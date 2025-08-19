We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 65 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025 + غسالة أمامية 20 كجم AI DD ستيم TurboWash360
65QNED86A6A.WFN20
()
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- أسطوانة بسعة كبيرة الحجم XL ضمن مساحة عمق قياسية من LG تبلغ 660 ملم.
- عناية ذكية بالأقمشة باستخدام تقنية ®AI DD
- اغسل 3 كجم من الملابس في 39 دقيقة فقط باستخدام TurboWash™ 360ᵒ
2 :المنتجات في هذه الباقة
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
احصل على سعة XL
دون أن تشغل مساحة كبيرة.*
مصممة لتناسب غسيلك وحياتك.
*تمت مقارنة أبعاد الطراز الجديد من LG WXLS-1014 (العرض 650 × الارتفاع 950 × العمق 660) مع الطراز السابق LG WXL10-14 (العرض 650 × الارتفاع 940 × العمق 770).
** تم استخدام الفيديو لأغراض التوضيح فقط. عارضة أزياء من الخارج تظهر في الفيديو. يُرجى الرجوع إلى معرض الصور للاطلاع على الطراز المحلي.
- تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 65 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025
- غسالة أمامية 20 كجم AI DD ستيم TurboWash360
المواصفات الرئيسية
صورة (عرض) - نوع العرض
4K QNED MINID
صورة (عرض) - معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
الصورة (المعالجة) - معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
‎1456 x 840 x 29.7 ‎
الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل
‎22.5 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
ترقية الذكاء الاصطناعي
α8 AI Super Upscaling 4K
المعايرة التلقائية
نعم
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
حركة
حركة برو
وضع الصورة
10 أوضاع
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
مخرج الصوت
20 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
2.0 قناة
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600 x 970 x 203
وزن العبوة (من الخارج)
33.6
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1456 x 840 x 29.7
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1456 x 909/869 x 285
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
340 x 285
وزن التلفزيون بدون حامل
22.5
وزن التلفزيون مع حامل
26.3
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
وضع HGIG
نعم
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع الإضاءة الخلفية
MiniLED
نوع العرض
4K QNED MINID
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دائما مستعد
نعم
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
متصفح الويب الكامل
نعم
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
20
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
‎650x950x780 ‎
الميزات - Steam
نعم
خيارات إضافية - العناية بتجعّد الملابس
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
لا
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ColdWash
لا
إنهاء التأخير
نعم
مستوى المنظف
لا
إضاءة الحلة
لا
تنظيف فوهة ezDispense
لا
الغسل الأولي
نعم
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
شطف+
لا
الشطف + العصر
لا
مستوى مليّن الملابس
لا
عصر
5 مستويات
Steam
نعم
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
تنظيف الحوض
نعم
TurboWash
نعم
غسل
نعم
العناية بتجعّد الملابس
لا
الباركود
الباركود
8806096038215
السعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
20
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
إشارة قفل الباب
نعم
الأبعاد والأوزان
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
710x1012x800
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
780
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1280
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
650x950x780
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
87.0
الوزن (كجم)
80.0
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
إضافة قطعة
لا
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
نظام Centum
لا
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
إضاءة الحلة
لا
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
ezDispense
لا
نظام كشف الرغوة
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
قواعد التسوية
نعم
LoadSense
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
نعم
Steam+
لا
TurboWash360˚
نعم
النوع
غسالة تحميل أمامي
مستشعر الاهتزاز
نعم
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
جوهر الجرافيت
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
غسيل AI
نعم
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
نعم
غسل أوتوماتيكي
لا
عناية بملابس الأطفال
نعم
ملابس الأطفال
لا
انتعاش المفارش
لا
ملاءات السرير
نعم
غسيل بارد
نعم
العناية بالألوان
نعم
القطن
نعم
القطن+
لا
غسل الملابس الداكنة
لا
الملابس الحساسة
نعم
شطف مزدوج
نعم
دورة التحميل
نعم
داون جاكيت
نعم
قمصان
نعم
تجفيف فقط
لا
اللحف
نعم
العناية السهلة
نعم
Eco 40-60
نعم
العناية الرقيقة
لا
غسيل معقم
نعم
مكثف 60
لا
جينز
نعم
أقمشة مختلطة
نعم
قميص واحد
نعم
الأماكن المفتوحة
لا
غسيل العناية من الحيوانات الأليفة
نعم
كويك 14 (سرعة 14)
لا
سريع 30
لا
غسل سريع
نعم
غسل سريع + تنشيف
لا
أيام ممطرة
نعم
إعادة الإنعاش
لا
شطف فقط
نعم
شطف+تنشيف
نعم
الزي المدرسي
نعم
غسيل هادئ
نعم
ملابس مفردة
نعم
العناية بالبشرة
لا
الأكمام والياقات
لا
حمولة صغيرة
نعم
الشطف الذكي
نعم
دوران فقط
نعم
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
لا
عناية بالبقع
نعم
إنتعاش البخار
لا
المناشف
نعم
تنظيف الحوض
نعم
39غسيل فائق السرعة
نعم
49غسيل فائق السرعة
لا
59غسيل فائق السرعة
لا
الغسل + التجفيف
لا
غسيل فقط
نعم
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التقنية الذكية
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
