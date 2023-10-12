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شريحة صغيرة قوية

معالج α7 Gen5 AI

 

مع القوة يأتي الأداء الرائع

باستخدام خوارزميات التعلم العميق، يعمل معالج α7 Gen5 AI الذكي على تحسين الصورة والصوت.

 

*تتوافر ميزات معالج α7 Gen5 AI في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.

*يتوافر معالج α7 Gen5 AI فقط مع طرازات NANO75 / 76/79 من تلفزيونات NanoCell مقاس 86 بوصة وطرازات UQ90/91 من تلفزيونات UHD مقاس 86 بوصة.

تقنية AI Picture Pro

 

تُحسّن الصورة مثل المحترفين

من قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نقطة بيانات، تتعرف خوارزميات التعلم العميق على نوع المحتوى، وتزيل الضوضاء، وتحسن جودة الصورة لتحسين تجربة المشاهدة في الوقت الفعلي.

 

اكتشف تلفزيون QNED

*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.

* تتوافر ميزة AI Picture Pro فقط مع طرازات NANO75، NANO76، NANO79 من تلفزيونات NanoCell مقاس 86 بوصة وطرازات UQ90/91 من تلفزيونات UHD مقاس 86 بوصة.

تقنية AI Picture Pro

 

أحط نفسك بصوت سينمائي

جرب الانغماس في الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد مع Dolby Atmos. تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيط افتراضي غامر بشكل مذهل 5.1.2. مع إضافة الصوت المحيطي الافتراضي والارتفاع الافتراضي، فإن هذا يعطي انطباعًا بأن الصوت يأتي حقًا من كل مكان حولك.

 

*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 7.1.2 up-mix) في طرازات OLED Z2، G2، C2، QNED99 ، QNED95 من LG.

*يتوافر معالج (α7 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 5.1.2 up-mix) في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.

*يتوافر المعالج α5 Gen5 AI المحيطي الافتراضي 5.1 up-mix في طرازات UQ80/75/70.

*ميزة Dolby Atmos غير مدعومة في طراز QNED80.

OLED

خطوط ملونة معروضة على شاشة LG OLED والتي تتوسع خارج إطار التلفزيون إلى الخلفية.

بكسلات مليئة بالحياة بلا مثيل

تبدو المشاهد نابضة بالحياة بشكل لا يصدق مع اللون الأسود الفائق والتباين اللامتناهي.

QNED

التلفزيون وشعار LG QNED Mini LED موجود في المنتصف - ينفجر مسحوق الألوان داخل شاشة التلفزيون، كما ينبثق مسحوق الألوان خارج إطار التلفزيون.

تجربة ألوان نابضة بالحياة

بفضل تقنية Quantum Dot وNanoCell، توفر تلفزيونات LG QNED ألوانًا لا مثيل لها.

NanoCell

التلفزيون وشعار LG NanoCell موجود في المنتصف - يوجد نمط تجريدي وملون لقطرات كبيرة على شاشة NanoCell.

جوهر الألوان النقية

لون نقي مع وضوح بدقة 4K يمنحك تجربة مشاهدة غامرة.

UHD

التلفزيون وشعار LG UHD موجود في المنتصف - تنتشر أشجار الشتاء الجليدية في جميع أنحاء شاشة التلفزيون والخلفية.

تلفزيونات 4K فائقة الوضوح

تأخذك دقة 4K الواضحة والنابضة بالحياة في تلفزيونك الذكي إلى مستوى جديد تمامًا.