75QNED86A6A.43LM638

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.