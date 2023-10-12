تلفزيون إل جي QNED81 مقاس 86 بدقة 4K لعام 2023

*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.

*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.

*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".

*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.