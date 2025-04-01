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تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
الميزات الرئيسية
- كل جديد Dynamic QNED Color مع تقنية النطاق اللوني الواسع الجديدة من LG التي تعرض ألواناً حيوية وواقعية على شاشتك
- . احصل على صورة ساطعة ومفصلة مع تحسين التباين بفضل تقنية Advanced Local Dimming المدعومة بمعالج α7 AI Processor Gen8.
- معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
- دقة فائقة بالكامل
- معالج رباعي النواة
- تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
-
سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
-
تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025
كل المواصفات
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
-
معالج الصور
-
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1677 x 965 x 30.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎33.0 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ترقية فائقة بدقة 4K
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
واو الأوركسترا
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم(v 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1115 x 200
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
44.0
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1677 x 965 x 30.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1677 x 1032 x 359
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1349/524 x 359
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
33.0
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
34.0
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 300
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 60 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
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