تلفاز LG QNED AI QNED80 مقاس 86 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
86QNED80A6A.43LM63
الميزات الرئيسية
- كل جديد Dynamic QNED Color مع تقنية النطاق اللوني الواسع الجديدة من LG التي تعرض ألواناً حيوية وواقعية على شاشتك
- احصل على صورة ساطعة ومفصلة مع تحسين التباين بفضل تقنية Advanced Local Dimming المدعومة بمعالج α7 AI Processor Gen8.
- معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
- دقة فائقة بالكامل
- معالج رباعي النواة
- تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
- سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
- تلفاز LG QNED AI QNED80 مقاس 86 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025
كل المواصفات
المواصفات الرئيسية
نوع العرض
4K QNED
معدل التحديث
60Hz أساسي
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
‎1928 x 1108 x 30.9 ‎
وزن التلفزيون بدون حامل
‎50.0 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية فائقة بدقة 4K
المعايرة التلقائية
نعم
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
وضع الصورة
10 أوضاع
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
ترميز الصوت
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
مخرج الصوت
20 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
2.0 قناة
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم(v 5.1)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2090 x 1215 x 228
وزن العبوة (من الخارج)
63.6
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1108 x 30.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1175 x 359
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1582/524 x 359
وزن التلفزيون بدون حامل
50.0
وزن التلفزيون مع حامل
51.0
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
وضع HGIG
نعم
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 60 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
نوع العرض
4K QNED
معدل التحديث
60Hz أساسي
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دردشة ذكية
نعم
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
متصفح الويب الكامل
نعم
Google Cast
نعم
Google Home / Hub
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
المعرف الصوتي
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
