تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 65 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025 + غسالة أمامية 20 كجم AI DD ستيم TurboWash360

65QNED86A6A.WFN20
Front view
Front view of washing machine
Front view
Front view of washing machine

الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • أسطوانة بسعة كبيرة الحجم XL ضمن مساحة عمق قياسية من LG تبلغ 660 ملم.
  • عناية ذكية بالأقمشة باستخدام تقنية ®AI DD
  • اغسل 3 كجم من الملابس في 39 دقيقة فقط باستخدام TurboWash™ 360ᵒ
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
front view

65QNED86A6A

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 مقاس 65 بوصة MiniLED بدقة 4K معدل تحديث 144Hz VRR ذكي مع جهاز تحكم سحري بالذكاء الاصطناعي webOS25 إصدار 2025
WFN2010BST

WFN2010BST

غسالة أمامية 20 كجم AI DD ستيم TurboWash360
تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

كل إعادة تعريف للألوان، تبدأ تجربة جديدة

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

احصل على سعة XL

 

دون أن تشغل مساحة كبيرة.*

مصممة لتناسب غسيلك وحياتك.

تُظهر صورة الغسالة من الداخل

*تمت مقارنة أبعاد الطراز الجديد من LG WXLS-1014 (العرض 650 × الارتفاع 950 × العمق 660) مع الطراز السابق LG WXL10-14 (العرض 650 × الارتفاع 940 × العمق 770).

** تم استخدام الفيديو لأغراض التوضيح فقط. عارضة أزياء من الخارج تظهر في الفيديو. يُرجى الرجوع إلى معرض الصور للاطلاع على الطراز المحلي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

صورة (عرض) - نوع العرض

4K QNED MINID

صورة (عرض) - معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

الصورة (المعالجة) - معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1456 x 840 x 29.7 &lrm;

الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;22.5 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 970 x 203 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎33.6 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1456 x 840 x 29.7 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1456 x 909/869 x 285 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎340 x 285 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎22.5 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎26.3 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

20

الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

&lrm;650x950x780 &lrm;

الميزات - Steam

نعم

خيارات إضافية - العناية بتجعّد الملابس

لا

التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

لا

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ColdWash

لا

إنهاء التأخير

نعم

مستوى المنظف

لا

إضاءة الحلة

لا

تنظيف فوهة ezDispense

لا

الغسل الأولي

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

شطف+

لا

الشطف + العصر

لا

مستوى مليّن الملابس

لا

عصر

5 مستويات

Steam

نعم

درجة الحرارة

بارد/20/30/40/60/95 مئوية

تنظيف الحوض

نعم

TurboWash

نعم

غسل

نعم

العناية بتجعّد الملابس

لا

الباركود

الباركود

8806096038215

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

20

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي

إشارة قفل الباب

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

‎710x1012x800 ‎

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

780

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1280

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎650x950x780 ‎

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

87.0

الوزن (كجم)

80.0

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

إضافة قطعة

لا

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

نظام Centum

لا

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

لا

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

نظام كشف الرغوة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

Steam+‎

لا

TurboWash360˚

نعم

النوع

غسالة تحميل أمامي

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

جوهر الجرافيت

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

متوافق مع LG TWINWash

لا

البرامج

عناية بملابس الأطفال بالبخار

لا

غسيل AI

نعم

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

غسل أوتوماتيكي

لا

عناية بملابس الأطفال

نعم

ملابس الأطفال

لا

انتعاش المفارش

لا

ملاءات السرير

نعم

غسيل بارد

نعم

العناية بالألوان

نعم

القطن

نعم

القطن+

لا

غسل الملابس الداكنة

لا

الملابس الحساسة

نعم

شطف مزدوج

نعم

دورة التحميل

نعم

داون جاكيت

نعم

قمصان

نعم

تجفيف فقط

لا

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

Eco 40-60

نعم

العناية الرقيقة

لا

غسيل معقم

نعم

مكثف 60

لا

جينز

نعم

أقمشة مختلطة

نعم

قميص واحد

نعم

الأماكن المفتوحة

لا

غسيل العناية من الحيوانات الأليفة

نعم

كويك 14 (سرعة 14)

لا

سريع 30

لا

غسل سريع

نعم

غسل سريع + تنشيف

لا

أيام ممطرة

نعم

إعادة الإنعاش

لا

شطف فقط

نعم

شطف+تنشيف

نعم

الزي المدرسي

نعم

غسيل هادئ

نعم

ملابس مفردة

نعم

العناية بالبشرة

لا

الأكمام والياقات

لا

حمولة صغيرة

نعم

الشطف الذكي

نعم

دوران فقط

نعم

ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)

لا

عناية بالبقع

نعم

إنتعاش البخار

لا

المناشف

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

49غسيل فائق السرعة

لا

59غسيل فائق السرعة

لا

الغسل + التجفيف

لا

غسيل فقط

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

نعم

الاقتران الذكي

نعم

