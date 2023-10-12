*تتوافر ميزات معالج α7 Gen5 AI في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.

*يتوافر معالج α7 Gen5 AI فقط مع طرازات NANO75 / 76/79 من تلفزيونات NanoCell مقاس 86 بوصة وطرازات UQ90/91 من تلفزيونات UHD مقاس 86 بوصة.