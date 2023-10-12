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إل جي UHD 4K تلفاز ذكي 82 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الرابع, HDR10, HGiG, ودولبي فيجن & دولبي أتموس.

المواصفات

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إل جي UHD 4K تلفاز ذكي 82 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الرابع, HDR10, HGiG, ودولبي فيجن & دولبي أتموس.

82UP8050PVB

إل جي UHD 4K تلفاز ذكي 82 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الرابع, HDR10, HGiG, ودولبي فيجن & دولبي أتموس.

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رؤية أمامية مع صورة بينية
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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

120Hz أساسي

معالج الصور

معالج 4K ألفا 7 الجيل الرابع

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Dolby Atmos

نعم

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج 4K ألفا 7 الجيل الرابع

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (Dolby HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

صورة منظمة العفو الدولية

ترقية الذكاء الاصطناعي

ترقية الذكاء الاصطناعي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

120Hz أساسي

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1985 x 1215 x 228

وزن التغليف

53

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1835 x 1052 x 59.9

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1835 x 1113 x 362

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1500 x 362

وزن التلفزيون بدون حامل

41.4

وزن التلفزيون مع حامل

42.1

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

600 x 400

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم

وضع HGIG

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم

صوت واضح برو

صوت واضح

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

webOS 6.0

ThinQ

نعم

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