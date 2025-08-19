تلفاز LG QNED AI QNED80 مقاس 86 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
86QNED80A6A
43LM6370PVA
86QNED80A6A
43LM6370PVA

الميزات الرئيسية

  • كل جديد Dynamic QNED Color مع تقنية النطاق اللوني الواسع الجديدة من LG التي تعرض ألواناً حيوية وواقعية على شاشتك
  • احصل على صورة ساطعة ومفصلة مع تحسين التباين بفضل تقنية Advanced Local Dimming المدعومة بمعالج α7 AI Processor Gen8.
  • معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
  • دقة فائقة بالكامل
  • معالج رباعي النواة
  • تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة

43LM6370PVA

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

صورة أمامية لتلفزيون LG QNED80 TV وشعار LG QNED Al في الزاوية العلوية. يصور تلفزيون LG QNED TV أنسجة الطلاء الملونة التي تجتمع معًا.

86QNED80A6A

تلفاز LG QNED AI QNED80 مقاس 86 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. شعار LG QNED AI مرئي. العنوان: إعادة تعريف كل لون مع Dynamic QNED Color.

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. شعار LG QNED AI مرئي. العنوان: إعادة تعريف كل لون مع Dynamic QNED Color.

إعادة تعريف كل لون مع Dynamic QNED Color

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

Full HD

مستوى جديد من Full HD

تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.

هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.

طباعة

كل المواصفات

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

معالج الصور

معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1928 x 1108 x 30.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;50.0 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

ترقية فائقة بدقة 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

وضع الصورة

10 أوضاع

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)

ترميز الصوت

AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم(v 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

3ea (يدعم eARC، ALLM)

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2090 x 1215 x 228 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎63.6 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1928 x 1108 x 30.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1928 x 1175 x 359 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1582/524 x 359 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎50.0 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎51.0 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 60 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دردشة ذكية

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

