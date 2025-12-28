تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 8 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 8 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.