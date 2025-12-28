About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 83 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 83 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات

OLED83C56LA.XG2TBK
front image
front image
front image
front image
front image
front image

الميزات الرئيسية

  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
  • تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
  • صوت قوي ومتين من جهاز صغير
  • يمكن ربطه في أي مكان - حبل مناسب لربط الجهاز بالحقيبة وغيرها من الأشياء
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.

OLED83C56LA

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 83 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
front view

XG2TBK

مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 9 AI Processor Gen8 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 9 AI Gen8. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 9 AI Processor Gen8 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 9 AI Gen8. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

عزّز مغامراتك اليومية

عزّز مغامراتك اليومية

عزّز مغامراتك اليومية

رفيقك على الطريق. اغمر حواسك بصوت قوي مع سماعتنا المدمجة.

طباعة

المواصفات الرئيسية

صورة (عرض) - نوع العرض

4K OLED

صورة (عرض) - معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة) - معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

صوتي - Dolby Atmos

نعم

الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1842 x 1055 x 52.9 &lrm;

الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;28.3 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α9 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2050 x 1210 x 200 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎44.6 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1842 x 1055 x 52.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1842 x 1096/1144 x 297 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎460 x 297 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎28.3 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎33 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دردشة ذكية

نعم

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.