تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
OLED77G56LA.XG2TBK
()
الميزات الرئيسية
- جودة صورة بدقة 4K، ومرئيات مُحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وصوت محيطي من معالج alpha 11 AI Processor Gen2
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
- تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
- صوت قوي ومتين من جهاز صغير
- يمكن ربطه في أي مكان - حبل مناسب لربط الجهاز بالحقيبة وغيرها من الأشياء
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
- تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
- مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
المواصفات الرئيسية
الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
صورة (عرض) - نوع العرض
4K OLED
صورة (عرض) - معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
الصورة (المعالجة) - معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
صوتي - Dolby Atmos
نعم
صوتي - نظام السماعة
4.2 قناة
صوتي - مخرج الصوت
60 واط
صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
‎1712 x 982 x 24.8 ‎
الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل
‎33.6 ‎
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1879 x 1130 x 228
وزن العبوة (من الخارج)
45.6
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1712 x 982 x 24.8
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
501 x 321
وزن التلفزيون بدون حامل
33.6
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
ترقية الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
وضع المخرح
نعم
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
حركة
حركة OLED
وضع الصورة
10 أوضاع
المعايرة التلقائية
نعم
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
QFT (نقل الإطار السريع)
نعم
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع العرض
4K OLED
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (4 منافذ))
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
مدخلات USB
ثلاثة منافذ (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
مدخل Ethernet
1ea
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
وضع HGIG
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 165 هرتز)
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
مخرج الصوت
60 واط
نظام السماعة
4.2 قناة
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
Dolby Atmos
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)
صوت واضح برو
نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
واو الأوركسترا
نعم
تلفزيون ذكي
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
متصفح الويب الكامل
نعم
عرض متعدد
نعم
دائما مستعد
نعم
كاميرا USB متوافقة
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
دردشة ذكية
نعم
المعرف الصوتي
نعم
Google Home / Hub
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
Google Cast
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
