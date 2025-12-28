We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 83 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
OLED83C56LA.43LXG
الميزات الرئيسية
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة فائقة بالكامل
- معالج رباعي النواة
- تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
- صوت قوي ومتين من جهاز صغير
3 :المنتجات في هذه الباقة
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
- تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 83 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
- سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
- مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
المواصفات الرئيسية
صورة (عرض) - نوع العرض
4K OLED
صورة (عرض) - معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة) - معالج الصور
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
صوتي - Dolby Atmos
نعم
الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
‎1842 x 1055 x 52.9 ‎
الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل
‎28.3 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
ترقية الذكاء الاصطناعي
α9 AI Super Upscaling 4K
المعايرة التلقائية
نعم
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
حركة
حركة OLED
وضع الصورة
10 أوضاع
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
مخرج الصوت
40 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)
Dolby Atmos
نعم
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
2.2 قناة
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
ثلاثة منافذ (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2050 x 1210 x 200
وزن العبوة (من الخارج)
44.6
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1842 x 1055 x 52.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1842 x 1096/1144 x 297
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
460 x 297
وزن التلفزيون بدون حامل
28.3
وزن التلفزيون مع حامل
33
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 400
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
وضع HGIG
نعم
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع العرض
4K OLED
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دردشة ذكية
نعم
دائما مستعد
نعم
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
متصفح الويب الكامل
نعم
Google Cast
نعم
Google Home / Hub
نعم
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
المعرف الصوتي
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
كل المواصفات
كل المواصفات
ما يقوله الناس
