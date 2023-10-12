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معالج α7 Gen5 AI
مع القوة يأتي الأداء الرائع
باستخدام خوارزميات التعلم العميق، يعمل معالج α7 Gen5 AI الذكي على تحسين الصورة والصوت.
*تتوافر ميزات معالج α7 Gen5 AI في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.
*يتوافر معالج α7 Gen5 AI فقط مع طرازات NANO75 / 76/79 من تلفزيونات NanoCell مقاس 86 بوصة وطرازات UQ90/91 من تلفزيونات UHD مقاس 86 بوصة.
تقنية AI Picture Pro
تُحسّن الصورة مثل المحترفين
من قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نقطة بيانات، تتعرف خوارزميات التعلم العميق على نوع المحتوى، وتزيل الضوضاء، وتحسن جودة الصورة لتحسين تجربة المشاهدة في الوقت الفعلي.
*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
* تتوافر ميزة AI Picture Pro فقط مع طرازات NANO75، NANO76، NANO79 من تلفزيونات NanoCell مقاس 86 بوصة وطرازات UQ90/91 من تلفزيونات UHD مقاس 86 بوصة.
تقنية AI Picture Pro
أحط نفسك بصوت سينمائي
جرب الانغماس في الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد مع Dolby Atmos. تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيط افتراضي غامر بشكل مذهل 5.1.2. مع إضافة الصوت المحيطي الافتراضي والارتفاع الافتراضي، فإن هذا يعطي انطباعًا بأن الصوت يأتي حقًا من كل مكان حولك.
*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 7.1.2 up-mix) في طرازات OLED Z2، G2، C2، QNED99 ، QNED95 من LG.
*يتوافر معالج (α7 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 5.1.2 up-mix) في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.
*يتوافر المعالج α5 Gen5 AI المحيطي الافتراضي 5.1 up-mix في طرازات UQ80/75/70.
*ميزة Dolby Atmos غير مدعومة في طراز QNED80.
OLED
بكسلات مليئة بالحياة بلا مثيل
تبدو المشاهد نابضة بالحياة بشكل لا يصدق مع اللون الأسود الفائق والتباين اللامتناهي.
QNED
تجربة ألوان نابضة بالحياة
بفضل تقنية Quantum Dot وNanoCell، توفر تلفزيونات LG QNED ألوانًا لا مثيل لها.