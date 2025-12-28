We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
OLED55B56LA.43LXG
الميزات الرئيسية
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة فائقة بالكامل
- معالج رباعي النواة
- تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
- صوت قوي ومتين من جهاز صغير
3 :المنتجات في هذه الباقة
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
- تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
- سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
- مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
المواصفات الرئيسية
صورة (عرض) - نوع العرض
4K OLED
صورة (عرض) - معدل التحديث
120Hz أساسي
صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة) - معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
صوتي - Dolby Atmos
نعم
الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
‎1228 x 708 x 45.9 ‎
الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل
‎14.3 ‎
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1360 x 810 x 172
وزن العبوة (من الخارج)
19.5
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1228 x 708 x 45.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1228 x 772 x 235
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1057 x 235
وزن التلفزيون بدون حامل
14.3
وزن التلفزيون مع حامل
14.5
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 200
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
ترقية الذكاء الاصطناعي
α8 AI Super Upscaling 4K
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
وضع المخرح
نعم
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
حركة
حركة OLED
وضع الصورة
10 أوضاع
المعايرة التلقائية
نعم
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع العرض
4K OLED
معدل التحديث
120Hz أساسي
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
مدخل Ethernet
1ea
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
وضع HGIG
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 120 هرتز)
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
مخرج الصوت
20 واط
نظام السماعة
2.0 قناة
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
Dolby Atmos
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
واو الأوركسترا
نعم
تلفزيون ذكي
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
متصفح الويب الكامل
نعم
عرض متعدد
نعم
دائما مستعد
نعم
كاميرا USB متوافقة
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
دردشة ذكية
نعم
المعرف الصوتي
نعم
Google Home / Hub
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
Google Cast
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
