استمتعوا بخمس سنوات من الحماية مع سياسة الضمان الجديدة لتلفزيون OLED من "إل جي"

سياسة الضمان الجديدة تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء ورضاهم

الرياض، 11 يوليو 2024: يسر إل جي إلكاترونيكس (إل جي) أن تطلق سياسة ضمان جديدة لمدة 5 سنوات لمجموعة محدودة من تلفزيوناتها في المملكة العربية السعودية، تأكيداً لتفانيها المستمر في تحقيق رضا العملاء وكسب ثقتهم. وسيكون هذا الضمان السخيّ متاحاً لسلسلة G وM من تلفزيونات OLED.

سيحصل العملاء الذين يشترون هذه التلفزيونات على ضمان ممتد يغطي أجهزتهم لمدة خمس سنوات كاملة، وسيكون ساري على الفور. وتعمل "إل جي" من خلال هذه الخطوة على تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية وإظهار التزامها بتقديم سلع ممتازة وخدمة عملاء لا مثيل لها.

قال جونجهو كيم، المدير العام لشركة إل جي السعودية: "يسرنا أن نقدم سياسة الضمان الجديدة لمدة 5 سنوات التي تغطي طرازات التلفزيونات المتميزة لدينا في المملكة العربية السعودية. ونعمل في إل جي بجدٍّ لنقدم لعملائنا الكرام ما يتجاوز المنتجات المتطورة، فنودّ أن نمنحهم راحة البال والسعادة طويلة الأمد. ويوضح هذا الضمان الممتد إيماننا بتقنياتنا وتفانينا في تقديم خدمة عملاء متميزة".

سيحصل العملاء على ثقة ومساعدة إضافية من خلال سياسة الضمان المعدلة والتي ستغطي أي عيوب في التصنيع أو أعطال. وتحافظ "إل جي" على تعهدها بتوفير سلع ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها وتعمل على تحسين حياة العملاء من خلال توفير هذا الضمان الممتد.

يسر "إل جي" أن تدعو العملاء لزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "إل جي" أو الاتصال بدعم العملاء للحصول على معلومات شاملة حول الأهلية والتغطية. وتنطبق الشروط والقيود على سياسة الضمان لمدة 5 سنوات.

يُعدّ هذا الإعلان جزءاً من خطة "إل جي" الأكبر لتحسين العلاقات مع العملاء من خلال تقديم حلول مبتكرة وموثوقة تتكيف مع متطلبات العملاء المتغيرة. وتهدف "إل جي" إلى ضمان استمتاع العملاء بتلفزيونات OLED الحديثة مع راحة تامة، ولهذا قررت الشركة تمديد مدة الضمان.

للمزيد من المعلومات حول سياسة الضمان الجديدة لمدة 5 سنوات وللاطلاع على الطرازات المؤهلة، يرجى زيارة https://www.lg.com/sa_en أو الاتصال بخدمة عملاء "إل جي".