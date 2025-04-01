75QNED82A6A.43LM63

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية الألوان في QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. شعار LG QNED AI مؤئي. العنوان: إعادة تعريف كل لون مع ألوان QNED الديناميكية.