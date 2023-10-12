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الجيل الخامس α9 من معالجات 8K الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (α9 Gen5 AI Processor 8K)
مع القوة الكبيرة يأتي أداء مذهل
يعمل معالجنا الأكثر تقدمًا على تحسين جودة الصوت والصورة تلقائيًا من أجل الحصول على تجربة انغماس مذهلة.
*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) في سلسلة تلفزيونات LED Z2, G2, C2، وQNED99، وQNED95.
تقنية AI Picture Pro
تُحسّن الصورة مثل المحترفين
من قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نقطة بيانات، تتعرف خوارزميات التعلم العميق على نوع المحتوى، وتزيل الضوضاء، وتحسن جودة الصورة لتحسين تجربة المشاهدة في الوقت الفعلي.
*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية (Dynamic Tone Mapping Pro)
فرق واضح في التباين
تعمل ميزة تعيين خرائط صور HDR متعددة الألوان على تحليل كل منطقة في الإطار، وتطبق منحنى الدرجة اللونية الأمثل لكل كتلة مع تعيين نغمة الكتلة. بعبارة أخرى، يقوم المعالج الذكي بتحليل وتحسين التظليل والتباين في الوقت الفعلي للحصول على تفاصيل أكثر وضوحًا في كل مشهد.
توجد صورة من الداخل لكهف أزرق غامق، وهناك صورة شريحة معالج أسفل الزاوية اليمنى. توجد نفس الصورة لكهف أزرق غامق أسفلها مباشرة، ولكنها نسخة باهتة بشكلٍ أكبر.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تتوافر ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية (Dynamic Tone Mapping Pro) في سلسلة تلفزيونات LG OLED Z2, G2, C2، وQNED99، وQNED95. تتوافر تتوافر ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping) التي تعمل بمعالج (α7 Gen 5 AI Processor) في طرارزات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.
تقنية AI Picture Pro
أحط نفسك بصوت سينمائي
جرب الانغماس في الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد مع Dolby Atmos. تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيط افتراضي غامر بشكل مذهل 7.1.2. مع إضافة الارتفاع الافتراضي والجزء الخلفي الافتراضي، فإن هذا يعطي انطباعًا بأن الصوت يأتي حقًا من كل مكان حولك.
*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 7.1.2 up-mix) في طرازات OLED Z2، G2، C2، QNED99 ، QNED95 من LG.
*يتوافر معالج (α7 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 5.1.2 up-mix) في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.
*ميزة Dolby Atmos غير مدعومة في طراز QNED80.
ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)
مرحبًا بك في عالم الدقة الأعلى
تستخدم ميزة "ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)" التعلم العميق لتحليل واستعادة المعلومات المفقودة، وتحويل المحتوى ذي الدقة المنخفضة إلى دقة 8K غامرة بشكل مذهل. وتتميز تلفزيونات LG بتقنية ترقية AI 8K التي قمنا بتطويرها، والتي تستخدم مقياسًا متغيرًا من خطوة واحدة ، مما يسمح للجهاز بترقية المحتوى من أي دقة.
الشاشات التقليدية
ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)
*تتوافر دقة 8K فقط في طرازات (سلسلة OLED Z2، QNED99، QNED95 من LG).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.