view

الميزات الرئيسية

  • جودة صورة بدقة 4K، ومرئيات مُحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وصوت محيطي من معالج alpha 11 AI Processor Gen2
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED AI B5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED AI 2025 على الشاشة.

OLED55B56LA

تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI G5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.

OLED77G56LA

تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 11 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 11 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 8 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 8 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

شاهد تفاصيل الضوء والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1228 x 708 x 45.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;14.3 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1360 x 810 x 172 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎19.5 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1228 x 708 x 45.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1228 x 772 x 235 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1057 x 235 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎14.3 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎14.5 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 120 هرتز)

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

20 واط

نظام السماعة

2.0 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

دائما مستعد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

Google Cast

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

طباعة

المواصفات الرئيسية

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

معالج الصور

معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني

Dolby Atmos

نعم

نظام السماعة

4.2 قناة

مخرج الصوت

60 واط

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1712 x 982 x 24.8 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;33.6 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1879 x 1130 x 228 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎45.6 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1712 x 982 x 24.8 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎501 x 321 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎33.6 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي سوبر 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

QFT (نقل الإطار السريع)

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (4 منافذ))

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 165 هرتز)

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

60 واط

نظام السماعة

4.2 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)

صوت واضح برو

نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

دائما مستعد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

Google Cast

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ما يقوله الناس

اخترنا لك

