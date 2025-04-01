We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 65 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
الميزات الرئيسية
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
- دقة فائقة بالكامل
- معالج رباعي النواة
- تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
-
سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
-
تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 65 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
كل المواصفات
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1449 x 832 x 45.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎17.1 ‎
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 950 x 172
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
24.4
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1449 x 832 x 45.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1449 x 896 x 235
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1057 x 235
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
17.1
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
17.3
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Super Upscaling 4K
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
نعم
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 120 هرتز)
-
وقت الاستجابة
-
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
عرض متعدد
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
ما يقوله الناس
البحث محليًا
