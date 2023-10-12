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سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
جودة الصورة
رؤية أفضل بوضوح
تلفزيونات إل جي FHD مصممة لإثارة إعجابك بجودة صورة واضحة تكون أفضل بمرتين من الجودة عالية الوضوح. ومع الألوان الديناميكية وتقنية Active HDR، ستجعل كل محتوى مفضل لديك أكثر حيوية وإشراقًا.
هذه البطاقة تصف جودة الصورة. إنها صورة لغروب الشمس الملونة في بحيرة محاطة بالغابات.
*لا تدعم LP50 تقنية Active HDR.
جودة الصوت
حيث يتألق كل نوع موسيقى بأفضل أداء
تمتلك تلفزيونات إل جي FHD نظام Virtual Surround Plus وصوت Dolby لتغمرك في تجربة صوتية أكثر غنى وواقعية مع كل نوع من أنواع الأفلام والبرامج التلفزيونية.
هذه البطاقة تصف جودة الصوت. إنها صورة لفتاة تبتسم بسعادة في احتفال.
*لا تدعم LP50 نظام الصوت الافتراضي المحيطي بجودة أفضل.
**قد يختلف منتجات وبلدان مختلفة
تصميم بسيط ومتطور
الحافة الرفيعة واللمسة الأنيقة تتناغم بشكل مثالي مع ديكور منزلك لخلق تجربة مشاهدة أفضل.
تلفزيون يعرض نهرًا يجري في غابة كثيفة من منظور علوي من إعداد منزل حديث وبسيط.
*المنتج الفعلي قد يختلف عن الصورة المعروضة.
معالج رباعي النواة
كيف يتم إعطاء الصور الحياة
أربعة معالجات سريعة ودقيقة تقضي على الضوضاء وتخلق ألوان وتباين أكثر ديناميكية. يتم تكبير الصور عالية الجودة واعادة انتاجها بجودة أفضل وألوان أكثر إشراقًا.
هذه البطاقة تصف معالج رباعي النواة. إنها صورة لسرير زهور ملون حول قلعة.
*LP50 لا يدعم معالج رباعي النوى
ThinQ AI
هل تعتقد أنك تعرف الذكاء؟
فكر مرة أخرى.
LG ThinQ هنا لتعزيز تجربتك على التلفزيون. اختر مساعد الصوت المفضل لديك وتحكم في التلفزيون بصوتك مع واجهة الشاشة الجديدة لتوفير المزيد من الراحة والتحكم.
شاشة تلفزيون تعرض محتويات متنوعة مُدرجة وموصى بها بواسطة LG ThinQ AI.
*LP50 لا يدعم ThinQ AI.
*تتفاوت توافر الريموت السحري حسب البلد.
**لا يدعم LP50 الريموت السحري.
*جوجل هي علامة تجارية مسجلة تخص Google LLC.
**القوائم والتطبيقات المدعومة قد تختلف من بلد إلى آخر.
***القوائم المعروضة قد تكون مختلفة عند الإصدار.
**توافر أمر الصوت قد يختلف بحسب المنتجات والبلدان.
***التعرف على الصوت يعمل فقط مع الريموت السحري عند تفعيل تقنية البلوتوث.
****ThinQ AI فقط.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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43LM6370PVA
سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI