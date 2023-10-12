*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 7.1.2 up-mix) في طرازات OLED Z2، G2، C2، QNED99 ، QNED95 من LG.

*يتوافر معالج (α7 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 5.1.2 up-mix) في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.

*ميزة Dolby Atmos غير مدعومة في طراز QNED80.