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إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

مميزات

المعرض

المواصفات

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إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

55LX1Q6LA

إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

الشكل الأمامي لتلفزيون Posé.
شعار IF Design.

IF Design

OLED Posé من LG

الشكل الخلفي لتلفزيون Posé. تقترب الكاميرا أثناء تدوير Posé إلى اليسار مع إبطاء السرعة لالتقاط صورة مقرّبة لشعار LG Objet وعرضه من الجانب. تنتهي لقطة Posé بزاوية 45 درجة بمواجهة اليسار، ويظهر على الشاشة عمل فني تجريدي ملون، حيث تم وضعه بين عمودين كبيرين باللون الرمادي.

استمتِع بتجربة حياتية جديدة

تصميم فنّي

من أي زاوية،
وفي أي مساحة

بفضل التصميم المذهل من كل الزوايا، يمكنك الاستمتاع بتلفزيون Posé من كل الجهات، حيث يندمج هذا الجهاز مع ديكورات منزلك بكل انسجام. 1

Posé في ثلاث مساحات داخلية. في المساحة الأولى، يظهر التلفزيون في زاوية جدار مطلي باللون الأزرق البحري، ويُعرض على شاشته عمل فني باللونين الأسود والأحمر، بينما هناك مكتب وكرسي أزرق بذراعين في الغرفة خلفه. يظهر التلفزيون في المساحة الثانية في وسط جدار عصري مطلي باللون الأسود الفحمي أسفل غزال مُحنّط، وعلى شاشته صورة للأمواج. في المساحة الثالثة، يظهر التلفزيون من الخلف في وسط الغرفة، وقد تم استخدامه كقطعة فنية فريدة أمام السرير.

*يمكن تركيب التلفزيون على الحائط من خلال فصله عن قاعدة الحامل.

Posé كما تصورّته شركة Moooi في"أسبوع ميلان للتصميم 2022"

يظهر Posé كجزء من مجموعة Divine Dreams لشركة Moooi، حيث تعرض شاشته صورة لمساحة داخلية عصرية، ومحاط بديكور يعرض فراشات وأزهارًا تطل من بين السحب. يظهر Posé كجزء من مجموعة Defy Gravity لشركة Moooi، حيث تعرض شاشته عمل فني لنمر، وقد تم وضعه فوق سجادة تحاكي طبقات من الحجر. يظهر Posé كجزء من مجموعة Defy Gravity لشركة Moooi، حيث تم وضع مجموعة من الكتب عن الفضاء في منظِّم الكابلات والملحقات. تصوُّر Mooi باستخدام شعار LG OLED

*على مدار عشرين عامًا، ألهمت Moooi العالم وغمرته بتصميمات متألقة ومبتكرة. فالمشروع الذي تأسس في عام 2001 يرأسه حاليًا Marcel Wanders وRobin Bevers. سُميّت Moooi بهذا الاسم تيمّنًا بالكلمة الهولندية Mooi التي تعني "جميلاً". ويمثِّل حرف "O" الثالث في اسم العلامة التجارية قيمة إضافية من حيث الجمال والتفرّد. لا تُملي Moooi على المصممين ما يجب عليهم فعله، ولكنها تستمع إلى ما يريد المصممون تحقيقه، ثم تحقّق أحلامهم. لذلك تتميّز تصاميم الشركة بانتقائها ومواكبتها للواقع التجاري والاهتمامات الثقافية في جميع الأوقات. هدف الشركة هو إطلاق العنان للإبداع وابتكار قطع تعكس ما يجول بخاطرك لتمنحك محيطًا أكثر تفرّدًا وحياة أكثر من رائعة.

حافة مستديرة

 

الجمال يسكن الحواف

بحوافه المستديرة ومنحنياته الناعمة اللطيفة، يخرج تلفزيون Posé بمظهر هادئ ومحايد يمتد إلى جهاز التحكم عن بُعد ليمنحه تصميمًا دقيقًا يناسب أي مساحة داخلية.

صورة مقربة لمنظِّم الكابلات والملحقات في Posé حيث تم وضعه تجاه رف الوسائط. صورة مقرَّبة لحامل الكوابل القابل للفك على قاعدة التلفزيون. صورة مقرّبة لكابل يخرج من أحد قوائم التلفزيون. صورة جزئية لتلفزيون Posé من الخلف مع منظِّم الكابلات والملحقات يحمل جهاز توجيه ومقبسًا كهربائيًا وجهازًا.

*جهاز التحكم عن بُعد ماچيك ريموت مُرفق في الصندوق.

لقطة مقرّبة لتلفزيون Posé من الأمام مع التركيز على النسيج، وهناك أرضية خشبية تظهر في الخلفية. لقطة مقرّبة للنسيج على رفّ الوسائط وشعار LG Objet، مع كرسي بذراعين في الخلفية.
لون بيچ يبعث على الهدوء

لمسة ناعمة لمنظر هادئ

يأتي تلفزيون Posé بإطار باللون البيچ الفاتح الذي يبعث على الهدوء وسطح خارجي من النسيج مريحة للعين والملمس ليندمج مع مساحتك الداخلية بأعلى درجات الانسجام ويضفي عليها سحرًا وأناقة على نحو مثالي.

جهة خلفية متعددة الاستخدامات

طريقة أخرى لتظهِر بها ذوقك الرائع

يتخطى Posé حدود كونه تلفزيونًا ليصبح جزءًا من ديكوراتك ومساحتك الداخلية. يبدو المنظر الخلفي الجميل مذهلاً من زوايا مختلفة، ويمكنك تخصيص رف الوسائط لعرض كتبك ومجلاتك وبطاقاتك البريدية المفضلة. 2 ، 3 ، 4

غرفة معيشة يغلب على مظهرها اللون الأزرق مطلة على الساحل يظهر فيها تلفزيون Posé من الخلف مع مجلات موضوعة على رف الوسائط.

عرض شرائح لتلفزيون Posé في ثلاث مساحات مختلفة. يظهر تلفزيون Posé في المساحة الأولى من الخلف وهناك ألبوم وأسطوانة من الفينيل على رف الوسائط إلى جانبه أسطوانات من الفينيل وجيتار. تعرض الشريحة التالية تلفزيون Posé من الخلف وهناك مجلات عن الطبيعة موضوعة على رف الوسائط في غرفة معيشة ذات مظهر نباتي. تعرض الشريحة الأخيرة تلفزيون Posé من الخلف في غرفة معيشة مضيئة ودافئة وهناك بطاقات بريدية وملصق لوحة ترخيص وصور ودبابيس موزَّعة في الخلف.

*تمت محاكاة الصورة لأغراض توضيحية.
**قد تختلف سعة الوزن القصوى لرف الوسائط.

منظِّم للكابلات والملحقات

يُبقي مساحتكمرتبة ونظيفة

عندما تنظر خلف تلفزيونك، ما لن تود ان تراه هو ملحقات وكابلات في حالة من الفوضى. يُبقي منظِّم الكابلات والملحقات كل شيء مُرتبًا ومخفيًا خلف غطاء Clean Cover ليظل مجال الرؤية غير محجوب. .5, 6 وباستخدام حاملَين للكابلات قابلَين للفك، يمكنك إخفاء الأسلاك على طول قوائم Posé’s لتحصل على مساحة داخلية أنيقة بالكامل.

صورة مقربة لمنظِّم الكابلات والملحقات في Posé حيث تم وضعه تجاه رف الوسائط. صورة مقرَّبة لحامل الكوابل القابل للفك على قاعدة التلفزيون. صورة مقرّبة لكابل يخرج من أحد قوائم التلفزيون. صورة جزئية لتلفزيون Posé من الخلف مع منظِّم الكابلات والملحقات يحمل جهاز توجيه ومقبسًا كهربائيًا وجهازًا.

*تمت محاكاة الصورة لأغراض توضيحية.
**منظِّم الكابلات والملحقات مُرفق داخل الصندوق.

لوحات فنيّة

مساحتك ، ذوقك

اصنع تصميمًا داخليًا يشير إلى ذوقك الفريد عندما يكون تلفزيون Posé بعيدًا عن نظرك، فإنّه يتحول إلى لوحة فنية، مما يسمح لك بتزيين المكان بمجموعة متنوعة من القطع الفنية التي يمكنك الاختيار من بينها. ما عليك سوى اختيار إحداها لإكمال ديكورات منزلك.

يظهر تلفزيون Posé في غرفة معيشة مع عمل فني باللون الأزرق الغامق يحتوي على دوائر برتقالية على الشاشة، ,وترتد الدوائر مع تغيّر العمل الفني من اللون الأزرق إلى الأصفر الخردلي. فيما يلي أعمال فنية متنوعة للاختيار من بينها، وتضم هذه الأعمال: زوجان جالسان بالخارج، وزهور القرنفل البيضاء، وطفل وكلب على شاطئ صخري، ورسمة تجريدية باللون الأزرق الغامق، وسيارة بكشافاتها المضيئة تحت شجرة، ورسمة تجريدية باللون الأسود، وأزهار النرجس البيضاء وظلها، ورسمة تجريدية باللون الأزرق الهادئ، وشخص يجدّف قاربًا في البحر، ورسمة تجردية باللون الأصفر الخردلي، ومنزل على الساحل، وبراعم أوراق على أغصان الأشجار.

*العمل الفني المعروض على شاشة التلفزيون باسم Bounce A(2020) للفنان Youngjun Kim.

تلفزيون OLED evo ذاتي الإضاءة

إضاءة الغرفة

باستخدام تقنية OLED evo ذاتية الإضاءة الأكثر وضوحًا وسطوعًا في تلفزيون Posé، تزوّدك ميزة Brightness Booster بإضاءة أكثر حتى 7 ،8 لتتمكّن من الاستمتاع بألوان أنقى وتفاصيل أدق.

تعرض شاشة Posé التفاصيل الساطعة والواضحة للفطر الأبيض أثناء توسعه إلى ما بعد إطار التلفزيون.

*تمت محاكاة صور الشاشة.

معالج α9 الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K

العقل المفكِّر للتلفزيون

باستخدام خوارزمية التعلم العميق، يعمل هذا المعالج الصغير والقوي على تقليل الضوضاء واستعادة المحتوى وتحسين الصورة والصوت للحصول على تجربة تلفزيونية سينمائية.

تظهر شريحة معالج α9 الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K من LG ينبعث منها أشرطة من الضوء.

1.قد يتسبب سحب التلفزيون من الجانب أو أي صدمة لحامل التلفزيون في حدوث تلف.
2. قد يتغير لون المواد إذا تم تخزينها على فتحات التهوية للجهاز لفترة طويلة من الزمن.
3. لا يمكن تخزين السوائل والمواد الثقيلة على فتحات التهوية.
4. يُرجى توخي الحذر عند استخدام غطاء Clean Cover لأن القماش قد يتسخ.
5. يُرجى توخي الحذر عند فتح وإغلاق غطاء Clean Cover. قد يتسبب غطاء Clean Cover في حدوث إصابة في حالة سقوطه.
6. يجب استخدام منظِّم الكابلات والملحقات المضمَّن لتركيب جهاز التوجيه، حيث لا يمكن تثبيت جهاز التوجيه أعلى فتحات التهوية.
7. المقارنة مستندة إلى اختبارات LG الداخلية لقياسات LG OLED TV Full White، باستثناء سلسلة OLED evo.
8. لا تنطبق تحسينات ميزة Brightness Booster على طراز Posé بحجم 48 و42 بوصة.

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للترقية 4K

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1420 x 880 x 228

وزن التغليف

33.1

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1225 x 1257 x 495

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1212 x 495

وزن التلفزيون بدون حامل

21

وزن التلفزيون مع حامل

22.9

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

300 x 200

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

إعدادات العائلة

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 22

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple AirPlay2

نعم

يعمل مع Apple HomeKit

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

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الشكل الأمامي لتلفزيون Posé.

55LX1Q6LA

إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

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