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Alpha9 من أين أشتري
Alpha9

نقدم أقوى شريحة
لدينا حتى الآن

الجيل الخامس α9 من معالجات 8K الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (α9 Gen5 AI Processor 8K)

 

مع القوة الكبيرة يأتي أداء مذهل

يعمل معالجنا الأكثر تقدمًا على تحسين جودة الصوت والصورة تلقائيًا من أجل الحصول على تجربة انغماس مذهلة.

 

*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) في سلسلة تلفزيونات LED Z2, G2, C2، وQNED99، وQNED95.

تقنية AI Picture Pro

 

تُحسّن الصورة مثل المحترفين

من قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نقطة بيانات، تتعرف خوارزميات التعلم العميق على نوع المحتوى، وتزيل الضوضاء، وتحسن جودة الصورة لتحسين تجربة المشاهدة في الوقت الفعلي.

 

*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.

ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية (Dynamic Tone Mapping Pro)

 

فرق واضح في التباين

تعمل ميزة تعيين خرائط صور HDR متعددة الألوان على تحليل كل منطقة في الإطار، وتطبق منحنى الدرجة اللونية الأمثل لكل كتلة مع تعيين نغمة الكتلة. بعبارة أخرى، يقوم المعالج الذكي بتحليل وتحسين التظليل والتباين في الوقت الفعلي للحصول على تفاصيل أكثر وضوحًا في كل مشهد.

 

اكتشف تلفزيون OLED اكتشف تلفزيون QNED

توجد صورة من الداخل لكهف أزرق غامق، وهناك صورة شريحة معالج أسفل الزاوية اليمنى. توجد نفس الصورة لكهف أزرق غامق أسفلها مباشرة، ولكنها نسخة باهتة بشكلٍ أكبر.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

*تتوافر ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية (Dynamic Tone Mapping Pro) في سلسلة تلفزيونات LG OLED Z2, G2, C2، وQNED99، وQNED95. تتوافر تتوافر ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping) التي تعمل بمعالج (α7 Gen 5 AI Processor) في طرارزات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.

تقنية AI Picture Pro

 

أحط نفسك بصوت سينمائي

جرب الانغماس في الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد مع Dolby Atmos. تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيط افتراضي غامر بشكل مذهل 7.1.2. مع إضافة الارتفاع الافتراضي والجزء الخلفي الافتراضي، فإن هذا يعطي انطباعًا بأن الصوت يأتي حقًا من كل مكان حولك.

 

*يتوافر معالج (α9 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 7.1.2 up-mix) في طرازات OLED Z2، G2، C2، QNED99 ، QNED95 من LG.

*يتوافر معالج (α7 Gen5 AI Processor) والمحيط الافتراضي (virtual surround 5.1.2 up-mix) في طرازات OLED B2، A2، QNED90، QNED85، QNED80 من LG.

*ميزة Dolby Atmos غير مدعومة في طراز QNED80.

ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)

 

مرحبًا بك في عالم الدقة الأعلى

تستخدم ميزة "ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)" التعلم العميق لتحليل واستعادة المعلومات المفقودة، وتحويل المحتوى ذي الدقة المنخفضة إلى دقة 8K غامرة بشكل مذهل. وتتميز تلفزيونات LG بتقنية ترقية AI 8K التي قمنا بتطويرها، والتي تستخدم مقياسًا متغيرًا من خطوة واحدة ، مما يسمح للجهاز بترقية المحتوى من أي دقة.

الشاشات التقليدية

الشاشات التقليدية

ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)

ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI 8K Upscaling)

*تتوافر دقة 8K فقط في طرازات (سلسلة OLED Z2، QNED99، QNED95 من LG).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

*يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.

OLED evo

صورة تجريدية ملونة لزهرة معروضة على شاشة تلفزيون LG OLED evo والتي تتوسع خارج إطار التلفزيون إلى الخلفية.

عصر جديد مشرق من تلفزيون

تعمل ميزة معزز السطوع (Brightness Booster) والتصميم الرقيق للغاية على تقديم تحفة عرض حقيقية.

QNED

التلفزيون وشعار LG QNED 8K Mini LED موجود في المنتصف - ينفجر مسحوق الألوان داخل شاشة التلفزيون، كما ينبثق مسحوق الألوان خارج إطار التلفزيون.

تجربة ألوان نابضة بالحياة

بفضل تقنية Quantum Dot وNanoCell، توفر تلفزيونات LG QNED ألوانًا لا مثيل لها.