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إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 86 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

المواصفات

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إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 86 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

86NANO796QA

إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 86 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

(3)
منظر أمامي لتلفزيون NanoCell من LG
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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K NanoCell

معدل التحديث

50Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

معالج الصور

Quad Core معالج 4K

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

Quad Core معالج 4K

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K NanoCell

معدل التحديث

50Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم

وضع HGIG

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم

صوت واضح برو

صوت واضح

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

تلفزيون ذكي

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

webOS 6.0

ThinQ

نعم

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